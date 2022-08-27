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- Голос Америки
Дані білоруських хакерів допомогли знайти російську шпигунку в Італії, де вона товаришувала з офіцерами НАТО – розслідувачі Bellingcat
Спільне розслідування Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і La Repubblica, яке тривало протягом 10 місяців, встановило особу «глибоко законспірованої» російської шпигунки, яка видавала себе за перуанку з німецьким корінням і під іменем Марія Адела Куфельдт Рівера жила в різних країнах Європи.
Як пишуть розслідувачі, вона мала бізнес – дизайн власної лінії ювелірних прикрас, що допомагало їй жити активним соціальним життям і знайомитися з потрібними людьми, зокрема з офіцерами НАТО, які служили в італійському Неаполі.
Христо Грозєв, генеральний директор Bellingcat і провідний розслідувач повідомив, що наштовхнувся на незвичне ім’я, коли переглядав базу даних про перетин білоруського кордону, яку передали розслідувачам білоруські харкери.
«Ми вперше помітили її завдяки надзвичайно корисній базі даних, якою поділилися з нами Білоруські кіберпартизани: реєстр перетину кордону Білорусі. Ми знали діапазони номерів паспортів шпигунів ГРУ та ФСБ, тож вирішили шукати в цьому наборі даних за частковими збігами, залишаючи останні 3 цифри як символи підстановки», – написав Грозєв у мережі Twitter.
Як пише Грозєв, ще працюючи над розслідуванням отруєння Скрипалів у Великій Британії, журналісти з’ясували, що російська розвідка видавала своїм шпигунам за кордоном паспорти однієї серії. Доступ до цих номерів дозволив журналістам-розслідувачам викривати інших шпигунів, відстежуючи такі групи чисел.
Відштовхуючись від номера паспорта на ім’я «Руслан Боширов», Грозєв наштовхнувся на ім’я Марія Адела Куфельдт Рівера, яка жила в Європі, але 13 разів відвідувала Росію, перетинаючи кордон потягом.
Пізніше російський колега Грозєва Роман Доброхотов з проекту The Insider з’ясував, що жінка з дуже схожим іменем була секретарем Lions Club, благодійної організації в Неаполі. Вони разом звернулися до італійської колеги Флоріани Булфон і вона сказала, що цей клуб розташований прямо біля командного центру НАТО, і решта його членів були офіцерами НАТО.
Журналісти з’ясували, що росіянку, яка, ймовірно, працювала на ГРУ, звати Ольга Колобова, і її шпигунська кар’єра обірвалася раптово у 2018 році після публікації розслідування про отруєння Скрипалів у Британії.
Як пише розслідувач і засновник Bellingcat, Еліот Гіґґінс, 14 вересня 2018 року Bellingcat і The Insider опублікували розслідування про таємні особи «Руслана Боширова» та «Олександра Петрова», двох таємних шпигунів ГРУ, причетних до отруєння «Новачком» Сергія та Юлії Скрипалів.
Того ж дня опівночі, пише розслідувач у своєму Twitter, начальнику в/ч 29155 ГРУ генерал-майору Авер’янову подзвонив начальник відділу номер 5 ГРУ, «так званої програми нелегалів – маловідомого відділу, який розсаджував військових шпигунів по всьому світу під вигаданими іменами».
«Двоє офіцерів ГРУ розмовляли трохи більше двох хвилин», – розповідає Гіґґінс. А вже наступного дня імовірна російська шпигунка була в дорозі до Москви.
«Наступного дня Марія Адела Куфельдт Рівера купила квиток в один кінець з Неаполя, Італія, до Москви, летячи за паспортом з одного з діапазонів номерів, які Bellingcat опублікував напередодні», – пише Гіґґінс у твітері.
З того часу громадянка Росії Ольга Колобова, 1982 року народження, проживає в Москві в елітній квартирі.
