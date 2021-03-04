Адміністрація Байдена вважає Китай "єдиним конкурентом" потенційно здатним кинути виклик стабільній та відкритій міжнародній системі

Адміністрація президента США Джо Байдена оприлюднила нову стратегію, спрямовану на збереження США на вершині світового порядку. В стратегії значну увагу приділено недопущенню того, щоб провідній ролі США зашкодив «найближчий конкурент - Китайська Народна Республіка».

Білий дім опублікував доповідь «Тимчасове стратегічне керівництво у сфері національної безпеки», в якій на 23 сторінках викладаються пріоритети нової адміністрації всередині країни і за кордоном.

Документ приділяє особливу увагу Китаю, про якого йдеться як про «єдиного конкурента, потенційно здатного об'єднати свою економічну, дипломатичну, військову і технологічну міць для довготривалого виклику стабільній і відкритій міжнародній системі».

Колишній посол США у Росії Майк Макфол назвав оприлюднення стратегії адміністрацією Байдена "дуже розумним, інноваційним та безпрецедентним".

"Те, що документ опубліковано сьогодні, до завершення формування команди Байдена, а не через кілька місяців, надсилає сигнал щодо пріоритетів, і тим самим заздалегідь усуваються дебати щодо політики", - відзначив Макфол.

У Республіканській партії критикують Джо Байдена за буцімто поблажливе ставлення до Китаю. Серед іншого, сенатор-республіканець Том Круз напередодні заявив, що команда Байдена "обійняла Китай". Голова Національнго комітету Республіканської партії Рона Макданіел твітувала днями, що "команда Байдена повна тих самих людей, які десятиліттями провалювали питання Китаю".

На основі стратегії будуть сформульовані конкретні заходи, щоб зміцнити «постійні переваги» США і «здобути перемогу у стратегічній конкуренції з Китаєм або будь-якою іншою країною».

Документ лише коротко згадує Росію.

«Росія як і раніше сповнена рішучості посилити свій глобальний вплив і грати підривну роль на світовій арені, - наголошується в ньому. - І Пекін, і Москва докладають значних зусиль, щоб стримати сильні сторони США і перешкодити нам захищати свої інтереси і союзників у всьому світі».

Відповідно до цієї стратегії, США будуть шукати нові механізми контролю над озброєннями, де це можливо.

«Ми будемо робити кроки по скороченню ролі ядерної зброї у нашій стратегії національної безпеки, забезпечуючи при цьому збереження нашого стратегічного стримування, а також міцність і авторитетність наших розширених зобов'язань щодо стримування перед нашими союзниками, - йдеться в документі. - Ми будемо вести змістовний діалог з Росією і Китаєм за цілою низкою нових військово-технологічних розробок, які зачіпають стратегічну стабільність».

Документ містить рекомендацію щодо того, як США можуть зберегти і посилити свою провідну роль у світі.

«Найефективнішим способом для Америки виграти гонку з більш наполегливим і авторитарним Китаєм у довгостроковій перспективі є інвестиції в наш народ, в нашу економіку і демократію», - йдеться в документі.

«Відновлюючи авторитет США і знову стверджуючи спрямоване в майбутнє глобальне лідерство, ми зробимо так, щоб Америка, а не Китай, встановлювала міжнародний порядок, працюючи разом з іншими над формуванням нових глобальних норм і угод, які будуть просувати наші інтереси і відображати наші цінності» , - йдеться в стратегії.

Керівництво обіцяє згуртувати дружні країни для відбиття загрози очолюваному США порядку.

«Зміцнюючи і захищаючи нашумережу союзників і партнерів, яка не має аналогів, і роблячи розумні інвестиції в оборону, ми також стримаємо агресію Китаю і будемо протистояти загрозам нашій колективній безпеці, процвітанню і демократичному способу життя», - вказується в документі.

У стратегії наголошується, що перед обличчям викликів з боку Китаю і Росії американські військові усунуть акцент з «непотрібних застарілих платформ і систем озброєнь, щоб звільнити ресурси для інвестицій» у передові технології.

США і Китай розходяться в думках щодо впливу в Індо-Тихоокеанському регіоні, економічних практик Пекіна, а також питань Гонконгу, Тайваню і ситуації з правами людини в китайському Сіньцзяні.

«Наші відносини з Китаєм будуть конкуренцією, коли це доцільно, співпрацею, коли це можливо, і протистоянням, коли це необхідно», - заявив держсекретар Ентоні Блінкен раніше в середу.

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