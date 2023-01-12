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Збір даних користувачів, дискримінація, екстремізм - Байден хоче протидіяти зловживанням провідних IT-компаній
Президент США Джо Байден закликав демократів і республіканців об'єднатись для протидії зловживанням з боку провідних IT-компаній, зокрема незаконному збору даних користувачів, дискримінації та порушенні прав дітей і меншин онлайн. Про це йдеться у колонці авторства глави Білого дому для The Wall Street Journal.
"Американська індустрія технологій є найбільш інноваційною у світі. Я пишаюся тим, чого вона досягла, і багатьма талановитими, відданими людям, які щодня працюють у цій галузі, - пише Байден. - Але, як і багато американців, я стурбований тим, як деякі працівники галузі збирають, передають і використовують наші найбільш особисті дані, поглиблюють екстремізм і поляризацію в нашій країні, змінюють умови нашої економіки, порушують громадянські права жінок і меншин і навіть поставити під загрозу наших дітей".
"Соціальні мережі та інші платформи дозволили образливу та навіть злочинну поведінку, як-от кіберпереслідування, сексуальну експлуатацію дітей, порнографію без згоди та продаж небезпечних наркотиків", - зауважено у статті. Також там ідеться про ймовірне придушення технологічними гігантами менших бізнесів і зловживання компаніями приватних даних для власного збагачення.
У колонці президента йдеться про те, що Білий дім розробляє нові правила конфіденційності комерційних даних, бореться із алгоритмічною дискримінацією захищених груп, збільшує фінансування антимонопольних органів для технологічної галузі (яку у США називають Big Tech) та працює над тим, щоб зробити онлайн-безпеку пріоритетом.
При цьому Байден закликав законодавців з обох партій діяти, щоб "притягнути до відповідальності великі технологічні корпорації": захистити конфіденційність користувачів, зокрема, дітей, запобігати дискримінації, сексуальній експлуатації та кіберпереслідуванню.
Як пише Reuters, і республіканці, і демократи протягом кількох років вивчають різні аспекти технологічного сектору, в основному погоджуючись щодо існування значних проблем зі провідними ІТ-компаніями, як-то Google, Facebook та інші, однак вони в основному не погоджуються щодо способів розв'язання цих проблем.
Зокрема, проти компанії Google у суді зараз розглядається урядовий позов щодо того, що у техніці компанії Apple пошуковик Google використовується за замовчуванням, що може порушувати американські антитрастові закони.
У статті використано матеріали Reuters
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- Голос Америки
У ВМС США хочуть запобігти ситуації, коли потрібно буде обирати між власним озброєнням та допомогою Україні - ЗМІ
Виробники зброї мають наростити виробництво, щоб ВМС США уникнули "викликів", пов'язаних із власним озброєнням і допомогою Україні. Такими застереженнями поділились представники ВМС США під час щорічної конференції Асоціації надводного флоту в Арлінгтоні, штат Вірджинія в середу, повідомляють американські оборонні видання.
Посадовці Військово-морських сил США звернули увагу на те, що оборонна промисловість не має змоги оперативно доставити необхідну кількість боєприпасів як для задоволення потреб морської служби, так і для доставки допомоги Україні, повідомляють зокрема видання Military.com та Defense One.
«Я не прощаю того факту, що вони не доставляють боєприпаси, які нам потрібні», — сказав під час конференції адмірал Деріл Кодл, командувач силами флоту. Кодл озвучив питання озброєння ударних груп авіаносців США, яке відчуває затримку постачання боєприпасів і припустив, що це пов'язане з надсиланням допомоги Україні.
Крім того, Кодл нагадав, що виробники все ще оговтуються від збоїв у роботі каналів поставок і від проблем, пов’язаних з пандемією ковіду, хоча він не вважає це виправданням: “Мені байдуже... Ми всі маємо важку роботу”. Міністр військово-морських сил США Карлос Дель Торо своєю чергою також наголосив, що «промисловість має переконатися, що вони продовжують … стимулювати … своїх працівників усіма можливими способами... щоб надолужити втрачений час», порадивши галузі зокрема реінвестувати частину власних прибутків.
Карлос Дель Торо у розмові з журналістами прокоментував, що можливий дефіцит боєприпасів «завжди викликає у нас занепокоєння, і ми стежимо за цим дуже, дуже уважно». Дель Торо сказав, що ВМС «ще не зовсім готові», коли йшлося про момент прийняття рішення щодо вибору між власним озброєнням та допомогою Україні .
