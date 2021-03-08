Байден підписав два укази про ґендерну рівність, а Держдеп вручив Міжнародну жіночу премію за відвагу

8 березня, у Міжнародний жіночий день президент США Джо Байден підписав два укази, спрямовані на досягнення більшої ґендерної рівності. Зокрема, йдеться про перегляд політики боротьби із сексуальним насильством у вищих навчальних закладах та створення Ради із ґендерної політики при Білому домі.

"Повноцінна участь усіх людей, в тому числі жінок і дівчаток, в усіх аспектах життя нашого суспільства має важливе значення для економічного добробуту, здоров'я і безпеки нашої країни та світу, - наголошується в прес-релізі Білого дому щодо указу про створення Ради із ґендерної політики. - Це питання прав людини, справедливості і рівності. Це також критично важливо для зменшення бідності і сприяння економічному зростанню, розширення доступу до освіти, поліпшення показників здоров'я, просування політичної стабільності та зміцнення демократії".

Раду очолять Дженніфер Кляйн з організації з боротьби проти сексуальних домагань Time's Up і юристка Хулісса Рейносо, яка раніше працювала заступницею помічника держсекретаря при адміністрації Обами.

Разом з іншими відомствами Рада працюватиме над усуненням перешкод для жінок у роботі, скороченням розриву в заробітній платі і добробуті, а також допомозі американським сім'ям та підтримці соціальних працівників, йдеться у прес-релізі.

Станом на січень 2021 внаслідок пандемічної кризи понад половина з 10 мільйонів робочих місць, втрачених під час пандемічної кризи, припала на жінок. Хоча зазвичай жінки становлять трохи менше половини робочої сили.

Другий указ Байдена містить доручення Міністерству освіти переглянути існуючі правила, накази та інструкції "на предмет відповідності політиці адміністрації, яка гарантує відсутність сексуального насильства в освітній сфері".

У 2017 році адміністрація Трампа скасувала попередні директиви, в яких прописані рекомендовані заходи для запобігання сексуальним домаганням в університетських містечках. Міністр освіти Бетсі Девос стверджувала, що прийняті за Барака Обами директиви призвели до того, що студенти дуже часто піддавалися безпідставним обвинуваченням і несправедливому ставленню.

Протягом передвиборної кампанії Байден пообіцяв скоротити розрив у заробітній платі між чоловіками і жінками, інвестувати в бізнеси, що належать жінкам, і боротись із дискримінацією на робочому місці.

Також у 8 березня Державний департамент провів віртуальну церемонію вручення Міжнародної жіночої премії за відвагу. Держсекретар Ентоні Блінкен та перша леді доктор Джилл Байден відзначили відданість і хоробрість лауреаток.

Серед них - сім жінок-лідерок та активісток з Афганістану, які були вбиті у боротьбі за поліпшення життя афганців. Крім того, нагороди отримали білоруська опозиціонерка Марія Колесникова та інші правозахисниці з різних країн світу.

Міжнародна жіноча премія за відвагу існує 15 років й присуджується жінкам з усього світу, які проявили виняткову відвагу та лідерські якості в боротьбі за мир, справедливість, права людини, гендерну рівність та розширення прав і можливостей жінок.

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