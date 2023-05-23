Актуально
"Ми побачимо ще багато творчих і сміливих операцій" - британський експерт Ґалеотті про прорив у Бєлгороді
Увага світових ЗМІ прикута до боїв у прикордонному з Україною російському місті Бєлгород, а експерти намагаються розібратися, чи прорив на російську територію був самостійною операцією, чи частиною підготовки до масштабного контрнаступу.
Щодо ситуації навколо Бєлгорода надходять суперечливі повідомлення. Міністерство оборони Росії заявило, що відкинуло проукраїнську військову групу через кордон, але група, яка взяла на себе відповідальність за вторгнення, заявила, що її напади тривають.
Російські військові заявили, що вбили понад 70 українських націоналістів і знищили чотири бронемашини, але незалежних підтверджень цих втрат не було, зауважує агентство Reuters. Агентство пише, що не було і незалежного підтвердження того, що бойові дії закінчилися. Але, як повідомив губернатор Бєлгородської області, режим контртерористичної операції, який він запровадив після нападу в понеділок, був скасований. Як наголошує агентство, бойові дії змусили Росію евакуювати мешканців міст вздовж кордону з Україною.
Росія звинуватила Україну в нападі, Київ заперечує це. Дві групи, які взяли на себе відповідальність на напади, називають себе російськими озброєними дисидентами.
Представник групи "Легіон Вільна Росія", яка взяла на себе відповідальність за вторгнення, заявив у вівторок, що українські офіцери знали про операцію, але не керували нею.
Британський політолог, керівник лондонської консалтингової компанії "Маяк" Марк Ґалеотті вважає, що російські політичні сили, які бажають пришвидшити падіння режиму Путіна, дійсно існують, вони не мають спільної ідеології і не є незалежними в тому сенсі, що покладаються на українців у постачанні зброї та військової підтримки.
«Певним чином вони визнають, що вони є частиною українських військових зусиль просто тому, що вони вірять, що поразка Росії в Україні пришвидшить падіння режиму в Москві. Я думаю, що це одна ключова річ, яка об’єднує їх усіх разом. Вони всі хочуть побачити падіння режиму Путіна», – сказав Марк Ґалеотті.
Як наголошує газета New York Times, Київ, і Москва намагалися використати напад на кордоні, щоб поширити власні наративи про вторгнення Росії в Україну. Російські офіційні особи звинуватили українських військових, а речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що навіть якщо нападники були етнічними росіянами, вони є «українськими бойовиками», чиє насильство виправдовує війну Росії проти України.
Пєсков заявив журналістам у вівторок, що напад на Бєлгород «підтверджує, що українські бойовики продовжують свою діяльність проти нашої країни», що «вимагає від нас великих зусиль, і ці зусилля тривають».
Україна заявила, що напади на кордоні є ознакою внутрішнього розколу в Росії. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у вівторок в ефірі українського телебачення назвала нападників «російськими патріотами», які «повстали проти режиму Путіна», щоб «змінити політичну систему країни та покласти край кровопролитній війні, яку розв’язав Кремль».
Марк Ґалеотті не вважає, що перенесення військових операцій через кордон з Росією змінить характер війни, але, на його думку, вони є більше, ніж просто частиною так званих «підготовчих операцій», які готують поле бою до майбутнього українського контрнаступу. На думку експерта, ці дії дають українцям шанс викликати у росіян занепокоєння щодо можливості реального повстання всередині Росії. А також вони відволікають російські сили від протистояння вздовж лінії фронту напередодні контрнаступу, який має розпочатися «протягом наступного тижня чи близько того», каже Ґалеотті у розмові з Reuters.
Британський експерт додає, що у той час, коли росіяни думають, що війну можна виграти тим, що вони зруйнують українські міста, «українці демонструють значно, значно витонченіші уявлення про те, як вести політичну війну всередині Росії». Тому, на його думку, з українського боку буде ще «багато творчих і сміливих операцій».
