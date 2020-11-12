У США знижується рівень безробіття

Понад 700 тисяч американців подали заявки на виплату по безробіттю минулого тижня. Це на 48 тисяч людей менше, ніж тижнем раніше. Про це Міністерство праці США повідомило у четвер.

Нові дані Мінпраці свідчать про повільне зменшення кількості американців, які подаються на допомогу по безробіттю. Вже чотири тижні поспіль кількість таких осіб не перевищує 800 тисяч.

За даними Мінпраці, всього у США нині налічується 6.8 мільйонів людей, які не мають роботи. Рівень безробіття складає 4,6%

Ще майже 230 тисяч людей вперше подалися на допомогу по безробіттю, яка надається у зв'язку з пандемією - це спеціальна програма, орієнтована на допомогу тим, хто втратив роботу через пандемію, але не підлягають під традиційне страхування по безробіттю. Ця цифра також на понад 60 тисяч менше, ніж попереднього тижня.

За даними Мінпраці, всього у США нині налічується 6.8 мільйонів людей, які не мають роботи. Рівень безробіття складає 4,6%.

На піку пандемії в квітні цей показник сягав 14,7%.

Білий дім та Конгрес вже тривалий час ведуть перемовини про ухвалення нового пакета економічної допомоги американцям, в зв'язку з пандемією.

Після президентських виборів законодавці відновили роботу, але на цьому тижні не з'явилося жодних ознак компромісу між Білим домом і Конгресом.

Станом на 25 жовтня, у США нараховувалось 21 мільйон людей, які отримують від уряду ту чи іншу допомогу через безробіття. З них понад 4 мільйони можуть втратити цю фінансову підтримку 31 грудня.

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