Як додає Гіґґінс, найпікантнішим моментом в цій історії для нього було те, що свою «авторську» біжутерію, якою вона обдаровувала високопоставлених осіб, включно з принцом Халіфа бін Салман Аль Халіфа, прем’єр-міністром Бахрейну, Колобова купувала через "Алі-експрес", китайську службу доставки товарів.
Як пише Гіґґінс, коли розслідувачі звернулися за коментарем до посольства Росії в Римі, у відповідь посольство лише опублікувало у Twitter карикатуру з коментарем: «Якщо ви всюди бачите російських шпигунів, можливо, ви занадто багато читаєте газету «Реппубліка».
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Небо Словаччини патрулюватимуть сусіди. Це вивільнить МіГи для України
МАЛАКІ, Словаччина, 27 серпня (Reuters). У суботу Словаччина підписала угоду, згідно з якою країни-члени НАТО, Чехія та Польща, патрулюватимуть її небо, оскільки Братислава виводить з експлуатації радянські МіГ-29, потенційно вивільняючи ці літаки для відправки в Україну.
Словаччина заявила, що готова надіслати 11 винищувачів МіГ в Україну, чиї військові тривалий час покладалися на обладнання радянських часів. Україна звернулася до країн НАТО з проханням про додаткові поставки, щоб посилити здатність боротися з російськими військами.
Міністр оборони Словаччини Ярослав Над заявив журналістам на авіашоу в суботу, що Братислава готова відправити літаки до сусідньої України, але угода ще не досягнута.
"Є політична воля, і це має сенс допомогти тим, хто потребує допомоги, - сказав Над. - Ця можливість розглядається, і коли буде домовленість, ми повідомимо вам”.
Західні країни та союзники збільшують військову допомогу Україні у конфлікті з Росією, який триває вже більше шести місяців, і надають кошти, обладнання.
Словаччина з населенням 5,4 мільйона вже передала систему ППО С-300, військові вертольоти серії Мі, самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню «Град». Цього тижня вона заявила, що надішле 30 гусеничних бойових машин піхоти BVP-1.
Над, який оцінив МіГ приблизно в 300 мільйонів євро (299 мільйонів доларів), сказав, що Словаччина вимагатиме певної фінансової чи матеріальної компенсації на підтримку модернізації своїх військ.
Згідно з суботньою угодою, сусіди Словаччини, Чехія та Польща, охоронятимуть її небо з вересня, тоді як Словаччина очікує на поставки 14 нових винищувачів F-16 американського виробництва. Угоду про F-16 було підписано в 2018 році, а літаки повинні бути поставлені в 2024 році.
- Голос Америки
НАТО, США, Канада приділяють більше уваги Арктиці, на тлі мілітаризації регіону Росією
НАТО занепокоєне нарощуванням військової присутності Росії в Арктиці.
"Росія створила нове Арктичне командування, відкрила сотні нових та колишніх радянських арктичних військових об'єктів, включаючи летовища. Також глибоководні порти. Росія також використовує регіон для тестування багатьох нових і інноваційних збройних систем", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільного звернення до преси з Канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо в Альберті, Канада.
Трюдо відзначив, що геополітична ситуація змінюється і Росія становить "все більше занепокоєння" для регіону.
Разом з Трюдо, Столтенберг цього тижня відвідав об'єкти північної системи захисту Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) а в п'ятницю посадовці провели візит до бази Канадських збройних сил в Альберті.
В п'ятницю США оголосили про намір призначити посла з особливих доручень з питань Арктики. Більш високий рівень дипломатичного долучення США в Африці сприятиме захисту "наших національних безпекових та економічних інтересів в регіоні, подоланню зміни клімату, розбудови стійкого розвитку та інвестицій в регіоні та просування співпраці з арктичними країнами, союзниками та партнерами", йдеться у повідомленні Держдепу.
Регіон Арктики, де потепління клімату відбувається швидше, ніж в інших регіонах, швидко стає доступним для транспортування та торгівлі.