Газета Newsweek цитує українських військових, які повідомили у вівторок вранці, що російські війська втратили 40 артилерійських систем за останню добу, а протягом останнього тижня Москва втратила майже 170 артилерійських систем, заявив у вівторок Генеральний штаб Збройних сил України.
Артилерія, наголошує газета, відіграють вирішальну роль у війні, яку Росія веде проти України.
Всі новини дня
Події в Бєлгородській області: реакції в США, коментарі експертів. Відео
Російські фортифікації є цілком неефективними, якщо вони не підкріплені військовими, – так події на Бєлгородщині прокоментував американський Інститут вивчення війни. Як у США коментують події в Бєлгородській області – подробиці від Остапа Яриша.
- Голос Америки
Росія не може захистити свої кордони - коментарі експертів про рейд на Бєлгород
Рейд у Бєлгород означає, що росіяни не можуть ефективно захистити свої кордони, вважають американські аналітики. Деякі з них говорять, що не бачать нічого дивного у тому, що в Росії з'явився сепаратистських рух, який вони вважають цілком природним, хоч він і діє за підтримки України. Російський опозиційний діяч, який перебуває в Україні, говорить, що росіяни здивовані, а"російська армія просто нічого з цим не може зробити”. Кореспонденти Української служби Голосу Америки розпитали провідних експертів про те, чим, на їхню думку, є рейд у тил росіян.
Російських солдатів недостатньо
Росіяни не розраховували, що бойові дії перейдуть на їхню територію, вважає експерт Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос.
“Якщо російські добровольці справді проникли так глибоко, як вони стверджують, тоді це демонструє, що російські польові укріплення насправді нічого не означають, і що вони недостатньо укомплектовані”, – прокоментував Баррос у розмові з кореспондентом Української служби Голосу Америки Остапом Яришем.
“Я впевнений, що багато людей бачили всі ті карти “великих ліній”, які росіяни викопали по всій лінії фронту [польові укріплення та трашеї - ред.]. Але безумовно це правда щодо будь-якої війни, будь-якого поля бою та будь-якої лінії окопів: якщо у вас недостатньо солдатів, які фізично зайняли ці лінії, то вони не будуть ефективними для запобігання маневру. І ми знаємо, що по всьому українському фронту - а це трохи більше 1000 кілометрів - російські війська не мають достатньої кількості піхоти, щоб фізично зайняти та ефективно захищати його повністю”, – каже Джордж Баррос.
За його словами, лінії фронту однозначно мають чимало вразливих місць.
Другим ключовим моментом експерт називає відео із західним обладнанням, застосування якого є певною червоною лінією для Росії та її ядерних погроз.
“Факти свідчать про те, що багато з цих російських червоних ліній насправді завищені. Вони мають на меті стримати тих, хто ухвалює рішення у Вашингтоні, від відправки Україні обладнання”, - каже Баррос. На його переконання, бєлгородські події не свідчать про те, що йдеться про Третю світову війну чи “ядерну відплату”.
Про російську реакцію експерт зауважив: “Відверто кажучи, вважаю, що російські джерела зробили набагато більше для фактичного посилення та створення паніки навколо цих конкретних рейдів більше, ніж український інформаційний простір”.
Колеги-аналітики Барроса, за його словами, також сходяться на думці про слабкість російського кордону. Як і те, що сама Росія не є недоторканною. Вони також не помітили переміщення російських військових на підсилення своїх кордонів.
Мета: біло-блакитно-білий прапор як символ появи вільної Росії
Головну мету подій у Бєлгороді Голосу Америки назвав Ілля Пономарьов, координатор Політцентру в Києві, представник Легіону “Свобода Росії”.
На його думку, ціль полягає у тому, щоб “створити шматочок вільної Росії, підняти біло-блакитно-білий прапор, щоб він там майорів, щоб можна було казати, що ось ця вільна Росія з'явилася. І якомога довше це утримувати”.
Наразі територія, яку “звільнили” легіон "Свободи Росії" та Російський добровольчий корпус, поширюється далі, говорить Ілля Пономарьов у розмові з кореспонденткою Голосу Америки Тетяною Ворожко.
