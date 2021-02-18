У США зріс рівень безробіття

Первинні заявки на допомогу із безробіття США сягнули рівня 861 000. Про це повідомляє Міністерство праці Сполучених Штатів Америки. Повідомляється, що даний показник близький до рівня, який спостерігався у серпні, після певного покращення у жовтні, листопаді та січні.

"Це майже на 100 000 більше заявок, ніж передбачали економісти", - відзначає американський канал CNN.

Оглядачі вказують, що нові дані підтверджують, що економіка країни не змогла подолати тиск пандемії.

Видання Bloomberg назвало зростання рівня заявок на допомогу із безробіття "несподіваним".

"Ще майже мільйон американців подали цього тижня нові заявки на допомогу із безробіття, і ця економічна криза далека від завершення. Ми маємо негайно ухвалити щедрий допомоговий пакет, щоб люди отримали необхідну допомогу", - твітує сьогодіі конгресвуман-демократка Праміла Джаяпал.

Дивіться також: Як особливі шкарпетки піднімають настрій онкохворим дітям