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На тлі війни Росії в Україні, Байден закликав нафтопереробників збільшити виробництво, а не прибутки
Президент Джо Байден у середу закликав нафтопереробні компанії США виробляти більше бензину та дизельного палива. Він заявив, що прибутки цих компаній зросли втричі під час війни між Росією та Україною, в той час як американці зіткнулись з рекордно високими цінами на бензин.
"Напруга, з якою стикаються сім'ї, потребує негайний дій, - написав Байден у проекті листа до нафтопереробників, отриманому Associated Press. - Вашим компаніям потрібно співпрацювати з моєю адміністрацією, щоб запропонувати конкретні, негайні шляхи вирішення кризи".
Ціни на газ по всій країні в середньому становлять приблизно $5 за галон, що є економічним тягарем для багатьох американців і політичною загрозою для позицій демократів, які беруть участь у проміжних виборах у США. Ціни почали зростати минулого року, коли економіка США почала відновлення після пандемії коронавірусу, але інфляція прискорилася в минулі місяці, оскільки ціни на енергоносії та продукти харчування піднялися після того, як Росія вторглася в Україну в лютому, що призвело для шоку на світових ринках сировини.
У п’ятницю уряд США повідомив, що споживчі ціни підскочили на 8,6% порівняно з минулим роком, що стало найгіршим показником за понад 40 років.
У проекті листа зазначається, що ціни на газ в середньому становили 4,25 долара за галон, а ціна на нафту сягала близько 120 доларів за барель у березні. Збільшення середніх цін на бензин на 75 центів відображає як дефіцит потужностей нафтопереробників, так і їхній прибуток, який "наразі досягає найвищого рівня, коли-небудь зареєстрованого", - йдеться у листі.
Байден вважає, що нафтопереробні заводи використовують невизначеність, спричинену «часом війни». Його повідомлення про те, що корпоративна жадібність сприяє зростанню цін, викликало суперечки серед багатьох економістів, але твердження може мати певний резонанс у виборців.
Деякі ліберальні законодавці запропонували обмежити прибутки компаній на тлі зростання інфляції. Сенатор Берні Сандерс, від штату Вермонт, у березні запропонував ввести 95% податку на частку прибутку, що перевищує середні показники компаній до пандемії.
Немає сумніву, що (президент Росії) Володимир Путін несе основну відповідальність за різкий фінансовий біль, якого зазнає американський народ та родини, - йдеться у проекті листа Байдена. - Але на тлі війни, яка підняла ціни на бензин більш ніж на 1,7 долара за галон, історично високі прибутки нафтопереробників посилюють цей біль
Президент жорстко розкритикував спроби отримати зиск із глобальної кризи, яка потенційно може підштовхнути Європу та інші частини світу до рецесії, заявивши після виступу в п'ятницю, що ExxonMobil "заробив більше грошей, ніж Бог цього року". ExxonMobil відповів, що вже повідомив адміністрацію про свої заплановані інвестиції у збільшення видобутку та переробки нафти.
"Немає сумніву, що (президент Росії) Володимир Путін несе основну відповідальність за різкий фінансовий біль, якого зазнає американський народ та родини, - йдеться у проекті листа Байдена. - Але на тлі війни, яка підняла ціни на бензин більш ніж на 1,7 долара за галон, історично високі прибутки нафтопереробників посилюють цей біль".
У листі сказано, що адміністрація готова "використовувати всі раціональні та відповідні інструменти федерального уряду та надзвичайні повноваження, щоб найближчим часом збільшити потужність і виробництво НПЗ, а також забезпечити належне постачання в кожен регіон країни". У листі зазначається, що Байден вже вивіднив запаси нафти зі стратегічного резерву США та підвищив стандарти змішування етанолу.
Президент надсилає листа Marathon Petroleum, Valero Energy, ExxonMobil, Phillips 66, Chevron, BP і Shell.
Байден також доручив міністру енергетики Дженніфер Гренхольм скликати термінову нараду з цього питання. Байден просить кожну компанію пояснити Гренхольм скорочення нафтопереробних потужностей з 2020 року, коли почалася пандемія. Він також хоче, щоб компанії представили “конкретні ідеї, які б вирішували негайні проблеми із запасами, ціною та переробними потужностями в найближчі місяці, включаючи транспортні заходи для виведення нафтопродукту на ринок”.
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НАТО узгодить масштабний пакет допомоги Україні на саміті в Мадриді
НАТО узгодить масштабний пакет допомоги для України на саміті в Мадриді, що відбудеться 28-30 червня, оголосив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ на відкритті засідання міністрів оборони НАТО 15 червня. На саміт запрошено президента України Володимира Зеленського, додав посадовець.
