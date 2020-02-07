Через нетипово теплу погоду у США зменшилося безробіття

Найбільше росли сектори, на які впливає погода, - будівництво, транспорт, індустрія розваг і відпочинку, а також – охорона здоров’я

Економіка США додала 225 тисяч нових робочих місць, а рівень безробіття зменшився до 3 цілих і шести десятих відсотків. На думку економістів, які підготували звіт про ринок праці за січень, причиною зменшення рівня безробіття є нетипово тепла для США погода. Звіт оприлюднений у п’ятницю Міністерством праці.

Найбільше зросли сектори, на які впливає погода, - будівництво, транспорт, індустрія розваг і відпочинку, а також – охорона здоров’я. У тої же час у заводи втратили 12 тисяч робочих місць, практично усі – у виробництві автомобілів та запчастин. Скорочується працевлаштування й у секторі роздрібної торгівлі.

Також у січні зросла середня заробітна плата і на сьогодні вона становить 28 доларів 44 центи за годину. Січень став 18 місяцем зростання середньої заробітної плати на понад 3% поспіль.

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