Байден: Війна в Україні – в критичній точці, і ми маємо зробити все, щоб допомогти українцям

Надані Сполученими Штатами Америки БМП "Бредлі" та ППО "Патріот" у найближчому часі принесуть Україні перевагу на полі бою. Бронетехніка транспортуватиме механізовану піхоту в бій для підтримки як наступальних, так і оборонних операцій, забезпечуючи належний рівень вогневої потужності та броні Українї, яка продовжує захищати і відвойовувати свої землі. Про це у четвер, 5 січня, під час брифінгу сказав прес-секретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

Він також зауважив, що БМП "Бредлі" - це не танк, але “вбивця танків”.

Представник Пентагону повідомив, що вже в п`ятницю, 6 січня, буде оприлюднено більше інформації від Пентагону щодо наступного пакету допомоги, навчання і термінів, упродовж яких українці зможуть опанувати отриману техніку.

Яке раніше писав Голос Америки, кореспондентка Голосу Америки в Пентагоні Карла Бабб повідомляла, що, згідно з її джерелами, 50 БМП "Бредлі" будуть включені вже у наступний пакет військової допомоги Україні.

Райдер розповів, що у період з квітня минулого року інструктори США навчили користуватися американським обладнанням 3100 українців. Наразі планується навчати більші групи, зокрема у Німеччині за пару тижнів - близько 500 осіб щомісяця. Загалом близько 12 000 українських військових пройшли спеціалізоване навчання у різних країнах світу.

На запитання, чому стільки часу Штатам зайняло рішення надати бронетехніку, речник Пентагону відповів: “Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Україною, виходячи з ситуації та нагальних потреб. Зараз ми перебуваємо на такому етапі цієї битви, коли можемо забезпечити належне навчання та дати українцям змогу підтримувати системи "Бредлі" та "Патріот", щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та поверненні окупованих територій", - сказав він.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення, коли Росія була на порозі Києва, ситуація кардинально відрізнялася, і проводити тоді довгострокову підтримку та логістику було набагато складніше.

Райдер нагадав, що йдеться про суверенні рішення окремих країн у всьому світі, які об’єднуються, щоб підтримати Україну, дати їй найкращий можливий шанс у захисті своєї батьківщини.

Посадовець зауважив, що США здійснюють провідну роль у координації міжнародних зусиль для допомоги Україні, у тісній співпраці з НАТО та іншими міжнародними союзниками. “Разом з партнерами ми постійно реагуємо на найбільш нагальні потреби України, а також визначаємо, як ми, міжнародна спільнота, можемо якнайкраще підтримати її боротьбу більш всеохопним і більш інтегрованим способом - не лише для захисту, але й для повернення захоплених територій”, - сказав Райдер.

“Поки росіяни не вирішать залишити Україну, ми продовжуватимемо підтримувати українців у їх боротьбі для захисту своєї батьківщини”, - додав посадовець Пентагону.

Реагуючи на скептицизм довкола новини про перемирʼя, Райдер додав: “Враховуючи тривалий послужний список Росії у сфері пропаганди і дезінформації та її невпинні атаки на українські міста і цивільне населення, вважаємо, якби Росія була справді зацікавлена в припиненні насильства та кровопролиття, які вони принесли українцям, то вона негайно вийшла б з України".

Але цього, сказав, Райдер, схоже, не буде, і тому США будуть й далі зосереджені на безпекловій підтримці України, "оскільки вони воюють, захищаючи свою країну".

"Росія виглядає досить успішною у експорті насильства, але не в експорті правди”, - сказав речник Пентагону. Того ж дня президент Росії Володимир Путін закликав українську сторону «оголосити режим припинення вогню» на різдвяні свята.

Як повідомляв Голос Америки, Сполучені Штати мають намір поставити Україні БМП «Бредлі», а Німеччина — БМП «Мардер» та підготувати українських військових для роботи з ними. Також Німеччина готова поставити Україні додаткову батарею ППО Patriot.