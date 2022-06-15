На тлі війни Росії в Україні, Байден закликав нафтопереробників збільшити виробництво, а не прибутки

Папа Римський Франциск звернувся до людей усього світу із закликом: "Не звикайте до війни!" "Давайте не звикати жити, немов війна - це віддалена річ", - вказав він під час загального звернення у середу.

Подібний заклик Папа Римський озвучив і у неділю, коли в Україні святкували П’ятдесятницю.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав подякував Папі Франциску за це нагадування і додав, що «таке звикання веде до замовчування воєнних злочинів і вбиває. Як нам відомо, новини про війну з України сьогодні зникають із шпальт газет та з інших ЗМІ».

Однак інші заяви Папи Римського Франциска про Україну викликали суперечки в українських ЗМІ та серед оглядачів.

У коментарі, який Папа Франциск озвучив в травні, а італійська газета La Stampa опублікувала у вівторок, Папа заявив, що війна в Україні «можливо, була якимось чином спровокована або не попереджена».

«Небезпека полягає в тому, що ми бачимо лише цей жах, і ми не бачимо всієї драми, яка розгортається за цією війною, яку, можливо, якимось чином спровокували або їй не запобігли. І я помічаю інтерес до випробування та продажу зброї», – сказав він тоді.

«Поки ми бачимо лютість, жорстокість російських військ, ми не повинні забувати про проблеми, щоб спробувати їх вирішити», – додав Папа Франциск.

Він казав, що перед вторгненням Росії в Україну він зустрівся з «главою держави», який «дуже хвилювався через те, як рухається НАТО».

«Я запитав його чому, а він відповів: «Вони гавкають на ворота Росії. І вони не розуміють, що росіяни є імперцями і не дозволяють жодній іноземній силі наблизитися до них», – сказав Папа, додавши, що неназваний «глава держави» сказав йому, що «ситуація може призвести до війни».

На зустрічі у Ватикані Папа підтвердив право українців на самозахист – Маринович

Деякі українські ЗМІ критикують понтифіка за те, що він уже не вперше намагється покласти провину за агресію не лише на Росію, але і на НАТО, яке нібито могло спровокувало російський напад своїм розширенням на схід. Головна редакторка видання «Високий замок» Наталія Балюк пише , що у такий спосіб «Понтифік озвучує кремлівські наративи».

Інші наголошують на тому, що Папа Франциск все ж засудив Росію за «жорстокість» її військ у війні, хоча він і додав, що росіяни «воліють посилати вперед чеченців, сирійців, найманців».Коментатори, наголошують, що Папа здійснив численні кроки, спрямовані на підтримку України, він згадує про неї у своїх найголовніших пасторських посланнях.

Які слова Папи відображають його нинішню позицію?

Оглядачі зауважують, що наведена італійським виданням розмова Папи сталася ще 19 травня, коли він зустрічався з директорами єзуїтських культурних видань. 14 липня заяви Папи про Україну мали вже іншу тональність – у них Папа говорив про «втручання наддержави» та «порушення принципу самовизначення народів».

Папа сказав, що вторгнення в Україну є частиною «регіональних воєн, які роками забирали важкі жертви і руйнування», але нинішня ситуація є складнішою «через пряме втручання «наддержави», що спрямовано «на нав’язування власної волі в порушення принципу самовизначення народів». Про це Папа сказав у вівторок у рамках послання для Римської церкви до дня бідних. Він, за повідомленням Ватикану, вказав на надзвичайну бідність, яку приносить "безглузда війна" і на те, що насильство "завдає удару по беззахісних та вразливих".

Мирослав Маринович, відомий український громадський діяч, колишній дисидент, а нині проректор Українського католицького університету, який у складі невеликої української делегації брав участь у зустрічі з Папою Франциском 8 червня, наголосив , що у розмові у Ватикані Папа погодився, що Україна має право захистити себе.

«Папа підтвердив, що народ, як і окрема людина, має право на самозахист, інакше може уподібнитися самогубцеві», – розповів Маринович.

