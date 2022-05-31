Актуально
- Голос Америки
Прем’єрка Нової Зеландії обговорила з Байденом допомогу Україні
Під час офіційного візиту прем’єр-міністерки Нової Зеландії Джасинди Ардерн до Вашингтону у вівторок, 31 травня, лідери обох країн обговорили не лише проблеми Індо-Тихоокеанського регіону, а й підтримку України у протистоянні російській агресії та шляхи притягнення Росії до відповідальності.
Байден та Ардерн, «обговорили фінансову та військову підтримку, яку обидві країни надали Україні, розглянули поточне застосування санкцій, які наші дві країни розробили, щоб позбавити Кремль засобів для продовження його війни в Україні, і розглянули, які подальші заходи можуть бути вжиті для посилення дипломатичних зусиль», йдеться в повідомлення Білого дому. Також вони засудили руйнівну кампанію кіберактивності Росії проти України та наголосили на «важливості забезпечення того, щоб глобальні ланцюги постачання продуктів харчування та сільськогосподарської продукції залишалися вільними та відкритими». Лідери висловили стурбованість впливом російських атак на цивільну інфраструктуру України та блокування українських морських портів - на глобальну продовольчу безпеку.
«Багато людей припускають, що Нова Зеландія, будучи на іншому боці землі, може не виявляти такого великого інтересу до конфлікту, але це не так. Як нація, яка повністю зосереджена на дотриманні правил і норм, а також на збереженні територіального суверенітету держав, ми безумовно дбаємо про те, що відбувається з народом України», - сказала Джасинда Ардерн під час підходу до преси на галявині перед Білим домом після зустрічі із американським президентом.
Вона нагадала, що Нова Зеландія фінансувала гуманітарну допомогу, роботу Міжнародного кримінального суду, зробили внески до Трастового фонду НАТО.
«У нас також є люди в Європі, частина з яких допомагають із логістикою у переміщені військової та гуманітарної допомоги Європою, а інші - тренують українські війська у Великій Британії. Це та експертиза, яку ми маємо, і можемо запропонувати. Часто те, чого ми не маємо з точки зору масштабів, ми заміщуємо здібностями і людьми», - сказала вона.
Раніше 30 військовослужбовців Сил оборони Нової Зеландії вилетіли до Великої Британії для навчання українців користуватися легкими польовими гаубицями L119 калібру 105 мм - зброєю, яку використовують лише кілька країн, включаючи Нову Зеландію.
Також, разом із прокурорами Великої Британії, США, Канади та Австралії, генеральний прокурор Нової Зеландії заявив про підтримку та співпрацю із ГПУ "у забезпеченні відповідальності за воєнні злочини, скоєні під час російського вторгнення".
Також уряд Нової Зеландії запровадив п’ять раундів санкцій, які охоплюють понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російським і білоруським режимами, та схвалив розгортання літака C-130H Hercules Королівських ВПС Нової Зеландії та персоналу збройних сил країни у Сполученому Королівстві та Європі для розвідувальної, зв’язкової, транспортної та матеріально-технічної підтримки протистоянню російській агресії.
За словами високопосадовця Білого Дому, президент США Джо Байден висловив Ардерн за підтримку Нової Зеландії України та наголосив на важливості співпраці з рештою міжнародної спільноти для забезпечення підтримки України.
Дивітся також: Країни Заходу розмірковують над тим, як створити безпечний коридор, щоб розблокувати порт Одеси. Відео
Всі новини дня
Чого очікувати від США у наступних поставках допомоги Україні? Відео
Речник Державного департаменту США Нед Прайс: вже незабаром будуть оголошені нові партії військової допомоги Україні. Українське питання було одним із головних на брифінгу в Державному департаменті, що відбувався у час, коли російська війна проти України наближається до відмітки у 100 днів.
Міністр економіки Німеччини розкритикував позицію Угорщини щодо заборони імпорту російської нафти. Відео
Лідери країн ЄС узгодили 6 пакет санкцій щодо Росії. Найважливішою частиною нових європейських санкцій є значне скорочення закупівлі російської нафти й нафтопродуктів. Втім, лідери були вимушені піти на компроміс, зробивши «тимчасові» винятки для Угорщини, Словаччини й Чехії.
