Повна зневага до права - Amnesty International про вирок Шаріній

«Вирок Наталії Шаріній, колишньому Директору державної Бібліотеки української літератури в Москві за «екстремістські книжки» являє собою крайню зневагу принципу до верховенства права і підкреслює недоліки в незалежності російської судової влади», - йдеться в заяві Amnesty International стосовно рішення московського суду про засудження Наталії Шаріної до 4 років ув'язнення умовно.

Cуд відкинув ключові докази захисту, включаючи свідчення, що поліцейські самі підклали заборонені книги до бібліотеки

Її було заарештовано в жовтні 2015 року, після того, як у стосі неоформлених книжок в бібліотеці знайшли книги Дмитра Корчинського, праці якого офіційно заборонені в Росії.

Прокурори визначили його книжки як «екстремізм» та «анти-російська пропаганда».

«Прокуратура скористалась зарядженою анти-українською атмосферою, яка зараз панує в Росії, суд відкинув ключові докази захисту, включаючи свідчення, що поліцейські самі підклали заборонені книги до бібліотеки», - зазначив Деніс Кривошеєв, заступник голови Amnesty International з Європи та Євразії.

Дивіться також: ​В 150-ти містах США у соботу вийшли на вулиці як опоненти, так і прихильники адміністрації Трампа