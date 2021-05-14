Байден зустрівся з політиками без масок, після оголошення нових правил для вакцинованих у США

«Сьогодні - великий день для Америки». Такими словами президент США Джо Байден привітав нові рекомендації Центрів США з контролю над захворюваннями (CDC), які розширили дозвіл для вакцинованих американців не носити маски.

Під час прес-конференції, що відбулась в трояндовому саду Білого дому, Байден а також працівники Білого дому були без масок.

«Якщо ви повністю вакциновані, більше не треба носити маску, - заявив американський президент. - Отримайте щеплення, або носіть маску поки цього не зробите».

«Ви все це перенесли, - додав Байден, звертаючись до американців. - Коли країна попросила вас вакцинуватись, ви так і зробили. Народ Америки відповів. Ви зробили те, що я вважаю патріотичним обов‘язком. Так ми дістались цього дня».

Раніше в четвер CDC дозволило повністю вакцинованим американцям не носити маски на вулиці та в приміщенні. CDC все ще рекомендує носити маски в приміщеннях з великою кількістю людей, включаючи літаки, автобуси, та інші.

Під час зустрічі з законодавцями, які представляють Республіканську партію США, що співпала у часі з оголошенням нових рекомендацій CDC, Байден закликав групу зняти маски.

Директорка CDC Рошель Валенські під час брифінгу в четвер подякувала американцям, які пройшли вакцинацію і заявила, що «повністю вакциновані можуть перебувати на вулиці та в приміщенні без масок та фізичного дистанціювання».

«Якщо ви повністю вакциновані, можете починати робити те, що припинили під час пандемії», - додала вона.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявила в коментарі CNN, що вона залишить в силі вимогу носити маски в приміщенні парламенту. Вона висловила сумнів у тому, що всі парламентарі отримали щеплення.

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