“40 кілометрів фронту вони утримують, – каже Пономарьов. – Щойно вони звільнили ще два чергових селища на території Бєлгородської області, тобто вони наступають, вони навіть не обороняються. І ми бачимо, що російська армія просто нічого з цим не може зробити”.
І ми бачимо, що російська армія просто нічого з цим не може зробити.Ілля Пономарьов
Також метою бєлгородського прориву Пономарьов назвав намагання відволікати російську армію від українського фронту напередодні великого наступу, “якого ми всі тут очікуємо”.
“Перш за все, вони здивовані, - описав реакцію росіян Пономарьов. – Вони на це не очікували, але все гаразд". За його словами, у них немає жодних суперечок з місцевими.
Прихильники режиму втікають – працівники місцевих адміністрацій, поліцейські, працівники ФСБ, говорить він.
На питання Тетяни Ворожко про те, як вдалося перейти кордон, Пономарьов відповів: “Гроші ж то вкрали. Майже 125 мільйонів доларів вони освоїли на проекті [так званих оборонних ліній, - ред.], які будував Пригожин, але ми їх якось там не побачили. Був певний спротив з боку прикордонників та наданих їм озброєних формувань, але в підсумку вони просто розбіглися та втекли”.
За словами Пономарьова, роль України – мінімальна: “Російський добровольчий корпус та легіон “Свобода Росії” входять у іноземний легіон ЗСУ, але це автономні підрозділи. У битві під Бахмутом вони були долучені, до визволення Харківської та Херсонської областей, але зараз це їхня операція, вони її спланували і виконують. Вони є частиною ЗСУ, але жодної ролі українських військових там немає”.
Російські танки проти російської влади
Пономарьов також наголосив, що на території Росії жоден з українських військових не діяв, виключно росіяни. Те саме стосується зброї – використовувалися виключно танки, попередньо захоплені в російської армії під час визволення Харківської області.
Так само військовий заперечив коментарі про те, що бєлгородські події – тільки інформаційна спецоперація: “Звичайно, це ж стратегія Кремля. Вони зараз натискають на усі можливі кнопки, щоб залучити певних людей з російської опозиції, щоб вони почали казати, що все це провокація ФСБ, операція “під фальшивим прапором”.
Як каже Пономарьов, він сподівається, що незабаром росіянам вдасться звільнити країнам від нинішнього режиму.
“Це наша країна, і ми будемо її звільняти, - підсумував Пономарьов. – Це буде наша звільнена країна, звичайно, там буде і прапор, і влада нова”.
Незахищеність Росії
Головним наслідком подій у Бєлгороді є те, що у підсумку “дуже серйозно підірвано ідею недоторканості Росії як території”. Так у розмові під час брифінгу Голосу Америки події прокоментував Андрій Загороднюк, голова правління Центру оборонних стратегій і колишній міністр оборони України.
У підсумку “дуже серйозно зрушено ідею недоторканості Росії як території”.Андрій Загороднюк
“Досі більша частина непояснювальних заходів у Росії була у вигляді вибухів чи інших диверсій. Тут ми говоримо про озброєний персонал, який зайшов на територію Російської Федерації, і перебував там якусь частину часу на якійсь території”, - каже Загороднюк.
Колишній міністр оборони пояснює: “Таким чином люди, які є громадянами Росії і не входять в систему управління ЗСУ, продемонстрували Росії, що вона незахищена. Ідея про те, що вона недоторкана фізично і повністю закрита від будь-яких можливостей та рейдів з будь-якого боку - це фікція, це не так. Росія так само вразлива, як і багато інших країн”.
Водночас Загороднюк підтвердив: яка була ідея та ціль – ніхто не знає. “Можливо, ціллю були саме демонстраційні дії. Вони можуть призвести до цілої низки наслідків. Один з них - відтягування сил та засобів російської регулярної армії для того, щоб захищати кордони. Вони розуміють, що ризики тепер є, вони можуть реалізовуватись на будь-якій ділянці кордону, і таким чином вони посилять присутність своїх сил та засобів, тим самим відтягнувши їх від тих напрямів, де українські збройні сили планують робити контрнаступальні дії”, - сказав експерт у ефірі Голосу Америки.