За словами Мариновича, ця зустріч, що тривала 1 годину і 45 хвилин, замість звичних 25 хвилин, була організована через те, що «в українському суспільстві деякі кроки Його Святості сприймаються неоднозначно» і для того, щоб українці могли безпосередньо самі донести своє бачення ситуації та попросити у Папи підтримки своєї боротьби.

Як каже Маринович, європейці, які намагаються «вивести росіян з-під відповідальності, звалюючи всю вину на Путіна», роблять «велику помилку».

«Так, вину за цю злочинну війну несе передусім російське керівництво. Але воєнні злочини в Україні чинять російські солдати, а російський народ, що в більшості своїй схвалює цю війну, несе свою відповідальність за неї. Тому любити росіян якраз і означає розкрити перед ними масштаби їхнього злочину, дати їм вжахнутися вчиненим і спрямувати їхні душі до щирого каяття перед Богом і людьми», – зауважив Маринович.

Папа налаштований зустрічатися з партіархом Кирилом і президентом Путіним

Папа Франциск також висловив сподівання, що зможе поговорити з главою Російської православної церкви, патріархом Кирилом, пізніше цього року, після того, як їхня зустріч яка мала відбутися у вівторок, була остаточно відкладена через війну в Україні.

«Я мав зустрітися з ним 14 червня в Єрусалимі, щоб поговорити про наші справи. Але через війну, за взаємною згодою, ми вирішили перенести зустріч на більш пізній термін, щоб наш діалог не був неправильно потрактовано», – сказав Папа Франциск.

Папа Римський, який нещодавно скасував поїздку до Африки через травму коліна, додав, що сподівається зустрітися з російським патріархом на міжконфесійній конференції в Казахстані у вересні.

Ні Франциск, ні Кирил не можуть припинити війну в Україні – оглядачі

Відомий російський релігійний оглядач, колишній редактор часопису «Журнал Московської патріархії» Сергій Чапнін зауважує, що зустріч з патріархом Кирилом – ініціатива папи Франциска, який сподівається, що таким чином зможе досягти миру в Україні.

«Після того, як зустріч скасували, тривали довгі переговори про те, чи не прийме Франциска Путін, якщо Франциск приїде до Москви, – написав московський оглядач у своєму пості у Facebook. – Днями стало ясно, що Путін не бачить жодного сенсу у цій зустрічі. Проте Франциск дуже хоче бути миротворцем».

Російський оглядач каже, що про те, що патріах Кирил «готовий до цієї зустрічі і хоче її, говорить важлива деталь: про майбутню зустріч оголосив сам Франциск».

Але, як каже Чапнін, «головна проблема в тому, що ні Франциск, ні Кирил не можуть запропонувати абсолютно нічого для припинення війни в Україні».

Відомий український теолог і церковний оглядач, колишній керівник відділу зовнішніх зв’язків УПЦ МП, а нині викладач численних західних університетів архимандрит Кирило (Говорун) у своєму нещодавньому інтерв’ю зауважив, що партріах Кирил є ідеологом «російського миру», який призвів до нападу Росії на Україну. І він не зможе відмовитися від цієї ідеології, бо це означало б нелояльність до президента Путіна. За словами архимандрита Кирила, очільники Російської православної церкви «спотворюють саму ідею церкви».

«Це свідомий гріх, на які пішли ієрархи, ті церковники, які благословляють російську зброю на вбивство і підтримують цю війну», – говорить церковний оглядач.

Минулого місяця Папа Римський Франциск заявив, що попросив про зустріч у Москві з президентом Путіним, щоб спробувати зупинити війну в Україні, але не отримав відповіді.

За повідомленнями ЗМІ, за перші місяці війни папа Франциск тричі звертався до президента Путіна, зокрема, з проханням організувати гуманітарний кордор для жителів Маріуполя. Як повідомила італійська газета Il Messaggero, Володимир Путін тричі відмовив йому.

У підготовці матеріалу були використані повідомлення CNN, НВ, «Обозреватель».