"Союзники по НАТО узгодять всеохоплюючий пакет допомоги Україні, що допоможе Україні з довгостроковим переходом з радянського обладнання на сучасне обладнання НАТО і покращить взаємодію з НАТО", - заявив генсек Альянсу.
Столтенберґ зауважив, що союзники по НАТО продовжать надавати військове обладнання Україні, включно з "важкою зброєю та системами дальної дії". 15 червня до міністрів НАТО звернеться міністр оборони України Олексій Резніков. Він наголосить на нагальних оборонних потребах України.
За керівництва очільника Пентагону Ллойда Остіна в середу відбувається засідання Контактної групи з оборони України, де йдеться про надання та координацію термінової допомоги України. Столтенберґ подякував США за лідерство в цій сфері.
В четвер міністри країн НАТО планують обговорити питання зміцнення Альянсу, перед лицем російської агресії в Україні. "Нам потрібна швидкість та єдність у відповідь на російське вторгнення до України", - заявив Столтенберг.
Він перелічив заходи, вжиті НАТО після вторгнення Росії до України: "Ми подвоїли кількість бойових груп НАТО до восьми, розмістили їх від Балтійського моря до Чорного моря, розподілили 40 000 військових під прямим командуванням НАТО в основному на східному фланзі, за підтримки повітряних сил та ВМС, збільшили боєготовність і активізували навчання".
- Голос Америки
Блінкен про хід війни в Україні: інтенсивні бої тривають, є значні жертви з обох сторін
Інтенсивні бої на Донбасі, на сході та півдні України призводять до значних втрат з обох сторін. Так Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував хід війни в Україні в інтерв'ю каналу PBS. "Це жахливо і це є результатом агресії Росії проти України", - додав Блінкен. Він, однак, не погодився з твердженням про те, що хід війни, буцімто, змінився на користь Росії.
У вівторок президент України Володимир Зеленський зазначив, що найбільш жорстокі бої тривають у "Сєвєродонецьку та у всіх містах і громадах поруч, як і раніше".
"На жаль, є втрати, і вони болісні. Але потрібно триматися. Це наша держава. Триматися саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Чим більше втрат отримає ворог саме там, тим менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію", - додав він.
В британському Міністерстві оборони зазначили, що після більш ніж місяця важких боїв, російські сили контролюють більшу частину Сєвєродонецька. "Ймовірно, російські сили будуть зафіксовані в та поблизу заводу "Азот", а українські бійці зможуть вижити під землею. Ймовірно, це тимчасово не дозволять Росії переорієнтувати ці сили на виконання завдать в інших точках", - йдеться в соцмедійному дописі британського відомства.
Блінкен очікує, що збройне протистояння "триватиме певний час і саме це ми бачимо на місці". Він висловив переконання, що зрештою перемогу отримають українська незалежність та суверенітет, адже "українці борються за свою країну, своє майбутнє, свою свободу. Неясно за що воюють росіяни, крім примх Володимира Путіна та дивного переконання, що Україна не є суверенною, незалежною країною і має бути якимось чином підкорена Росії".
Головний американський дипломат відзначив, що міжнародна спільнота координує оборонну підтримку України, щоб вона "мала все необхідне, щоб захиститись від агресії і здобути сильну позицію на переговорах, що постануть" . Як повідомляв Голос Америки, за керівництва очільника Пентагону Ллойда Остіна в середу відбувається засідання Контактної групи з оборони України.
Заяви Папи Франциска про Україну: що турбує папу, а що українців?
Папа Римський Франциск звернувся до людей усього світу із закликом: "Не звикайте до війни!" "Давайте не звикати жити, немов війна - це віддалена річ", - вказав він під час загального звернення у середу.
Подібний заклик Папа Римський озвучив і у неділю, коли в Україні святкували П’ятдесятницю.
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав подякував Папі Франциску за це нагадування і додав, що «таке звикання веде до замовчування воєнних злочинів і вбиває. Як нам відомо, новини про війну з України сьогодні зникають із шпальт газет та з інших ЗМІ».
Однак інші заяви Папи Римського Франциска про Україну викликали суперечки в українських ЗМІ та серед оглядачів.
У коментарі, який Папа Франциск озвучив в травні, а італійська газета La Stampa опублікувала у вівторок, Папа заявив, що війна в Україні «можливо, була якимось чином спровокована або не попереджена».