- Голос Америки
Пентагон замовив виробництво NASAMS для України
Американська оборонна компанія Raytheon отримала замовлення від Пентагону на виробництво зенітних ракетних комплексів NASAMS. Така інформація міститься в переліку контрактів, оприлюдненому Пентагоном 26 серпня.
Обсяг замовлення перевищує 182 мільйони доларів з кінцевою датою виробництва - 23 серпня 2024 року. Кошти виділяються в рамках Ініціативи США з безпекової допомоги Україні. Виробництво буде здійснювати завод Raytheon в американському штаті Массачусетс, повідомили в Пентагоні.
Президент США Джо Байден на День незалежності України оприлюднив новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом 3 млрд дол. До нового пакету входять, зокрема, шість додаткових ракетних систем NASAMS.
Нова допомога, зазначають у Пентагоні, покликана не дозволити Росії перемогти Україну в довгостроковій перспективі.
"Як видається, Володимир Путін вважає, що Росія може виграти в довгій грі, протриматись довше, ніж воля українців до боротьби та бажання міжнародної спільноти підтримувати Україну, - заявив заступник міністра оборони США Каль пресі цього тижня. - Цей пакет Ініціативи безпекової допомоги Україні - матеріальна демонстрація того, що це ще один прорахунок Росії".
Оголошений президентом США найбільший пакет оборонної допомоги, включає, зокрема 6 додаткових ракетних систем NASAMS із додатковими боєприпасами, до 245 тисяч снарядів для 155-міліметрової артилерії, до 65 тисяч мінометних снарядів калібру 120 міліметрів, до 24 протиартилерійських радарів, безпілотні літальні апарати Puma та обладнання підтримки безпілотних систем Scan Eagle, системи протидії безпілотникам VAMPIRE, безпілотні системи VAMPIRE, ракетні системи лазерного наведення.
Росія не схвалила підсумковий протокол конференції ООН про ядерну зброю
Оглядова конференція ООН щодо виконання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) завершилася без підсумкового документа. У проекті документа, зокрема, критикувалося військове захоплення Росією Запорізької АЕС, що створює ризики ядерної аварії. Росія документ не схвалила.
«Я бачу, що на даний момент конференція не в змозі досягти згоди щодо своєї предметної роботи», – сказав голова конференції Густаво Злаувінен після виступу представника МЗС Росії Ігоря Вишневецького. За твердженням Вишневецького, «багато країн» – не лише Росія – «не згодні з цілою низкою питань», які мають «відверто політичний характер».
Раніше цього тижня посол США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила, що США домагаються узгодження підсумкового протоколу конференції, в якому буде визнано, що «війна Росії та її безвідповідальні дії в Україні серйозно підривають основну мету ДНЯЗ». У відповідь посол Росії Василь Небензя звинуватив США та їхніх союзників у тому, що вони «політизують роботу над підсумковим документом, ставлячи свої геополітичні інтереси у покаранні Росії вище за колективні потреби у зміцненні глобальної безпеки».
У проекті підсумкового протоколу є чотири згадки про Запорізьку АЕС. Схваливши документ, країни висловили б «серйозну стурбованість з приводу військових дій» на ядерних об’єктах або поблизу них і наголосили б на «першочерговій важливості забезпечення їх контролю з боку компетентних органів України». Також у документі підтримуються зусилля МАГАТЕ щодо відвідин ЗАЕС.
Для публікації комюніке потрібно було схвалення 191 країни – всіх учасників Договору, спрямованого на стримування поширення ядерної зброї та у підсумку – на досягнення миру без неї.
Конференція ООН з перегляду договору проводиться кожні п’ять років. Минула мала відбутися 2020 року, але через пандемію коронавірусу її відклали. Наступна – запланована на 2026 рік.
Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція в Європі. Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.
Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вже кілька тижнів наполягає на відправленні своєї місії на ЗАЕС, зазначаючи, що через війну Росії атомна станція виявилася «повністю поза контролем».
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