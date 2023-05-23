"Ми побачимо ще багато творчих і сміливих операцій" - британський експерт Ґалеотті про прорив у Бєлгороді

Рейд у Бєлгород означає, що росіяни не можуть ефективно захистити свої кордони, вважають американські аналітики. Деякі з них говорять, що не бачать нічого дивного у тому, що в Росії з'явився сепаратистських рух, який вони вважають цілком природним, хоч він і діє за підтримки України. Російський опозиційний діяч, який перебуває в Україні, говорить, що росіяни здивовані, а"російська армія просто нічого з цим не може зробити”. Кореспонденти Української служби Голосу Америки розпитали провідних експертів про те, чим, на їхню думку, є рейд у тил росіян.

Російських солдатів недостатньо

Росіяни не розраховували, що бойові дії перейдуть на їхню територію, вважає експерт Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос.

“Якщо російські добровольці справді проникли так глибоко, як вони стверджують, тоді це демонструє, що російські польові укріплення насправді нічого не означають, і що вони недостатньо укомплектовані”, – прокоментував Баррос у розмові з кореспондентом Української служби Голосу Америки Остапом Яришем.

“Я впевнений, що багато людей бачили всі ті карти “великих ліній”, які росіяни викопали по всій лінії фронту [польові укріплення та трашеї - ред.]. Але безумовно це правда щодо будь-якої війни, будь-якого поля бою та будь-якої лінії окопів: якщо у вас недостатньо солдатів, які фізично зайняли ці лінії, то вони не будуть ефективними для запобігання маневру. І ми знаємо, що по всьому українському фронту - а це трохи більше 1000 кілометрів - російські війська не мають достатньої кількості піхоти, щоб фізично зайняти та ефективно захищати його повністю”, – каже Джордж Баррос.

За його словами, лінії фронту однозначно мають чимало вразливих місць.

Другим ключовим моментом експерт називає відео із західним обладнанням, застосування якого є певною червоною лінією для Росії та її ядерних погроз.

“Факти свідчать про те, що багато з цих російських червоних ліній насправді завищені. Вони мають на меті стримати тих, хто ухвалює рішення у Вашингтоні, від відправки Україні обладнання”, - каже Баррос. На його переконання, бєлгородські події не свідчать про те, що йдеться про Третю світову війну чи “ядерну відплату”.

Про російську реакцію експерт зауважив: “Відверто кажучи, вважаю, що російські джерела зробили набагато більше для фактичного посилення та створення паніки навколо цих конкретних рейдів більше, ніж український інформаційний простір”.

Колеги-аналітики Барроса, за його словами, також сходяться на думці про слабкість російського кордону. Як і те, що сама Росія не є недоторканною. Вони також не помітили переміщення російських військових на підсилення своїх кордонів.

Мета: біло-блакитно-білий прапор як символ появи вільної Росії

Головну мету подій у Бєлгороді Голосу Америки назвав Ілля Пономарьов, координатор Політцентру в Києві, представник Легіону “Свобода Росії”.

На його думку, ціль полягає у тому, щоб “створити шматочок вільної Росії, підняти біло-блакитно-білий прапор, щоб він там майорів, щоб можна було казати, що ось ця вільна Росія з'явилася. І якомога довше це утримувати”.

Наразі територія, яку “звільнили” легіон "Свободи Росії" та Російський добровольчий корпус, поширюється далі, говорить Ілля Пономарьов у розмові з кореспонденткою Голосу Америки Тетяною Ворожко.

“40 кілометрів фронту вони утримують, – каже Пономарьов. – Щойно вони звільнили ще два чергових селища на території Бєлгородської області, тобто вони наступають, вони навіть не обороняються. І ми бачимо, що російська армія просто нічого з цим не може зробити”.

І ми бачимо, що російська армія просто нічого з цим не може зробити.

Також метою бєлгородського прориву Пономарьов назвав намагання відволікати російську армію від українського фронту напередодні великого наступу, “якого ми всі тут очікуємо”.

“Перш за все, вони здивовані, - описав реакцію росіян Пономарьов. – Вони на це не очікували, але все гаразд". За його словами, у них немає жодних суперечок з місцевими.

Прихильники режиму втікають – працівники місцевих адміністрацій, поліцейські, працівники ФСБ, говорить він.

На питання Тетяни Ворожко про те, як вдалося перейти кордон, Пономарьов відповів: “Гроші ж то вкрали. Майже 125 мільйонів доларів вони освоїли на проекті [так званих оборонних ліній, - ред.], які будував Пригожин, але ми їх якось там не побачили. Був певний спротив з боку прикордонників та наданих їм озброєних формувань, але в підсумку вони просто розбіглися та втекли”.