“Якщо конфлікт триватиме ще шість місяців чи ще один рік, він, безперечно, продовжить напружувати канали поставок, продукуючи нові виклики”, - каже Дель Торо.
Жоден із чиновників не вдавався в подробиці того, наскільки фактично вичерпані запаси боєприпасів ВМС, але адмірал сказав, що наявних ресурсів недостатньо для виконання нової вимоги служби щодо того, щоб вона могла водночас плавати на 75 кораблях.
Незважаючи на озвучений дефіцит боєприпасів, ні Кодл, ні Дель Торо не закликали США надіслати Україні менше пакетів військової допомоги, - наголошує видання The New York Post.
Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що країні Альянсу мають збільшити своє виробництво зброї, оскільки війна в Україні затягується, а потреба Києва в техніці зростає.
Кімната терапії іграшкою: психологічна допомога для маленьких українців. Відео
Звичайна іграшка може стати дієвим засобом психологічної допомоги для дітей та навіть дорослих. Так вирішили українські психологи, які шукають ефективні способи подолання посттравматичних станів у маленьких українців, які страждають через війну.
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Російські сили вчиняли явні воєнні злочини на окупованих територіях України - звіт Human Rights Watch
Російська війна в Україні мала катастрофічний вплив на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру, що затьмарило всі інші проблеми з правами людини в державі. Про це йдеться у щорічному звіту про стан прав людини міжнародної неурядової організації Human Rights Watch.
"Російські війська вчинили низку порушень міжнародного гуманітарного права, включаючи невибіркові та непропорційні бомбардування та обстріли цивільних територій, які вразили будинки, медичні та освітні заклади, - йдеться у звіті. - На окупованих ними територіях російські або пов’язані з Росією сили вчиняли явні воєнні злочини, включаючи тортури, страти без судочинства, сексуальне насильство та насильницькі зникнення".
Звіт також вказує на незаконну російську анексію частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької області, жителів яких під погрозою зброї змушували голосувати на невизнаних світом "референдумах".
Станом на початок січня 2023 року Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила щонайменше 6919 загиблих серед цивільного населення та понад 11 000 поранених з початку повномасштабного конфлікту, однак там вважають, що фактичні цифри набагато вищі. Понад 14 мільйонів українців стали біженцями чи внутрішньо переміщеними особами.
У звіті також зауважено, що з'являється інформація про ймовірні порушення українськими силами законів війни через жорстоке поводження з військовополоненими та страт без суду й слідства, що може становити воєнний злочин.
Автори звіту наводять низку випадків підтвердженого використання касетних боєприпасів з боку Росії, а також деякі випадки з боку українських сил. Касетні боєприпаси заборонені Конвенцією про касетні боєприпаси 2008 року, яку ратифікували 110 держав, але ані Україна, ані Росія не є учасниками конвенції.
У Human Rights Watch також вказано на задокументовані випадки використання Росією протипіхотних мін, зокрема, на деокупованих територіях, звідки відходили російські війська. Україна є частиною Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення, Росія - ні.
Значну увагу у звіті присвячено задокументованим очевидним та ймовірним випадкам порушень прав людини і злочинам проти людяності з боку Росії на окупованих територіях України, "включаючи жорстоке поводження, тортури, свавільні затримання та насильницькі зникнення цивільних осіб і військовослужбовців українських збройних сил".
"Деякі затримані були страчені без належного судження, на їхніх тілах були виявлені сліди тортур, - пишуть автори документа. - Російські війська катували та незаконно затримували багатьох цивільних осіб і тримали їх днями й тижнями в нелюдських і таких, що принижують гідність, умовах у тимчасових приміщеннях, таких як котловани, підвали, котельні та фабрики".
Серед інших зафіксованих випадків злочинів проти цивільного населення - сексуальне насильство, вимушене переміщення осіб, фільтраційні табори, а також зловживання щодо військовополонених.
HRW зазначає, що низка міжнародних організацій включені у процес документування випадків воєнних злочинів в Україні. "Щоб підтримати українські органи влади у кримінальних розслідуваннях, багато урядів, у тому числі Сполучених Штатів, Сполученого Королівства та Європейського Союзу, запропонували Україні доказову, технічну та оперативну допомогу для зміцнення її судової спроможності. Тим часом національні та міжнародні групи громадянського суспільства енергійно працюють над документуванням порушень у міру їх виникнення".
