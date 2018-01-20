Касир банку в США викрав майже 200 тисяч доларів у безпритульного клієнта

Фелон Дейвіс, касир банку в Окрузі Колумбія, зустрів Ронні Вітерспуна, безпритульного вуличного торговця, в 2014 році, коли Вітерспун прийшов у філію банку Wells Fargo, де працював Дейвіс, із мішком для сміття, в якому було 40 тисяч доларів готівкою, і сказав, що хоче внести гроші на свій рахунок, пише видання The Washington Post.

Дейвіс виявив, що рахунок був тимчасово неактивним, проте не порожнім. Вітерспун, забруднений, в свої 60 з чимось років, без фіксованої адреси, мав багато грошей в Wells Fargo. Крім 40 тисяч, які він тягав за собою в забруднених і зацвілих банкнотах, чоловік мав баланс на рахунку в шестизначній цифрі.

І Дейвіс ухвалив злочинне рішення, що змінило його життя. Як адвокат зараз уже колишнього касира описав це в суді в п'ятницю, «з’явилася можливість, і він втратив свої моральні орієнтири».

До того, як ФБР заарештувало Дейвіса минулого року, він поступово перевів близько 200 тисяч доларів із рахунку Вітерспуна та використовував гроші, щоб залагодити особисті борги, зробити перший внесок на будинок і оплатити відпустки в Мексиці, Домініканській Республіці, на Арубі та Ямайці. Він визнав себе винним у вересні.

Дейвіса чекає 18-місячне ув'язнення, після чого – шість місяців перебування під домашнім арештом.

Що стосується Вітерспуна, якому банк відшкодував втрати, його думка щодо злочину залишається загадкою: спроби зв’язатися з чоловіком зазнали невдачі. Проте на його рахунку помічена активність.

Судові записи розповідають історію:

«З 1980-х років жертва продавала сорочки, шапки, іграшки та інші предмети в Нью-Йорку, Вашингтоні, Окрузі Колумбія, та Мериленді. Він також просить милостиню. Коли переїхав із Нью-Йорка до Вашингтона в 2014 році, мав приблизно 40 тисяч доларів, які заробив, перш за все, через вуличний продаж». Це і були гроші в мішку для сміття.

Тимчасово неактивний рахунок Вітерспуна у Wells Fargo був відкритий роками раніше і містив гроші, які він, швидше за все, заробив у Вашингтоні, перш ніж переїхати до Нью-Йорка. Чоловік не зміг отримати доступ до свого банківського рахунку, коли жив у Нью-Йорку, оскільки в нього не було поточного посвідчення особи. Тож поки Вітерспун накопичував 40 тисяч доларів як вуличний продавець у Нью-Йорку, він ховав гроші під своїм ліжком.

До того часу, коли він з'явився в банку з мішком грошей, минуло вісім років з моменту, коли він востаннє використовував свій рахунок. Дейвіс викрав особисті дані Вітерспуна і підробив його підпис, щоб відкрити інший рахунок, на який він поступово перевів 187 тисяч доларів.

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