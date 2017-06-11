«Навіть відбитків не перевірили»: перші враження від «безвізу» у соцмережах

«​Безвіз»​ запрацював і багато українців вирушили перевірити його чинність. Як же зустріла Європа перших українських мандрівників, у чиїх паспортах відсутні візи? Що про ситуацію розповідають громадяни України, що вже перетнули кордон?

Перші безвізові рейси пішли та «успішно приземлилися і пройшли паспортний контроль», розповідає міністр закордонних справ Павло Клімкін.

​«Жодних проблем наразі не виникало», – зауважує посол України у Чехії Євген Перебийніс.

«Навіть відбитків не перевірили, – розповідає про проходження кордону одразу ж після набуття чинності «безвізом» Віталій Галагола і додає: – Це однозначно #перемога».

​За словами користувачки Instagram karnizz_a, співробітниця угорської митниці була трохи спантеличена першим «безвізовим» паспортом: «Кудись з ним ходила: може, порадитись, а може, просто колегам показати». Але штамп врешті поставили «без зайвих питань».

​«Навіть не спитали куди й навіщо;)) А я ж довідку з ЖЕКу приготував (жарт);))» – коментує свій перший безвізовий досвід проходження кордону на цій же митниці інший користувач Instagram katatonia82.

«Перевірка зайняла десь більше ніж хвилин, – ділиться враженнями від проходження паспортного контролю у Швеції Сергій Барбу і додає: – Відбитки пальців не сканували. Запитали лише про бронь готелю. Достатньо було лише озвучити назву».​

​У декого складається враження, що «безвіз» поїхали перевіряти на собі практично всі:

​А хтось з цього навіть жартує:

​Але деякі не можуть повноцінно радіти, бо «бракує візового режиму з Росією»:

А хтось у жартівливій формі зауважує: тепер «наступна станція – НАТО»:

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Софія Середа, Радіо Свобода