Російський сепаратистський рух і російський сором
Александр Віндман, колишній директор із європейських справ Ради національної безпеки США сказав, що його би не здивувало, що в Росії є справжній сепаратистський рух.
“Мені здається, це насправді російський сепаратистський рух. Можливо, за підтримки України, але вони діють самостійно, досягають власних цілей”, – сказав Віндман у коментарі журналістці Голосу Америки Ірині Матвійчук.
Крім того, за словами Віндмана, немає жодної заборони Україні завдавати удари по Росії. На його думку, ці уряди також потенційно є частиною формувальної операції, тобто підготовки контрнаступу.
“Як росіяни перекидають сили, щоб розкрити певні інші райони – це, відверто кажучи, сором. Це свідчить про те, що російський уряд і Володимир Путін не можуть навіть запобігти вторгненням на свою власну територію”, - каже Віндман.
Він також додав: Росія є агресором, країною, яка напала війною. Отже, Україна має законне право на відповідь.
Пентагон: американська зброя - виключно всередині України
У відповідь на прохання прокоментувати відео, на якому буцімто видно, що в Бєлгороді може застосовуватись надана США зброя, у Пентагоні наголосили, що ці зображення потрібно перевірити, а допомога США призначена для застосування на території України.
“Безпекова допомога, яку ми надаємо Україні, призначена для того, щоб вони використовували її всередині України для захисту їхньої країни. Уряд США не погоджував жодну передачу спроможностей третім сторонам, парамілітарним організаціям поза ЗСУ, уряд України також не звертався про таку передачу”, - сказав речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу для преси у вівторок, 23 травня.
Як повідомляв Голос Америки, генерал США у відставці колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг припускає, що події в російському місті Бєлгород — це продовження формувальних операцій України перед контрнаступом.
За його словами, в майбутньому варто очікувати трьох поширених перед наступом маневрів: рейди — тобто раптові напади, які мають викликати паніку у ворожих військах; обманні маневри — створення “видимості атаки” або початку наступу до початку справжнього наступу; та демонстративні наступальні дії — тобто просування на полі бою з бажанням заплутати ворога, але не контактувати з ним.
- Голос Америки
У Держдепі США прокоментували терміни навчання українських пілотів на F-16
Українцям потрібні "тижні й тижні" тренувань, аби навчитися управлінню винищувачами F-16. Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив радник Державного департаменту США Дерек Шолле.
"Наші колеги з Пентагону тісно співпрацюють з міністерствами оборони по всій Європі та інших країнах, щоб обговорити подальші дії щодо F-16. Починати треба з підготовки, тому що це літаки, якими непросто керувати. Їм потрібні тижні й тижні навчання. І тоді другим буде питання, хто насправді постачатиму F-16 в Україну", - сказав Шолле в інтерв'ю кореспондентці Голосу Америки Найк Чин.
Водночас речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат розповів, що навчання на винищувачах F-16 пройдуть десятки українських пілотів, і спрогнозував, що тренування можуть зайняти до чотирьох місяців. Він додав, що опановувати F-16 передусім будуть молоді пілоти, які вміють краще освоювати новітні технології.
"Ми заявляли в повітряних силах, що це навчання буде тривати півроку. Американці дійшли висновку, що до чотирьох місяців. І кому як, можливо, хтось і швидше опанує. Люди є різні, в кожного різна індивідуальна підготовка. Ось такі гарні прогнози є щодо навчання, думаю, вони таки справдяться", - сказав Ігнат в інтерв'ю керівниці мовлення Голосу Америки у Східній Європі Мирославі Гонгадзе.
