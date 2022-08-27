Дані білоруських хакерів допомогли знайти російську шпигунку в Італії, де вона товаришувала з офіцерами НАТО – розслідувачі Bellingcat

Спільне розслідування Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і La Repubblica, яке тривало протягом 10 місяців, встановило особу «глибоко законспірованої» російської шпигунки, яка видавала себе за перуанку з німецьким корінням і під іменем Марія Адела Куфельдт Рівера жила в різних країнах Європи.

Як пишуть розслідувачі, вона мала бізнес – дизайн власної лінії ювелірних прикрас, що допомагало їй жити активним соціальним життям і знайомитися з потрібними людьми, зокрема з офіцерами НАТО, які служили в італійському Неаполі.

Христо Грозєв, генеральний директор Bellingcat і провідний розслідувач повідомив, що наштовхнувся на незвичне ім’я, коли переглядав базу даних про перетин білоруського кордону, яку передали розслідувачам білоруські харкери.

«Ми вперше помітили її завдяки надзвичайно корисній базі даних, якою поділилися з нами Білоруські кіберпартизани: реєстр перетину кордону Білорусі. Ми знали діапазони номерів паспортів шпигунів ГРУ та ФСБ, тож вирішили шукати в цьому наборі даних за частковими збігами, залишаючи останні 3 цифри як символи підстановки», – написав Грозєв у мережі Twitter.

Як пише Грозєв, ще працюючи над розслідуванням отруєння Скрипалів у Великій Британії, журналісти з’ясували, що російська розвідка видавала своїм шпигунам за кордоном паспорти однієї серії. Доступ до цих номерів дозволив журналістам-розслідувачам викривати інших шпигунів, відстежуючи такі групи чисел.

Відштовхуючись від номера паспорта на ім’я «Руслан Боширов», Грозєв наштовхнувся на ім’я Марія Адела Куфельдт Рівера, яка жила в Європі, але 13 разів відвідувала Росію, перетинаючи кордон потягом.

Пізніше російський колега Грозєва Роман Доброхотов з проекту The Insider з’ясував, що жінка з дуже схожим іменем була секретарем Lions Club, благодійної організації в Неаполі. Вони разом звернулися до італійської колеги Флоріани Булфон і вона сказала, що цей клуб розташований прямо біля командного центру НАТО, і решта його членів були офіцерами НАТО.

Журналісти з’ясували, що росіянку, яка, ймовірно, працювала на ГРУ, звати Ольга Колобова, і її шпигунська кар’єра обірвалася раптово у 2018 році після публікації розслідування про отруєння Скрипалів у Британії.

Як пише розслідувач і засновник Bellingcat, Еліот Гіґґінс, 14 вересня 2018 року Bellingcat і The Insider опублікували розслідування про таємні особи «Руслана Боширова» та «Олександра Петрова», двох таємних шпигунів ГРУ, причетних до отруєння «Новачком» Сергія та Юлії Скрипалів.

Того ж дня опівночі, пише розслідувач у своєму Twitter, начальнику в/ч 29155 ГРУ генерал-майору Авер’янову подзвонив начальник відділу номер 5 ГРУ, «так званої програми нелегалів – маловідомого відділу, який розсаджував військових шпигунів по всьому світу під вигаданими іменами».

«Двоє офіцерів ГРУ розмовляли трохи більше двох хвилин», – розповідає Гіґґінс. А вже наступного дня імовірна російська шпигунка була в дорозі до Москви.

«Наступного дня Марія Адела Куфельдт Рівера купила квиток в один кінець з Неаполя, Італія, до Москви, летячи за паспортом з одного з діапазонів номерів, які Bellingcat опублікував напередодні», – пише Гіґґінс у твітері.

З того часу громадянка Росії Ольга Колобова, 1982 року народження, проживає в Москві в елітній квартирі.

Як додає Гіґґінс, найпікантнішим моментом в цій історії для нього було те, що свою «авторську» біжутерію, якою вона обдаровувала високопоставлених осіб, включно з принцом Халіфа бін Салман Аль Халіфа, прем’єр-міністром Бахрейну, Колобова купувала через "Алі-експрес", китайську службу доставки товарів.

Як пише Гіґґінс, коли розслідувачі звернулися за коментарем до посольства Росії в Римі, у відповідь посольство лише опублікувало у Twitter карикатуру з коментарем: «Якщо ви всюди бачите російських шпигунів, можливо, ви занадто багато читаєте газету «Реппубліка».