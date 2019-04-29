Білугу, яка шкодила кораблям в Норвегії, ймовірно, тренували російські ВМС, - The Guardian

Білугу, яку побачили в Баренцевому морі наприкінці квітня, найімовірніше, тренували російські ВМС, вважають норвезькі експерти.

Ссавця могли натренувати шкодити кораблям, в рамках програми використання морських ссавців для військових операцій, повідомляє The Guardian.

Увагу норвезьких рибалок привернула незвична поведінка білуги, яка намагалась зірвати канати та мотузки з бортів човнів, а також те, що на білузі була чорна упряж, що може служити для закріплення устаткування, повідомляє The Guardian. Білуга була миролюбною - вона звикла до присутності людей, зауважили рибалки.

Упряж, яка може служити для закріплення камери, або, навіть, зброї, вилучили. З внутрішнього боку на ній був напис "Устаткування Санкт-Петербурга".

"Якщо цей кит походить з Росії – є вагомі причини вважати, що не російські вчені, а, скоріше, військово-морські сили це роблять", - заявив Мартин Буїв з Норвезького інституту морських досліджень в коментарі місцевому телебаченню NRK.

Одун Рікардсон, професор морської біології Норвезького арктичного університету погоджується: "Нам відомо, що Росія тримає в неволі одомашнених китів і що, деяких з них, очевидно, відпустили. Вони часто пливуть до човнів". Рікардсен повідомляє, що спілкувався з російськими колегами, і вони запевнили його, що не знають про відповідні наукові проекти. "Вони говорять, що, найімовірніше, це російські ВМС у Мурманську", - додав він.

Дивіться також: Що в Білому домі кажуть про Договір ООН про торгівлю зброєю