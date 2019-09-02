Пенс: США найбільше з міжнародних партнерів інвестують у підтримку безпеки України

Віце-президент США Майк Пенс, який перебуває із дводенним візитом у Варшаві, у понеділок завірив поляків у тому, що Вашингтон виконуватиме свої зобов’язання із захисту країни проти можливої російської агресії.

Також Пенс закликав союзників збільшити допомогу Україні у протистоянні російській агресії.

"Це факт, що Сполучені Штати несли тягар, найбільше інвестуючи в безпеку України, і ми цим пишаємося. Але ми також віримо, що наші європейські партнери мають зробити крок уперед і збільшити свій внесок у допомогу України", - заявив віце-президент США.

Під час спільної прес-конференції із польським президентом Анджеєм Дудою, Пенс закликав союзників залишатися пильними щодо спроб російського втручання у вибори та працювати разом у напрямку енергетичної незалежності від Росії. Москва намагається розділити наш союз, зі своїми покладами нафти та газу, сказав Пенс, а Польща зайняла тверду позицію із просування енергетичної незалежності та безпеки.

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