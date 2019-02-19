76-річний Берні Сандерс боротиметься за номінацію від Демократичної партії на виборах президента

Сенатор Берні Сандерс, прихильник ідеологію прогресизму і популіст, який кинув виклик Гілларі Клінтон у ході президентської кампанії 2016 року, заявив про намір в 2020 році знову претендувати на висунення від Демократичної партії у боротьбі за пост президента.

77-річний Сандерс оголосив про це в електронному зверненні до своїх прихильників, яке було опубліковано вранці у вівторок. Він обіцяв сформувати широкий масовий рух, покликаний протистояти груповим інтересам, які, за його словами, домінують у керівництві країни та політичному житті загалом.

«Наша кампанія спрямована на формування керівництва країни й економіки, які працюють в інтересах багатьох, а не лише в інтересах невеликого числа осіб", - заявив Сандерс у електронному листі і попросив мільйон осіб пройти реєстрацію, щоб можна було розпочати роботу.

Висування Сандерса, схоже, викликало жвавий відгук у прихильників.

"За всього чотири години Берні отримав пожертв від 42 000 донорів, а це краще, ніж показник за добу у (іншої демократичної кандидатки - прим. ГА) Камали Гарріс", - твітує журналіст Сем Стін.

Інші журналісти уточнюють, що Сандерс за кілька годин отримав пожертв на суму мільйон доларів.

Знайшлися і ті, хто вважає, що участь Сандерса у виборах завадить демократам перемогти Трампа на виборах у президенти. Аналогічні зауваження у ході минулих виборів озвучувались щодо усіх конкурентів Галларі Клінтон. На поточних виборах у Демократичної партії поки немає очевидного фаворита, але, згідно з опитуваннями, найбільший рівень підтримки має екс-віце-президент Джо Байден, який ще не оголосив про участь у виборах. Вік Сандерса - 77 років, Байдена - 76.

"Ось вам передбачення: Берні Сандерс цього разу знищить Демократичну партію. Він відмовиться відмовлятись від участі у виборах, коли програє внутрішньопартійні вибори за номінацію (на минулих виборах Сандерс за суперечливих умов програв боротьбу за номінацію Гілларі Клінтон і зняв кандидатуру з виборів - прим. ГА) і буде брати участь у виборах, як незалежний кандидат за підтримки Оказіо-Кортез (популярна політик-демократ з прогреситськими поглядами - прим. ГА) . ... І це дозволить Трампу легко переобратись", - твітує американський комедіант, політичний коментатор Тім Янг.

Між тим, як відзначає американський політолог Ян Бреммер, Сандерс за рівнем популярності у Демократичних виборів нині поступається лише згаданому вище Джо Байдену.

Нагадаємо, що у 2016 році Сандерс, сенатор від штату Вермонт, висунув свою кандидатуру проти Гілларі Клінтон, заручившись у ході боротьби за номінацію голосами від 23 штатів і сприяючи посиленню лівої тенденції в Демократичній партії. Пізніше повідомлялось, що керівництво Демократичної партії США об'єдналося з метою завадити перемозі Сандерса у боротьбі за номінацію та сприяти перемозі Клінтон.

Цього разу Сандерс є одним із лідерів в опитуваннях громадської думки з приводу передбачуваних учасників президентських перегонів 2020 року. Водночас збільшилася кількість кандидатів-прогресистів, які виступають за багато з тих ідей, які Сандерс раніше зробив надбанням мейнстріму Демократичної партії. Ця обставина може ускладнити забезпечення того ж рівня підтримки, який він мав чотири роки тому.

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