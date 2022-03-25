Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Актуально

Байден у Варшаві для запевнення Польщі і допомоги Україні

Президент Джо Байден спілкується з пресою в Брюсселі 24 березня 2022 р.

Президент США Джо Байден після низки самітів, що відбулися у четвер у Брюсселі, прибув 25 березня до Польщі, щоб продемонструвати американську підтримку країні, яка прийняла найбільше українських біженців і стала важливою ланкою у міжнародній допомозі Україні в умовах російської війни.

На запитання журналістів до Байдена, чи змінить його позицію те, що він на власні побачить у Польщі, американський лідер напередодні відповів, що це лише посилить його “налаштованість, аби Сполучені Штати відігравали важливу роль в гуманітарній допомозі, яка потрібна і в Україні, і за межами України”.

На США, як на одному з лідерів міжнародної спільноти, лежить обов’язок...
Джо Байден

“Я за останні 15 років відвідав багато місць вражених війною. Я був у таборах біженців і це спустошливо”, - підреслив президент, додавши, що “на США, як на одному з лідерів міжнародної спільноти, лежить обов’язок - бути залученими і зробити усе можливе, щоб полегшити страждання і біль невинних жінок, дітей та, зрештою, і чоловіків в Україні й тих, які перейшли кордон”.

Польща прийняла понад 2 мільйони українських біженців з понад 3,5 мільйонів, які втекли через кордон від спустошливих наслідків кривавого російського вторгнення в Україні.

Окрім гуманітарної допомоги Польща також сприяє транспортуванню західної військової допомоги Україні і прийняла на своїй території додаткові підрозділи армії США у межах рішень НАТО про посилення східного флангу альянсу.

Польський президент Анджей Дуда сказав, що візит Байдена підкреслює важливість стратегічного альянсу Польщі і США.

“Ці відносини не залежать від жодних політичних стосунків. Ми демократичні країни. Уряди змінюються, а стратегічні інтереси залишаються”, - сказав Дуда, визнавши певні ідейні розбіжності між деякими політиками у Варшаві та Вашингтоні.

Зеленський до ЄС: "Я вас прошу: не спізніться"

Президент України Володимир Зеленський скористався нагодами відеоозвернень до учасників самітів НАТО і ЄС у Брюсселі 24 березня, щоб закликати до рішучішої міжнародної допомоги Україні, а також докоряв європейцям за повільність у протидії агресивності Росії.

Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі?
Володимир Зеленський

Керівникам країн НАТО Зеленський нагадав, що вони мають на озброєнні тисячі літаків і танків, і що передача Україні лише 1% тих озброєнь задовольнила б потреби України, яка вимушена захищатися від російської армії.

Країнам ЄС український президент подякував за підтримку і за запровадження проти Росії санкцій, але висловив думку, що дії європейців на випередження могли б запобігти російській війні.

“Ви застосували санкції. Ми вдячні. Це потужні кроки. Але це було трошечки пізно. Бо якби було превентивно – Росія не пішла б війною. Ніхто точно не знає, принаймні був шанс”, - припустив Зеленський.

Володимир Зеленський дозволив собі натякнути на те, що у Києві розглядають як надмірну стриманість деяких європейських держав у підтримці України.

Окремо він згадав угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, країна якого на відміну від більшості європейських партнерів виголошувала застереження щодо деяких аспектів підтримки України - зокрема Будепешт заявляв, що не транспортуватиме через угорську територію міжнародну військову допомогу для України.

“Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі?” - сказав Зеленський

Він заявив європейським лідерам що “Україна має бути в ЄС уже найближчим часом” і закликав їх: “Я вас прошу: не спізніться. Будь ласка”.

Підсумки саміту НАТО: результати, позиції сторін, досягнуті домовленості. Відео
Embed
Підсумки саміту НАТО: результати, позиції сторін, досягнуті домовленості. Відео

No media source currently available

0:00 0:05:11 0:00
Direct link
Більше

Всі новини дня

"Світ вкрай невірно оцінив здатність українського народу воювати", - Філіп Брідлав 

Будівля Конгресу, Вашингтон, США

"Світ вкрай невірно оцінив здатність українського народу воювати і неправильно оцінив їхню волю до боротьби. Так само помилився і пан Путін в обох випадках", - про це заявив генерал США (у відст.) Філіп Брідлав, колишній командувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, під час засідання Комісії з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія США) 23 березня. На засіданні конгресмени, сенатори, політичні, воєнні та інші експерти обговорили питання "стримування РФ та протидії російському імперіалізму в Україні та за її межами".

