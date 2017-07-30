Як ресторан у Вашингтоні пережив нелегкі часи та став культовим закладом американської столиці

Сполучені Штати – Батьківщина фаст-фуду, швидкої й часто не надто корисної їжі. І все ж деякі заклади, що подають такі страви, стають знаковими для американців. Один з них – "Ben’s Chili Bowl" – "Миска чилі Бена" у Вашингтоні.

За свою майже 60-річну історію ресторан, переживши разом із містом нелегкі часи, став культовим у столиці. На знамениті хот-доги під пікантним соусом сюди приходили президенти, відомі актори та музиканти. З часом ресторан перетворився на невелику мережу, але залишається сімейною справою.

Яловичі та індичі котлети шкварчать на розпеченій плиті. Трохи далі підкопчуються сосиски. Перевертати їх треба швидко, щоб не підгоріло, і так само швидко робити хот-доги й бургери, бо черга тут, здається, не зникає ніколи. Сюди приходять і туристи, які в місті уперше, і мешканці столиці.

Я ходила сюди, коли мені було 17 чи 18, і з того часу я завжди сюди ходжу

"Я виросла на цій вулиці, ходила до місцевої школи. Я обожнюю це місце. Я ходила сюди, коли мені було 17 чи 18, і з того часу я завжди сюди ходжу. Щоразу, коли я тут неподалік, я заходжу сюди. Я люблю їхню картоплю-фрі із сиром, хот-дог із соусом чилі, кока-колу, і ще візьму трохи салату з капусти", - розповідає мешканка Вашингтона Барбара Кобарт.

За процесом – у свої 84 – стежить Вірджинія Алі. Разом зі своїм уже покійним чоловіком – Беном Алі – вони відкрили цей заклад 59 років тому і так його й назвали – Ben’s Chili Bowl, тобто "Миска чилі Бена". В районі, де розташований ресторан, у шістдесяті жило, переважно, чорношкіре населення. Саме тут у 68-му році, після вбивства борця за рівність Мартіна Лютера Кінґа, спалахнули масові протести, які закінчилися економічним занепадом району на понад 30 років.​

Ми були єдиним закладом, якому дозволили залишатись відкритим

"Смуток перетворився на гнів. І молоді люди почали збиратись, кидати каміння, протестувати, вриватись у будинки. Було важко. Три дні тривала комендантська година. Ми були єдиним закладом, якому дозволили залишатись відкритим," - згадує засновниця ресторану "Ben’s Chili Bowl" Вірджинія Алі.

Наступний непростий етап район пережив у вісімдесятих – це були роки наркотичної епідемії та високої злочинності.​

"Через кілька років тут з’являється героїн, а потім кокаїн. Район стає дуже кримінальним, з великою кількістю наркозалежних. І на 20 років це місце стало справжнім гетто. Але ми встояли. Ми були тут достатньо довго, і тому мали добрі відносини із громадою, і багато місцевих, переважно, молоді, тут проводили час, приходили сюди щовечора, сідали туди, і якщо хтось із відвідувачів починав себе погано поводити, їх виводили. Ці хлопці фактично стали родиною", - ділиться Вірджинія.

У середині дев’яностих, з появою метро, почалось відродження району, а "Ben’s Chili Bowl" став культовим закладом. Сюди приходили екс-президент Барак Обама, колишній французький глава Ніколя Саркозі із дружиною, а Челсі Клінтон, за президентства її тата Білла Клінтона, кажуть, бігала сюди по молочні шейки й додавала роботи службі охорони. Змінювались президенти, виростали цілі покоління, але класичні рецепти Ben’s Chili Bowl не мінялися. А сам заклад залишається сімейною справою. Тепер ним керує Віда Алі, дружина старшого сина Вірджинії та Бена. Каже: завжди сприймала ресторан, як сімейний бізнес і не усвідомлювала, яке символічне значення він має для місцевої громади й для міста.​

"Поворотною точкою для мене була п’ятдесята річниця закладу. Я допомагала організовувати святкування на вулиці, пам’ятаю, що говорила з кількома журналістами, і один запитав: «як це – мати спадщину, яку розпочали батьки вашого чоловіка?» І в цей момент я зрозуміла, що є щось, що ми маємо оберігати, розширювати. І для мене, як члена родини, було природньо, що я приєдналась до розвитку цієї спадщини", - каже менеджер ресторану "Ben’s Chili Bowl" Віда Алі.

Зараз Віда займається організаційною роботою. Ресторан постійно проводить благодійні заходи, допомагає дітям із незаможних родин, а за рік ресторан відзначатиме шістдесяту річницю, програму святкувань готують уже зараз, тому клопотів іще більше. Однак, коли відвідувачів особливо багато, Віда виходить у зал і допомагає приймати замовлення.

Секрет цих хот-догів у спеціальному соусі, зробленому з пікантних перців-чилі. Його рецепт тримають у таємниці і передають лише найближчим родичам ось уже майже 60 років.

На відміну від більшості ресторанів швидкого харчування, тут відкрита кухня. Клієнти бачать, що працівники постійно миють руки й міняють рукавички, що продукти свіжі, а страви – щойно з печі. Але головне: коли перед очима смажать сосиски й котлети, гріють булки і розкладають їжу на тарілках, - апетит лише посилюється. ​

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