«Небезпека полягає в тому, що ми бачимо лише цей жах, і ми не бачимо всієї драми, яка розгортається за цією війною, яку, можливо, якимось чином спровокували або їй не запобігли. І я помічаю інтерес до випробування та продажу зброї», – сказав він тоді.
«Поки ми бачимо лютість, жорстокість російських військ, ми не повинні забувати про проблеми, щоб спробувати їх вирішити», – додав Папа Франциск.
Він казав, що перед вторгненням Росії в Україну він зустрівся з «главою держави», який «дуже хвилювався через те, як рухається НАТО».
«Я запитав його чому, а він відповів: «Вони гавкають на ворота Росії. І вони не розуміють, що росіяни є імперцями і не дозволяють жодній іноземній силі наблизитися до них», – сказав Папа, додавши, що неназваний «глава держави» сказав йому, що «ситуація може призвести до війни».
На зустрічі у Ватикані Папа підтвердив право українців на самозахист – Маринович
Деякі українські ЗМІ критикують понтифіка за те, що він уже не вперше намагється покласти провину за агресію не лише на Росію, але і на НАТО, яке нібито могло спровокувало російський напад своїм розширенням на схід. Головна редакторка видання «Високий замок» Наталія Балюк пише, що у такий спосіб «Понтифік озвучує кремлівські наративи».
Інші наголошують на тому, що Папа Франциск все ж засудив Росію за «жорстокість» її військ у війні, хоча він і додав, що росіяни «воліють посилати вперед чеченців, сирійців, найманців».Коментатори, наголошують, що Папа здійснив численні кроки, спрямовані на підтримку України, він згадує про неї у своїх найголовніших пасторських посланнях.
Які слова Папи відображають його нинішню позицію?
Оглядачі зауважують, що наведена італійським виданням розмова Папи сталася ще 19 травня, коли він зустрічався з директорами єзуїтських культурних видань. 14 липня заяви Папи про Україну мали вже іншу тональність – у них Папа говорив про «втручання наддержави» та «порушення принципу самовизначення народів».
Папа сказав, що вторгнення в Україну є частиною «регіональних воєн, які роками забирали важкі жертви і руйнування», але нинішня ситуація є складнішою «через пряме втручання «наддержави», що спрямовано «на нав’язування власної волі в порушення принципу самовизначення народів». Про це Папа сказав у вівторок у рамках послання для Римської церкви до дня бідних. Він, за повідомленням Ватикану, вказав на надзвичайну бідність, яку приносить "безглузда війна" і на те, що насильство "завдає удару по беззахісних та вразливих".
Мирослав Маринович, відомий український громадський діяч, колишній дисидент, а нині проректор Українського католицького університету, який у складі невеликої української делегації брав участь у зустрічі з Папою Франциском 8 червня, наголосив, що у розмові у Ватикані Папа погодився, що Україна має право захистити себе.
«Папа підтвердив, що народ, як і окрема людина, має право на самозахист, інакше може уподібнитися самогубцеві», – розповів Маринович.
За словами Мариновича, ця зустріч, що тривала 1 годину і 45 хвилин, замість звичних 25 хвилин, була організована через те, що «в українському суспільстві деякі кроки Його Святості сприймаються неоднозначно» і для того, щоб українці могли безпосередньо самі донести своє бачення ситуації та попросити у Папи підтримки своєї боротьби.
Як каже Маринович, європейці, які намагаються «вивести росіян з-під відповідальності, звалюючи всю вину на Путіна», роблять «велику помилку».
«Так, вину за цю злочинну війну несе передусім російське керівництво. Але воєнні злочини в Україні чинять російські солдати, а російський народ, що в більшості своїй схвалює цю війну, несе свою відповідальність за неї. Тому любити росіян якраз і означає розкрити перед ними масштаби їхнього злочину, дати їм вжахнутися вчиненим і спрямувати їхні душі до щирого каяття перед Богом і людьми», – зауважив Маринович.
Папа налаштований зустрічатися з партіархом Кирилом і президентом Путіним
Папа Франциск також висловив сподівання, що зможе поговорити з главою Російської православної церкви, патріархом Кирилом, пізніше цього року, після того, як їхня зустріч яка мала відбутися у вівторок, була остаточно відкладена через війну в Україні.
«Я мав зустрітися з ним 14 червня в Єрусалимі, щоб поговорити про наші справи. Але через війну, за взаємною згодою, ми вирішили перенести зустріч на більш пізній термін, щоб наш діалог не був неправильно потрактовано», – сказав Папа Франциск.
