Уряд США запустив вебсайт для замовлення безкоштовних експрестестів на COVID-19

Уряд США у середу запустив вебсайт, де американці можуть безкоштовно замовити домашні експрестести на COVID-19.

Сайт Covidtests.gov ще до офіційного запуску став найчастіше відвідуваним сайтом американського уряду. Мільйони американців швидко відреагували і почали робити замовлення.

Щоб замовити тест, потрібно скористатись лінком, що з'єднує урядовий вебсайт зі спеціальною формою Поштової Служби США.

В одні руки можливо замовити 4 безкоштовних тести, доставку обіцяють по всій території США, через 7-12 днів від дня замовлення.

“650 000 працівників Поштової служби США готові доставляти і пишаються тим, що відіграють важливу роль у підтримці потреб американської громадськості в галузі охорони здоров’я», – заявив Генеральний поштмейстер США Луїс ДеДжой. - Ми тісно співпрацюємо з адміністрацією президента і готові приймати та доставляти тестові набори з першого дня запуску програми».

Минулого тижня президент США Джо Байден оголосив, що уряд має намір закупити ще 500 мільйонів домашніх тестів для громадськості на додаток до урядового замовлення минулого місяця, коли було закуплено півмільярда тестів.

Місцеві уряди у різних штатах розповсюджують також домашні тести через громадські установи - в бібліотеках, місцевих коледжах, окремих аптеках.

В комерційних закладах та онлайн-магазинах домашні експрес-тести на COVID-19 коштують в середньому $10 за один тест.