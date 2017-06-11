«Навіть відбитків не перевірили»: перші враження від «безвізу» у соцмережах

«Безвіз» запрацював і багато українців вирушили перевірити його чинність. Як же зустріла Європа перших українських мандрівників, у чиїх паспортах відсутні візи? Що про ситуацію розповідають громадяни України, що вже перетнули кордон?
Перші безвізові рейси пішли та «успішно приземлилися і пройшли паспортний контроль», розповідає міністр закордонних справ Павло Клімкін.
«Жодних проблем наразі не виникало», – зауважує посол України у Чехії Євген Перебийніс.
«Навіть відбитків не перевірили, – розповідає про проходження кордону одразу ж після набуття чинності «безвізом» Віталій Галагола і додає: – Це однозначно #перемога».
За словами користувачки Instagram karnizz_a, співробітниця угорської митниці була трохи спантеличена першим «безвізовим» паспортом: «Кудись з ним ходила: може, порадитись, а може, просто колегам показати». Але штамп врешті поставили «без зайвих питань».
«Навіть не спитали куди й навіщо;)) А я ж довідку з ЖЕКу приготував (жарт);))» – коментує свій перший безвізовий досвід проходження кордону на цій же митниці інший користувач Instagram katatonia82.
«Перевірка зайняла десь більше ніж хвилин, – ділиться враженнями від проходження паспортного контролю у Швеції Сергій Барбу і додає: – Відбитки пальців не сканували. Запитали лише про бронь готелю. Достатньо було лише озвучити назву».
У декого складається враження, що «безвіз» поїхали перевіряти на собі практично всі:
А хтось з цього навіть жартує:
Але деякі не можуть повноцінно радіти, бо «бракує візового режиму з Росією»:
А хтось у жартівливій формі зауважує: тепер «наступна станція – НАТО»:
Софія Середа, Радіо Свобода
Facebook Forum