Папа Римський, який нещодавно скасував поїздку до Африки через травму коліна, додав, що сподівається зустрітися з російським патріархом на міжконфесійній конференції в Казахстані у вересні.
Ні Франциск, ні Кирил не можуть припинити війну в Україні – оглядачі
Відомий російський релігійний оглядач, колишній редактор часопису «Журнал Московської патріархії» Сергій Чапнін зауважує, що зустріч з патріархом Кирилом – ініціатива папи Франциска, який сподівається, що таким чином зможе досягти миру в Україні.
«Після того, як зустріч скасували, тривали довгі переговори про те, чи не прийме Франциска Путін, якщо Франциск приїде до Москви, – написав московський оглядач у своєму пості у Facebook. – Днями стало ясно, що Путін не бачить жодного сенсу у цій зустрічі. Проте Франциск дуже хоче бути миротворцем».
Російський оглядач каже, що про те, що патріах Кирил «готовий до цієї зустрічі і хоче її, говорить важлива деталь: про майбутню зустріч оголосив сам Франциск».
Але, як каже Чапнін, «головна проблема в тому, що ні Франциск, ні Кирил не можуть запропонувати абсолютно нічого для припинення війни в Україні».
Відомий український теолог і церковний оглядач, колишній керівник відділу зовнішніх зв’язків УПЦ МП, а нині викладач численних західних університетів архимандрит Кирило (Говорун) у своєму нещодавньому інтерв’ю зауважив, що партріах Кирил є ідеологом «російського миру», який призвів до нападу Росії на Україну. І він не зможе відмовитися від цієї ідеології, бо це означало б нелояльність до президента Путіна. За словами архимандрита Кирила, очільники Російської православної церкви «спотворюють саму ідею церкви».
«Це свідомий гріх, на які пішли ієрархи, ті церковники, які благословляють російську зброю на вбивство і підтримують цю війну», – говорить церковний оглядач.
Минулого місяця Папа Римський Франциск заявив, що попросив про зустріч у Москві з президентом Путіним, щоб спробувати зупинити війну в Україні, але не отримав відповіді.
За повідомленнями ЗМІ, за перші місяці війни папа Франциск тричі звертався до президента Путіна, зокрема, з проханням організувати гуманітарний кордор для жителів Маріуполя. Як повідомила італійська газета Il Messaggero, Володимир Путін тричі відмовив йому.
У підготовці матеріалу були використані повідомлення CNN, НВ, «Обозреватель».
Макрон хоче: «зупинити російські воєнні дії», «допомогти українській армії» і «переговори з Росією»
Президент Франції Еммануель Макрон під час поїздки на південному сході Європи наголосив на потребі допомоги Україні у протидії російському вторгненню, а також повторив свої думки про неуникність переговорів з Москвою.
Відвідуючи французьких військових на базі НАТО в Румунії, Макрон сказав, вони втілюють європейські принципи солідарності й безпеки.
«Ніхто не знає, що буде в наступні тижні і місяці. Ми будемо робити все у подальших намаганнях зупинити воєнні дії Росії і щоб допомогти українцям та їхній армії, щоб вони могли вести переговори, але у сталий спосіб», - сказав він у вівторок 14 червня.
15 червня на прес-конференції з румунським президентом Клаусом Йоганнісом він повторив, що Україні і Європі треба буде домовлятися з Росією.
«Бо на певному етапі, коли ми допоможемо якнайбільше для спротиву, а я бажаю, щоб Україна перемогла і особливо, щоб бої припинилися, то нам треба буде вести переговори. Українському президентові та його представникам треба буде вести переговори з Росією, і ми Європейці будемо за столом, з питаннями гарантій безпеки, елементи, якої стосуються нашого континенту. І в цьому полягають реалії», - сказав Макрон.
Досі Макрона не раз критикували і зокрема з українського боку за його заяви про необхідність діалогу з Росією.
Але Еммануель Макрон завжди однозначно засуджував російську агресію, і Франція стала однією з держав, які серед перших надали Україні важкі озброєння - далекобійні гаубиці.
Генеральний штаб Збройних сил України 8 червня у дописі у Facebook дякував Франції за підтримку і повідомляв, що «Українські воїни-артилеристи Збройних Сил України добре освоїли французькі САУ на колісному шасі «CAESAR» і ефективно нищать російських окупантів».
У середу 15 червня він відвідує Молдову, яка, як і Україна, проголосила бажання позбутися впливу Москви і стати членом Європейського Союзу.
Дивіться також: Інтерв’ю з істориком Сергієм Плохієм про російську війну проти України.
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