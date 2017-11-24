Статки власника технологічної та рітейлінгової компанії Amazon за один день зросли на 2.5 мільярда доларів та перевищили 100 мільярдів, завдяки зростанню вартості акцій компанії у п'ятницю. Подорожчання відбулося на фоні "чорної п'ятниці", традиційного для американців дня шопінгу. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Загалом онлайн продажі Amazon цього року перевищили минулорічні показники на 18,4 відсотка. Безос став першим мільярдером, з 1999 року, статки яйого перевищили цифру у 100 мільярдів.

Загалом за рік статки Безоса зросли на понад 32 мільярди доларів.

Видання відзначає, що на поточний момент найбагатшою людиною світу міг би бути власник компанії Microsoft Білл Ґейтс (його статки могли би становити понад 150 мільярдів), але останній протягом років витратив майже 3 мільярди доларів на доброчинність. Та віддав з благодійною метою 700 мільйонів акцій корпорації Microsoft.

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