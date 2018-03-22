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"Байден лише прикидається крутим" - Трамп відповів на закиди його "віддухопелити"

  • Голос Америки

Президент Трамп відповів Джо Байдену у Twitter, зазначивши, що колишній віце-президент "прикидається крутим хлопцем".

Колишній віце-президент США Джо Байден раніше заявив, що "віддухопелив" би Дональда Трампа за його репліки щодо жінок, якби обоє були у школі. Про це повідомляє Сі-Ен-Ен. Слова Байдена прозвучали в ході виступу в Університеті Маямі.

"Божевільний Джо Байден прикидається крутим хлопцем. Насправді, він слабкий, як ментально, так і фізично і, все ж він мені фізично погрожує, вдруге", - написав президент.

"Він мене не знає, але він би швидко впав з плачем", - додав він. "Не погрожуй людям, Джо!", - написав Трамп у Twitter.

"Коли чоловік, який зрештою став лідером нашої нації, сказав "я можу вхопити жінку будь-де і їй це сподобається", а потім сказав "я помилився", - сказав Байден. "Мене питали, чи я брав би участь у дебатах із ним, а я відповів, що ні. Я сказав, що якби ми були у школі, я б його вивів за спортзал та віддухопелив", - сказав колишній віце-президент.

Мене питали, чи я брав би участь у дебатах із ним, а я відповів, що ні. Я сказав, що якби ми були у школі, я би його вивів за спортзал та віддухопелив
Джо Байден

Байден також згадав, що був "дуже добрим спортсменом" і додав, що репліки, які дозволяв собі щодо жінок Трамп, на його пам'яті у чоловічій компанії міг би дозволити собі лише "найтовстіший, найпотворніший сучий син з усіх присутніх".

Як відзначає Сі-Ен-Ен, Байден очолює ініціативу, яка спрямована проти сексуального насильства в американських університетах.

Трамп раніше вже коментував подібні заяви Байдена, заявивши серед іншого, що він легко розібрався би із Байденом і радо би із ним побився.

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