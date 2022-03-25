Байден у Варшаві для запевнення Польщі і допомоги Україні

Президент США Джо Байден після низки самітів, що відбулися у четвер у Брюсселі, прибув 25 березня до Польщі, щоб продемонструвати американську підтримку країні, яка прийняла найбільше українських біженців і стала важливою ланкою у міжнародній допомозі Україні в умовах російської війни.

На запитання журналістів до Байдена, чи змінить його позицію те, що він на власні побачить у Польщі, американський лідер напередодні відповів, що це лише посилить його “налаштованість, аби Сполучені Штати відігравали важливу роль в гуманітарній допомозі, яка потрібна і в Україні, і за межами України”.

На США, як на одному з лідерів міжнародної спільноти, лежить обов’язок...

“Я за останні 15 років відвідав багато місць вражених війною. Я був у таборах біженців і це спустошливо”, - підреслив президент, додавши, що “на США, як на одному з лідерів міжнародної спільноти, лежить обов’язок - бути залученими і зробити усе можливе, щоб полегшити страждання і біль невинних жінок, дітей та, зрештою, і чоловіків в Україні й тих, які перейшли кордон”.

Польща прийняла понад 2 мільйони українських біженців з понад 3,5 мільйонів, які втекли через кордон від спустошливих наслідків кривавого російського вторгнення в Україні.

Окрім гуманітарної допомоги Польща також сприяє транспортуванню західної військової допомоги Україні і прийняла на своїй території додаткові підрозділи армії США у межах рішень НАТО про посилення східного флангу альянсу.

Польський президент Анджей Дуда сказав, що візит Байдена підкреслює важливість стратегічного альянсу Польщі і США.

“Ці відносини не залежать від жодних політичних стосунків. Ми демократичні країни. Уряди змінюються, а стратегічні інтереси залишаються”, - сказав Дуда, визнавши певні ідейні розбіжності між деякими політиками у Варшаві та Вашингтоні.

Зеленський до ЄС: "Я вас прошу: не спізніться"

Президент України Володимир Зеленський скористався нагодами відеоозвернень до учасників самітів НАТО і ЄС у Брюсселі 24 березня, щоб закликати до рішучішої міжнародної допомоги Україні, а також докоряв європейцям за повільність у протидії агресивності Росії.

Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі?

Керівникам країн НАТО Зеленський нагадав, що вони мають на озброєнні тисячі літаків і танків, і що передача Україні лише 1% тих озброєнь задовольнила б потреби України, яка вимушена захищатися від російської армії.

Країнам ЄС український президент подякував за підтримку і за запровадження проти Росії санкцій, але висловив думку, що дії європейців на випередження могли б запобігти російській війні.

“Ви застосували санкції. Ми вдячні. Це потужні кроки. Але це було трошечки пізно. Бо якби було превентивно – Росія не пішла б війною. Ніхто точно не знає, принаймні був шанс”, - припустив Зеленський.

Володимир Зеленський дозволив собі натякнути на те, що у Києві розглядають як надмірну стриманість деяких європейських держав у підтримці України.

Окремо він згадав угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, країна якого на відміну від більшості європейських партнерів виголошувала застереження щодо деяких аспектів підтримки України - зокрема Будепешт заявляв, що не транспортуватиме через угорську територію міжнародну військову допомогу для України.

“Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі?” - сказав Зеленський

Він заявив європейським лідерам що “Україна має бути в ЄС уже найближчим часом” і закликав їх: “Я вас прошу: не спізніться. Будь ласка”.