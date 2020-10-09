Вибух дизельного пального у Бейруті - 4 людей загинули

Четверо людей загинули та ще кілька осіб поранені внаслідок вибуху у Бейруті, столиці Лівану. Про це повідомив ліванський Червоний хрест.

Вибух паливного баку спричинив масштабну пожежу в районі Тарік аль-Джадіда, - повідомило видання Рейтер із посиланням на джерела в органах безпеки.

"Два тіла та кількох поранених перевезли до лікарні Макассед після вибуху контейнера зі зберігання дизелю", - заявив генеральний секретар Червоного Хреста Лівану Джордж Кеттане в інтерв'ю місцевому телебаченню.

Новина агенція Аль Арабія на Твітері поширила відео очевидців вибуху:

4 серпня у місцевому порту Бейрута внаслідок потужного вибуху загинуло принаймні 100 людей, серед них - 1 українець. 4 000 людей були травмовані.

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