Байден обговорив з Макроном, Шольцем і Сунаком продовження підтримки України

Сполучені Штати надішлють Україні 31 танк AbramsM1 і вітають рішення Німеччини постачати Україні танки Leopard 2, повідомив у спеціальному зверненні президент США Джо Байден.

Американський глава держави заявив, що Abrams М1 - найбільш передова військова техніка у світі, але також "ними неймовірно важко оперувати й ремонтувати їх". Тому Байден заявив, що Вашингтон передає Києву запчастини та обладнання для підтримки роботи цих танків на полі бою, а також розпочне навчання для українських військовиків "якомога швидше".

Президент США заявив, що у межах західної коаліції з підтримки України інші держави надішлють інші види військової техніки, і що президент РФ Володимир Путін очікував, що з часом підтримка з боку Заходу ослабне. "Він помилявся", - підкреслив Байден.

"Росія очікувала, що ми розійдемось [в думках], що ми не будемо єдині. Але ми цілковито, абсолютно об'єднані", - сказав Байден, розповівши про свої нинішні телефонні перемовини із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єркою Італії Джорджею Мелоні та прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком щодо подальшої підтримки України у російській війні.

На запитання журналістів про те, чому таке рішення про відправлення до України танків ухвалене саме зараз, і чи не було це зумовлене тиском з боку Німеччини, Байден відповів: "Німеччина не змусила мене змінити думку, ми мали переконатись, що маємо спільну позицію".

"Йдеться про свободу, свободу для України, свободу усюди. Це той світ, де ми хочемо жити, і той світ, який ми хочемо залишити нашим дітям. Тож хай Господь захищає сміливих українських захисників і дозволить полум'ю свободи горіти й далі", - додав глава Білого дому, нагадавши, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона він пообіцяв підтримувати Київ "стільки, скільки потрібно".

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що батальйон танків M1 Abrams для Києва закуплять у рамках Ініціативи безпекової допомоги США Україні. На це піде кілька місяців, заявили в Білому домі під час брифінгу для преси в середу.

Як повідомив представник Білого дому сьогодні, це рішення є "продовженням наших зусиль, щоб забезпечити Україну можливостями, які їм потрібні, щоб краще захищати себе, і це також відповідає тому довгостроковому зобов'язанню, яке ми маємо щодо оборонних потреб України".

У Росії вже відреагували на наміри США та Німеччини надіслати в Україну важкі танки. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що вважає провальним план постачання танків Abrams та Leopard в Україну через технологічні причини.

25 січня уряд Німеччини оголосив, що також дозволив іншим країнам передавити танки німецького виробництва на озброєння української армії для захисту від російської агресії.