Він також вказав на успішний досвід навчання українських фахівців управлінню системами Patriot: "Я хочу провести аналогію. Поїхали на Patriots. Приїхали, подумали: "Ну, приїдуть якісь там українці незрозумілі. Буде з ними клопоту багато". Так? Раніше терміну вдвічі. Німці були теж вражені. Американці були вражені, наскільки це люди професійні, вмотивовані, навчені, і жодних проблем перепідготовки на той самий Patriot і на F-16, я переконаний бути не може", - сказав Ігнат.
Радник Держдепартаменту США Дерек Шолле не уточнив, які саме країни постачатимуть Україні F-16. "Ми все ще працюємо над тим, хто насправді постачатиме ці літаки. Ми не ухвалювали жодних рішень щодо цього для себе". При цьому Шолле додав, що ці винищувачі стануть "важливою складовою сучасної української армії".
Тим часом екс-міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що Україні не вистачає тактичної авіації, і винищувачі F-16 необхідні Збройним Силам.
"Передовсім, це, звичайно, протиповітряна оборона - те, де вони можуть захищати українську територію, сили та засоби від ударів з повітря. Зокрема інфраструктуру, сухопутні війська та інші обʼєкти. Крім того, це звісно, ударна авіація. …
Наразі в нас не вистачає тактичної авіації. Ті радари та ракети, які в нас є, не відповідають українським потребам, їх стає все менше і менше. В чисто повітряній боротьбі наші літаки програють за спроможностями росіянам, передовсім за дальністю. Тому нам дійсно потрібна сучасна авіація, тут нема жодних сумнівів", - сказав Загороднюк в інтерв'ю журналісту Української служби Голосу Америки Остапу Яришу.
Дивіться також:
Через війну в Україні міг назавжди зникнути рідкісний вид тварин - WWF
Рідкісні види тварин і рослин в Україні гинуть як від прямого впливу війни, зокрема від вибухів та отруєнь, так і через знищення їхнього середовища існування. Один із видів тварин, занесених до Червоної книги, - перегузня - може бути втрачений назавжди. Про це в інтервʼю Голосу Америки повідомив Богдан Вихор, виконавчий директор Всесвітнього фонду природи WWF-Україна.
"Є така тварина - перегузня, яка жила в степах на південному сході України, більшість цих територій перетворилися на арену бойових дій. Тож середовище існування цього виду знищене взагалі. І чи залишилися в Україні перегузні, які були включені до Червоної книги України, ми не знаємо. Можливо, цей вид втрачений назавжди", - розповів Вихор.
За його словами, також були випадки, коли на мінах чи розтяжках в Україні підривалися рідкісні європейські зубри. "Це трапилося на території Київщини. Внаслідок того, що тварина стала на розтяжку або міну, вона була просто фізично знищена. Я хочу зазначити, що зубр європейський - це рідкісний вид тварин, занесений до Червоної книги України, і таких тварин залишилося в Україні близько 350 особин. Скільки з них стануть ще жертвами війни - невідомо", - зазначив виконавчий директор WWF-Україна.
Він зауважив, що оцінити стан багатьох видів тварин в Україні зараз неможливо через продовження бойових дій.
Також, за даними WWF-Україна, вій бойових дій постраждали більш ніж 20% лісів України, тобто понад 1 млн га лісу. "Частина цих лісів замінована, частина лісів знищена фізично внаслідок військових дій і розриву снарядів, а частина лісів просто згоріла внаслідок пожеж", - розповів виконавчий директор WWF-Україна.
Богдан Вихор навів приклад природно-заповідного об'єкта на сході України, Національного природного парку "Святі Гори", на території якого внаслідок війни був знищений древній ліс.
"Це унікальний природно-заповідний об'єкт, розташований фактично на території Донеччини, і внаслідок військових дій ця унікальна територія зі старовіковими лісами, дубами, які мали понад 300 років, був знищений назавжди. Чи вдасться нам відновити ці дуби - питання надзвичайно складне, оскільки вони почали рости близько 300 років тому, коли клімат і умови, в яких створювалася ця екосистема, були кардинально іншими. Зараз у зв'язку з глобальним потеплінням на даній території спостерігаються зовсім інші умови".
Дивіться також:
Форум