За словами Пономарьова, роль України – мінімальна: “Російський добровольчий корпус та легіон “Свобода Росії” входять у іноземний легіон ЗСУ, але це автономні підрозділи. У битві під Бахмутом вони були долучені, до визволення Харківської та Херсонської областей, але зараз це їхня операція, вони її спланували і виконують. Вони є частиною ЗСУ, але жодної ролі українських військових там немає”.

Російські танки проти російської влади

Пономарьов також наголосив, що на території Росії жоден з українських військових не діяв, виключно росіяни. Те саме стосується зброї – використовувалися виключно танки, попередньо захоплені в російської армії під час визволення Харківської області.

Так само військовий заперечив коментарі про те, що бєлгородські події – тільки інформаційна спецоперація: “Звичайно, це ж стратегія Кремля. Вони зараз натискають на усі можливі кнопки, щоб залучити певних людей з російської опозиції, щоб вони почали казати, що все це провокація ФСБ, операція “під фальшивим прапором”.

Як каже Пономарьов, він сподівається, що незабаром росіянам вдасться звільнити країнам від нинішнього режиму.

“Це наша країна, і ми будемо її звільняти, - підсумував Пономарьов. – Це буде наша звільнена країна, звичайно, там буде і прапор, і влада нова”.

Незахищеність Росії

Головним наслідком подій у Бєлгороді є те, що у підсумку “дуже серйозно підірвано ідею недоторканості Росії як території”. Так у розмові під час брифінгу Голосу Америки події прокоментував Андрій Загороднюк, голова правління Центру оборонних стратегій і колишній міністр оборони України.

У підсумку “дуже серйозно зрушено ідею недоторканості Росії як території”.

“Досі більша частина непояснювальних заходів у Росії була у вигляді вибухів чи інших диверсій. Тут ми говоримо про озброєний персонал, який зайшов на територію Російської Федерації, і перебував там якусь частину часу на якійсь території”, - каже Загороднюк.

Колишній міністр оборони пояснює: “Таким чином люди, які є громадянами Росії і не входять в систему управління ЗСУ, продемонстрували Росії, що вона незахищена. Ідея про те, що вона недоторкана фізично і повністю закрита від будь-яких можливостей та рейдів з будь-якого боку - це фікція, це не так. Росія так само вразлива, як і багато інших країн”.

Водночас Загороднюк підтвердив: яка була ідея та ціль – ніхто не знає. “Можливо, ціллю були саме демонстраційні дії. Вони можуть призвести до цілої низки наслідків. Один з них - відтягування сил та засобів російської регулярної армії для того, щоб захищати кордони. Вони розуміють, що ризики тепер є, вони можуть реалізовуватись на будь-якій ділянці кордону, і таким чином вони посилять присутність своїх сил та засобів, тим самим відтягнувши їх від тих напрямів, де українські збройні сили планують робити контрнаступальні дії”, - сказав експерт у ефірі Голосу Америки.

Російський сепаратистський рух і російський сором

Александр Віндман, колишній директор із європейських справ Ради національної безпеки США сказав, що його би не здивувало, що в Росії є справжній сепаратистський рух.

“Мені здається, це насправді російський сепаратистський рух. Можливо, за підтримки України, але вони діють самостійно, досягають власних цілей”, – сказав Віндман у коментарі журналістці Голосу Америки Ірині Матвійчук.

Крім того, за словами Віндмана, немає жодної заборони Україні завдавати удари по Росії. На його думку, ці уряди також потенційно є частиною формувальної операції, тобто підготовки контрнаступу.

“Як росіяни перекидають сили, щоб розкрити певні інші райони – це, відверто кажучи, сором. Це свідчить про те, що російський уряд і Володимир Путін не можуть навіть запобігти вторгненням на свою власну територію”, - каже Віндман.

Він також додав: Росія є агресором, країною, яка напала війною. Отже, Україна має законне право на відповідь.

Пентагон: американська зброя - виключно всередині України

У відповідь на прохання прокоментувати відео, на якому буцімто видно, що в Бєлгороді може застосовуватись надана США зброя, у Пентагоні наголосили, що ці зображення потрібно перевірити, а допомога США призначена для застосування на території України.

“Безпекова допомога, яку ми надаємо Україні, призначена для того, щоб вони використовували її всередині України для захисту їхньої країни. Уряд США не погоджував жодну передачу спроможностей третім сторонам, парамілітарним організаціям поза ЗСУ, уряд України також не звертався про таку передачу”, - сказав речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу для преси у вівторок, 23 травня.

Як повідомляв Голос Америки , генерал США у відставці колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг припускає, що події в російському місті Бєлгород — це продовження формувальних операцій України перед контрнаступом.

За його словами, в майбутньому варто очікувати трьох поширених перед наступом маневрів: рейди — тобто раптові напади, які мають викликати паніку у ворожих військах; обманні маневри — створення “видимості атаки” або початку наступу до початку справжнього наступу; та демонстративні наступальні дії — тобто просування на полі бою з бажанням заплутати ворога, але не контактувати з ним.