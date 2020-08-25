Джо Байден у разі перемоги обіцяє надати Україні смертоносну зброю

У разі перемоги на виборах президента США у листопаді, демократ Джо Байден обіцяє працювати над тим, аби надати Україні смертоносне озброєння. Про це він сказав у вітальному зверненні з нагоди 29 річниці незалежності України, опублікованому на сторінці його виборчої кампанії.

Адміністрація Байдена-Гарріс переконається, що Україна отримає необхідну економічну та військову підтримку, в тому числі летальне озброєння.

“Як президент, я проясню Кремлю, що вони мусять закінчити свою агресію та окупацію України. Адміністрація Байдена-Гарріс переконається, що Україна отримає необхідну економічну та військову підтримку, в тому числі смертоносне озброєння - водночас закликаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху”, - сказав Байден у зверненні.

Адміністрацію президента Барака Обами, в який Джо Байден вісім років був віце-президентом країни, республіканці критикують саме за відмову надати Україні смертоносну зброю. Оборонне озброєння, зокрема протитанкові установки Джавілін, Україна отримала вже від адміністрації діючого президента Дональда Трампа.

Про важливість підтримки України в День незалежності також наголосили республіканські політики. Зокрема, про це у своєму зверненні згадав співголова групи підтримки України в Сенаті США Роб Портман.

"Сьогодні я вітаю вашу відвагу та відданість у зусиллях стати в один ряд з демократичними країнами світу. Захистити себе від російської агресії та бути відданими проведенню критично важливих урядових реформ. Як співголова Групи підтримки України в Сенаті, я гордий підтримати ці зусилля та очолити роботу Сенату з надання додаткової допомоги Україні”, - зазначив сенатор Портман.

Дивіться також: Низка конгресменів та сенаторів США привітали українців з 29 річницею