Японія охороняє білоруську атлетку, яка відмовилася їхати додому

Японський уряд повідомив у понеділок, що білоруській атлетці Христині Тимановській в Токіо надали охорону поліції після того, як вона відмовилася повертатися додому з олімпійських ігор.

З Токіо надходять припущення, що вона ймовірно прохатиме політичного притулку у Європі.

Чеська республіка готова допомогти… ми пропонуємо їй візу на в’їзд в країну, щоб вони могла у нас попросити міжнародного захисту.

24-річна Христина Тимановська заявила, що у неділю її примусово намагалися відправити з токійського аеропорту в Білорусь після того, як вона поскаржилася на тренерів білоруської національної команди на Токійські олімпіаді.

У понеділок вона мала брати участь у забігу на 200 метрову дистанцію, але напередодні Тимановська поширила в соціальних медіях скаргу, що її записали на інше змагання замість колеги.

Білоруський національний олімпійський комітет заявив, що атлетку звільнили від змагань у зв'язку з її “емоційним і психологічним станом”.

Японський урядовий представник Кацунобу Като сказав на прес-конференції, що Японія разом з представниками Міжнародного олімпійського комітету визначаються з подальшими кроками.

Агентство Reuters повідомило, що посольство Чехії в Токіо у понеділок підтвердило, що бере участь в “інтенсивному спілкуванні” з японськими посадовцями щодо білоруської атлетки.

“Я вважаю ситуацію довкола білоруської спринтерки Христини Тимановської скандальною. Чеська республіка готова допомогти… ми пропонуємо їй візу на в’їзд в країну, щоб вони могла у нас попросити міжнародного захисту”, - пояснив чеський міністр закордонних справ Якуб Кулганек.

Польща також запропонувала надати прихисток атлетці.

Представник польського міністерства закордонних справ Марчін Пжидач повідомив у Twitter, що Тимановській запропонували “гуманітарну візу і що вона може, якщо забажає, продовжувати свою спортивну кар’єру в Польщі”.

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