"Ми побачили негайну реакцію міжнародної спільноти на мобілізацію навколо ключових засобів підтримки прав людини, включаючи створення механізмів міжнародного правосуддя [і] збір доказів воєнних злочинів", - про це Голосу Америки сказала Тирана Хассан, виконувачка обов’язків виконавчого директора Human Rights Watch.
Водночас "під час написання [звіту] залишається незрозумілим, як координуватимуться ці механізми підзвітності, хоча вживалися численні зусилля для забезпечення синергії між різними ініціативами", - вказують автори звіту.
Що варто знати про російське маніпулювання військовою статистикою. Інтерв'ю
Вже скоро рік, як Росія розпочала масштабну війну проти України і Москву дедалі більше підозрюють у маніпулюванні офіційною кількістю загиблих, применшенні власних втрат та перебільшенні втрат України.
Міністр оборони Росії заявив у вересні минулого року, що під час війни загинуло 5 937 російських військових. У листопаді офіційні особи США оцінили, що втрати Москви «значно перевищують 100 000 російських солдатів – вбитих та поранених». Тоді ж вони підрахували, що в українських Збройних Силах «ймовірно» постраждали така ж кількість військових, до того ж було вбито близько 40 000 українських мирних жителів.
Особливо високі цифри у російській статистиці: постраждалі серед міжнародних добровольців, які воюють за Україну.
Україна каже, що понад 20 тисяч іноземних волонтерів із 52 країн відгукнулися на заклик президента України Володимира Зеленського допомогти у боротьбі з російськими військами. Більшість іноземців, які воюють в Україні, роблять це з ідеологічних міркувань, хоча Росія регулярно називає їх «найманцями» — позначення, яке виключає їх із захисту, гарантованого Женевськими конвенціями 1949 року.
Чак Пфаррер — письменник і колишній морський котик ВМС США, який уважно стежить за ситуацією в Україні та підтримує контакти з американськими й іншими іноземними волонтерами на місцях. Він також висвітлював конфлікт для Kyiv Post.
Книга Пфаррера SEAL Target Geronimo: The Inside Story of the Mission to Kill Osama Bin Laden (бестселлер New York Times) піддавала сумніву частину опису Білим домом місії вбивства Осами Бін Ладена і була названа “фабрикацією” речником Командування спеціальних операцій США. Пфаррер захищав свої репортажі та заявив, що уряд приховував невтішні подробиці.
В інтерв'ю 3 січня Пфаррер сказав Голосу Америки, що маніпуляція статистикою з боку Росії є частиною дезінформаційного наративу Кремля для виправдання військової агресії в Україні.
“Путін відчайдушно хоче, щоб громадяни Росії думали, що Росія “воює з НАТО” в Україні”, - сказав Пфаррер. “Чим більше «міжнародних» смертей задекларує Росія, тим легше йому буде продавати цю фантазію”.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Голос Америки: З початку повномасштабного вторгнення в лютому минулого року Міноборони Росії заявляло про щоденні значні втрати українських військ. Чи вважаєте ви, що ці цифри заслуговують на довіру та їх можна підтвердити, чи більш ймовірно, що вони є фальшивими та перебільшеними?Пфаррер: Російські цифри викликають підозру з кількох причин. Наступальні операції Росії за останні кілька місяців досягли лише обмеженого успіху, при чому успіхи часто вимірюються в метрах, а не в кілометрах, особливо в районах, що викликають гострі суперечки, наприклад у Бахмуті. [По-перше], «офіційні» російські звіти про українські [та/або] міжнародні втрати є підозрілими, оскільки у результаті точного підрахунку можна було б припустити, що Росія захопила значні території. По-друге, [Росія стверджує, що] українські військові покинули своїх загиблих на полі бою. По-третє, що при знайдених тілах були паспорти чи інші документи, які вказували на те, що вони були іноземними добровольцями.
Але здобутки Росії були невеликими, а Україна скрупульозно підходила до повернення своїх убитих і поранених. Таким чином, російські заяви є сильно перебільшеними.
Голос Америки: Чому, на вашу думку, Росія перебільшує українські втрати і чи можна оцінити, наскільки істотними є ці маніпулювання?
Пфаррер: Тиск на російське військове командування з метою перебільшення українських втрат є інтенсивним. Незважаючи на величезну кількість загиблих росіян і втрату тисяч танків, бронетехніки, артилерійських систем і сотень літаків, Росія не ближче до підкорення України, аніж на початку своєї «спеціальної військової операції» в лютому минулого року.
