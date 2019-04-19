Бджоли собору Нотр-Дам вижили після пожежі

Невидимі мешканці Нотр-Даму – 180 000 бджіл з пасіки, що розташовувалась на даху паризького собору Нотр-Дам – вижили попри масштабну пожежу в соборі.

Бджолам вдалось вижити, бо під час пожежі їх приспав вуглекислий газ. Про це у Instagram написав бджоляр Нікола Жен. Він розмістив фото пошкодженого даху собору.

"Трохи надії! – написав Жен у Twitter, - на фото з дрону видно, що три вулики ще на місці і, як видається, пошкоджень немає".

"Бджоли Собору Нотр-Дам вижили! Відповідальні за місце це підтвердили!" – він розмістив фото деяких бджіл, які ховались на скульптурі горгульї.

В інтерв'ю АР Жен сказав: "СО2 (з диму) їх не вбив, але вони сп'яніли і поснули".

Три вулики було встановлено на даху собору в 2013 році в рамках міської ініціативи зі збільшення популяції бджіл в місті, повідомляє AP.

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