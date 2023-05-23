Перемовини щодо боргового ліміту у США "продуктивні", але домовленості поки немає

Президент США Джо Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті вчергове зустрілись в понеділок в Овальному кабінеті щоб обговорити підвищення ліміту запозичень уряду, однак знову не досягли згоди, попри те, що над урядом США нависла загроза безпрецедентного дефолту.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен у листі до лідерів Конгресу в понеділок заявила, що уряд може зіткнутись із нестачею коштів вже 1 червня, і попередила, що навіть затягування перемовин "може завдати серйозної шкоди бізнесу та похитнути довіру споживачів, підвищити витрати на короткострокові позики для платників податків і негативно вплинути на кредитний рейтинг Сполучених Штатів".

У понеділок, перед зустріччю з Маккарті, президент сказав, що бездіяльність може мати серйозні наслідки.

"Це справді вдарить по добробуту американців. Як і решти світу", — сказав Байден, який скоротив закордонну поїздку, щоб повернутися до Вашингтона для переговорів щодо боргу.

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Байден і Маккарті тричі зустрічалися в останні тижні, і кожного разу не досягали угоди.

"У нас ще немає угоди, але я вважаю, що дискусія була продуктивною в тих сферах, щодо яких у нас є розбіжності", — сказав Маккарті в понеділок. За його словами, обидві переговорні групи продовжуватимуть спілкуватися.

Попередні президенти та лідери Конгресу досягали домовленостей про підвищення ліміту боргу країни 78 разів у ході переговорів, під час яких жодна зі сторін не отримала всього, що бажала щодо федерального бюджету.

Цього року республіканці в Палаті представників закликали різко скоротити державні витрати, а Білий дім відповів пропозиціями закрити податкові лазівки і обмежено скоротити видатки.

Республіканці також хочуть збільшити вимоги щодо роботи для працездатних бідних людей, які отримують державну допомогу, але демократи кажуть, що за такої пропозиції кілька сотень тисяч людей можуть втратити пільги, які вони зараз отримують.

Республіканці також домагаються скорочення фінансування податкової служби країни та просять Білий дім прийняти положення запропонованої ними імміграційної реформи, щоб зменшити кількість мігрантів, які намагаються потрапити до Сполучених Штатів на кордоні з Мексикою.

У заяві після переговорів Байден сказав: "Ми ще раз повторили, що дефолт не розглядається, і єдиний спосіб рухатися вперед — це сумлінно досягти двопартійної угоди".

Президент сказав, що він виконав свою роль, запропонувавши шляхи підвищення ліміту запозичень, який наразі становить 31,4 трильйона доларів, щоб уряд США міг продовжувати оплачувати свої рахунки, такі як відсотки за державними облігаціями, стипендії пенсіонерам США, виплати постачальникам медичних послуг і зарплати уряду.

Але, попередив Байден у понеділок, будь-яка угода має бути привабливою як для демократів, так і для республіканців. Раніше він назвав план витрат республіканців Палати представників "екстремальною позицією".

"Ми повинні мати можливість обґрунтувати це перед нашими виборцям, – сказав Байден. - Ми майже порівну ділимо Палату представників. І в Сенаті так само. Тому ми повинні отримати щось, що ми можемо представити обом сторонам".

Вчені одного з провідних університетів Вашингтона заявили в понеділок, що ставки високі.

"Невизначеність через боргову стелю додає ще один елемент ризику до слабких економічних умов, які ми вже відчуваємо, – сказав Джеффрі Гарріс, професор фінансів Американського університету. - Окрім додаткового тягаря інфляції та вищих витрат на запозичення, споживча впевненість вже близька до рекордно низького рівня. Ризик подальшої невизначеності в США призведе до зростання ставок, ускладнить поточні проблеми споживачів і загрожує погіршити економіку", - сказав він.

Деякі відомості для цієї історії надійшли від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.