Путін використовує усі нові види озброєнь, то чому ми називаємо ескалацією, коли Україна вимагає аналогічних можливостей?
Генерал (у відст) Філіп Брідлав, екс-командувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, в 2013—2016 роках

Так, за словами Брідлава, одним із оборонних приорітетів, зокрема для захисту Маріуполя, має бути надданя Україні крилатих ракет берегової оборони: "Путін використовує усі нові види озброєнь, то чому ми називаємо ескалацією, коли Україна вимагає аналогічних можливостей? Я наполягаю на крилатих ракетах берегової оборони, бо Україна вже просила їх раніше, і їм відмовили. А тепер ми бачимо як російський флот обстрілює Маріуполь з води і готується до можливої висадки морського десанту біля Одеси. Російський флот загрожує армії новими асиметричними можливостями, а Україна й досі залишається без крилатих ракет берегової оборони".

Надати Україні усе необхідне, закликав Білий Дім також і Річард Блументаль, сенатор-демократ від штату Коннектикут: "У мене є бедж на якому написано "Я українець". Так само, як сказав президент Кеннеді, десятиліття тому, коли відвідав Берлін: "Я берлінець". Тепер, ми всі українці. А це означає більше військової підтримки: літаків, протиповітряних установок, ракет Stinger та Javelin та інших видів озброєння, яке захистить їх від панівного терору в небі. Якщо українці матимуть чесну боротьбу на землі - вони переможуть. Вони витіснять росіян з України".

Погоджується, із своїм демократичним колегою і республіканський сенатор від штату Міссісіпі, Роджер Вікер:"Я ціную те, що адміністрація вже зробила, але варто зауважити, що адміністрація Байдена могла би зробити набагато більше".

Серед необхідної допомоги, яку досі не надали Брідлав виділяє літаки-винищувачі "МІГ". "Українські ВПС досить непогано оперують тими МіГ-ами, які у них вже є. Тому, я думаю, вони добре впораються з будь-якими МіГ-ами, які їм вдасться отримати. Я також погоджуюсь, що важливо, надати ракети середньої та високої дальності для України. Саме поєднання ракет "земля-повітря" і МіГ-ів дійсно робить різницю", - наголошує він.

А от стосовно ізраїльских установок "Залізний купол", щодо яких президент Зеленський звертався до Кнесету, Брідлав вважає, що у війні проти РФ вони будуть малоефективними, - "Ця установка розрахована на збиття менших ракет. Для мінометів та подібніх речей вона дійсно має чудову здатність. Але я б спочатку зосередився на постачанні установок С-300 та можливо, С-400, які нададуть українцям більше можливостей на середній і великій висоті".

Однак, навіть у випадку поразки Володимира Путіна, демократичному світу навряд чи варто розраховувати на зміну режиму в Росії. Таку думку під час засідання Гельсінської комісії США висловив Д-р Майкл Кіммідж, колишній співробітник офісу із планування політики Держдепартаменту США.

"Навіть якщо Путін не втратить владу у розпал своєї війни чи після неї, або навіть якщо Путін таки втратить владу, його, швидше за все, замінить інший жорсткий лідер. А військові та служба безпеки, ймовірно, збережуть свій сьогоднішній контроль. Відтак, санкції повинні бути направлені на політику стримування не заради зміни режиму, а щоб допомогти Вашингтону впоратися з режимом, який існує і, ймовірно, залишиться в Кремлі", - вважає Кіммідж.

Гельсінська комісія США, є незалежною урядовою агенцією США, створеною Конгресом у 1975 році для моніторингу та заохочення виконання Гельсінкського Заключного акту та роботи Організації з безпеки і співробітництва в Європі і (ОБСЄ).

Більше

Як захистити українських біженок: інтерв’ю з уповноваженою з питань гендерної політики Катериною Левченко. Відео

Як захистити українських біженок: інтерв’ю з уповноваженою з питань гендерної політики Катериною Левченко. Відео
Embed
Як захистити українських біженок: інтерв’ю з уповноваженою з питань гендерної політики Катериною Левченко. Відео

No media source currently available

0:00 0:07:48 0:00
Direct link
Більше

Обстріл Виноградаря: історії місцевих мешканців. Відео

Обстріл Виноградаря: історії місцевих мешканців. Відео
Embed
Обстріл Виноградаря: історії місцевих мешканців. Відео

No media source currently available

0:00 0:04:24 0:00
Direct link
Більше
  • Голос Америки

Як у Нью-Йорку збирають гуманітарну допомогу для України. Відео

Як у Нью-Йорку збирають гуманітарну допомогу для України. Відео
Embed
Як у Нью-Йорку збирають гуманітарну допомогу для України. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:24 0:00
Direct link
Більше

Більше

Відео - найголовніше

Обстріл Виноградаря: історії місцевих мешканців. Відео
Embed
Обстріл Виноградаря: історії місцевих мешканців. Відео

No media source currently available

0:00 0:04:24 0:00

Обстріл Виноградаря: історії місцевих мешканців. Відео

Back to top
XS
SM
MD
LG