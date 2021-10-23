В Україну прибули додаткові "Джавеліни"

Новий вантаж допомоги з летальною зброєю прибув в Україну після візиту міністра оборони США Ллойда Остіна. Про це повідомило посольство США в Україні.

Як мовиться у повідомленні, вантаж містить летальне озброєння включно з додатковими протитанковими системами "Джавелін", боєприпасами та засобами першої медичної допомоги.

Як уточнюють у посольстві, вантаж направлений в Україну за розпорядженням Президента Байдена, зробленим у серпні під час візиту до Сполучених Штатів Президента Зеленського .

"Цей вантаж, а також 2,5 мільярда доларів загальної допомоги Збройним силам України, виділених з 2014 року, демонструє послідовну політику Сполучених Штатів з підтримки України, щоб вона могла ефективніше захищатися від агресії Росії", - наголошується у повідомленні дипвідомства.

"Щирою і швидкою допомогою США для наших військових на передовій" назвав отриманий вантаж заступник міністра оборони України Олександр Носов, зустрічаючи літак.

Як уточнює українське оборонне відомство, це третя, заключна партія додаткової безпекової допомоги на 60 млн доларів від уряду Сполучених Штатів. Попередні дві партії цієї додаткової допомоги були доставлені 10 і 18 жовтня.

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