Україна звітує про понад 108 190 вбитих російських військових. Приблизна оцінка кількості поранених російських солдатів у цей період становить 324 тисячі. З огляду на те, що втрати росіян наближаються до півмільйона, Росія повинна повідомити про значні втрати України, але кількість загиблих і поранених українців становить лише незначну частку російських втрат.
Чотириста п’ятдесят тисяч російських втрат може здатися завеликою цифрою, але ця оцінка підтверджується потребою Росії поспішно мобілізувати понад 300 000 осіб протягом останньої половини 2022 року. Друга мобілізація запланована на наступні два тижні. Вона також покличе на військову службу понад 300 тисяч росіян. Такі мобілізації викликані великими втратами Росії і тактичними невдачами на полі бою.
Голос Америки: Україна не повідомляє про щоденні втрати, але іноді підтверджує загальну кількість постраждалих. Наскільки точні їх цифри?
Пфаррер: Справді, Україна, як правило, не підтверджує щоденні втрати. Але, за оцінками Об’єднаного комітету начальників штабів США, на початку війни кількість українських втрат становила приблизно 100 осіб щодня. Використовуючи стандартне співвідношення «один загиблий [із] трьох поранених», можна припустити що, можливо, щодня гине 30 українських військових і приблизно шістдесят зазнають поранень. Ці цифри, звісно, можуть варіювати в широких межах. Через триста чотирнадцять днів можна прогнозувати понад 10 000 загиблих українців і [щонайменше] 19 000 поранених. Це дуже приблизні оцінки, але однозначно вдале оцінювання.
Щодо української статистики втрат російського особового складу: військові джерела в НАТО та Україні сказали мені, що фактична кількість втрат росіян перевищує цифри, наведені в українських брифінгах.
Відверто кажучи, російська розвідка була недостатньо доброю, щоб ідентифікувати українські військові цілі, такі як казарми чи місця збору військ. З іншого боку, українська розвідка на полі бою була чудовою — людська розвідка, дані радіозв’язку, радіоелектронна розвідка та знімки з повітря дозволяють Україні щодня переслідувати цінні російські цілі, такі як склади боєприпасів, елементи штабу та концентрацію російських військ. HIMARS дозволяє українцям завдавати глибоких ударів за лінією зіткнення. Партизани та глибоко дислоковані українські спецпідрозділи надають точну інформацію у режимі реального часу про місце перебування цілей для батарей HIMARS та високоточних боєприпасів.
Голос Америки: Оскільки ви уважно стежите за подіями, що відбуваються в Україні під час оборони від російської агресії, як ви оцінюєте втрати серед іноземців, які приєдналися до українських сил?
Пфаррер: Соцмережі, особливо Twitter, швидко повідомляють про смерть чи поранення міжнародних волонтерів, набагато частіше, ніж про загибель українських солдатів. Більшість джерел сходяться на думці, що близько 20 000 іноземних добровольців із 52 країн зараз перебувають на службі в Україні. Кілька сотень додаткових військовослужбовців, ймовірно, інтегровані до регулярних українських підрозділів і не служать членами Міжнародного легіону.
На службі в українських військових перебуває приблизно 270 тисяч чоловіків і жінок, ще близько 100 тисяч – у резервних частинах. За таким співвідношенням міжнародні добровольці складають лише близько 6% [українських] сил, і значний відсоток міжнародних добровольців служить не в підрозділах на передовій, а на інших посадах. У соціальних мережах щотижня повідомляють про п’ять-десять втрат міжнародних волонтерів — і, знову ж таки, серед зареєстрованих втрат утричі більше поранених, ніж убитих.
Путін відчайдушно хоче, щоб громадяни Росії думали, що Росія “воює з НАТО” в Україні”. Чим більше «міжнародних» смертей задекларує Росія, тим легше йому буде продавати цю фантазію.
Російські заяви про сотні іноземних добровольців, які гинуть щодня, абсурдно завищені.
Путін відчайдушно хоче, щоб громадяни Росії думали, що Росія “воює з НАТО” в Україні”. Чим більше «міжнародних» смертей задекларує Росія, тим легше йому буде продавати цю фантазію.
У березні Росія заявила про знищення 180 «іноземних найманців» під час одного бою в Яворові. У червні Росія говорила про 162 вбитих станом на цю дату громадян Канади. Раніше під час битви під Маріуполем Росія стверджувала, що взяла в полон або вбила генерал-майора Корпусу морської піхоти США. Жодне з цих тверджень не було правдою.
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