Джастін Бібер одружився з американкою, подається на громадянство

Розважальне американське видання TMZ повідомляє, що популярний виконавець Джастін Бібер подав документи на отримання громадянства США і планує мати подвійне громадянство Канади та Сполучених штатів Америки.

24-річний Бібер живе у США з 13-ти років. Раніше ЗМІ повідомили, що він одружився із громадянкою США, актрисою Гайлі Болдвін (Hailey Baldwin).

Певної іронії ситуації додає те, що напередодні виборів президента США у 2016-му році численні американські знаменитості обіцяли залишити Америку і перебратись до Канади у разі перемоги Дональда Трампа.

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