- Голос Америки
США посилять санкції через спроби Росії приєднати Херсонську область – речник Держдепу
Сполучені Штати будуть «виносити на світло» спроби Росії захопити територію України, а також будуть посилювати каральні економічні санкції проти тих, хто ці дії уможливлює. Також США будуть підтримувати можливості України захиститися від російської агресії, заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу в вівторок, 31 травня.
За його словами, США занепокоєні спробами Росії «встановити інституційний контроль над суверенними територіями України, особливо у Херсонській області».
Українське питання було одним із головних на брифінгу в Державному департаменті, що відбувався у час, коли російська війна проти України наближається до відмітки у 100 днів.
Нед Прайс сказав, що Кремль, очевидно, розглядає кілька підходів: «від визнання так званих «народних республік», як Росія вже зробила, застосувавши силу в Донецьку та Луганську, до спроби анексії, як Росія зробила в Криму».
Оскільки ці сценарії вже відомі, то за словами речника Державного департаменту, США починають бити на сполох на випередження ще і через той указ, який «в односторонньому порядку ухвалив президент Путін, і який уможливлює у прискореному порядку видавати російські паспорти громадянам України».
За словами Прайса, існують численні повідомлення про те, що в Херсонській області російська влада силою змістила представників легітимної української влади та встановила своїх матріонеток, які публічно закликають до включення Херсонської області до складу Росії до кінця року.
«Також, згідно з багатьма повідомленнями, Росія змушує жителів Херсонської області прийняти рубль замість української валюти», – наголосив речник зовнішньополітичної служби США.
Крім цього, Росія взяла під свій контроль щонайменше 25 радіопередавальних станцій в цій частині України. Ці потужності, за словами Неда Прайса, потрібні росіянам, передусім, для того, щоб передавати проросійський медійний контент та зменшити антиросійські почуття українців та опір окупаційній владі.
Не залишилися непоміченими у Вашингтоні і візити високих російських чиновників до Херсону, які говорять, що «Херсон займе гідне місце у нашій російській батьківщині», або що «Херсон залишиться в Росії назавжди». У середині травня Херсон відвідав віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін, який заявив, що «Херсонська область має великі перспективи» і що регіон «займе гідне місце в російській родині». Десятьма днями раніше секретар генеральної ради правлячої партії «Єдина Росія» Андрій Турчак сказав, що Росія прийшла до Херсонської області назавжди.
Як заявив Нед Прайс, Росія також натякнула на те, що вона може створити «Херсонську народну республіку», провівши «сфабрикований референдум» за зразком тих, що вона проводила в Донецьку і Луганську, і на підставі яких вона проголосила їх «Донецькою» і «Луганською народними республіками».
Спираючись на опитування, проведені до широкомасштабного нападу Росії у лютому цього року, Нед Прайс говорить, що лише близько 20% українців на цих територіях позитивно ставилися до Росії і з часу агресії, їхня кількість «швидше за все зменшилася ще сильніше».
Росії бракує легітимності на цих територіях, бо українці чинять опір та відмовляються від співпраці з окупаційним режимом, а отже, її цілі на півдні України провалилися, вважає Прайс.
«Утримання Херсону силою, ймовірно, на думку Кремля, створить сухопутний міст до Криму та надасть можливість проголосити «перемогу» для своєї внутрішньої аудиторії і виправдати загибель сотень тисяч людей, чиї життя забрала війна, яку розпочав Путін за власним вибором», – сказав Нед Прайс.
Дивіться також: Чернігівщина: як волонтери допомагають місцевим мешканцям прибрати наслідки вторгнення Росії. Відео
- Голос Америки
У пошуках заміни російському паливу, в європейських країнах знову заговорили про атомні електростанції. Відео
Російська агресія і кліматичні зміни знову привернули увагу до енергоносіїв в Європі. У пошуках заміни російському паливу, в європейських країнах знову заговорили про атомні електростанції. Втім їх використання залишається дорогим, трудомістким і дуже суперечливим джерелом енергії.
- Голос Америки
Чернігівщина: як волонтери допомагають місцевим мешканцям прибрати наслідки вторгнення Росії. Відео
Росія зруйнувала або пошкодила в Україні понад 100 шкіл, більше ніж 500 лікарень, а також понад 25 тисяч кілометрів доріг. Такими є дані українського уряду.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum