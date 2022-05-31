Прем’єрка Нової Зеландії обговорила з Байденом допомогу Україні

Під час офіційного візиту прем’єр-міністерки Нової Зеландії Джасинди Ардерн до Вашингтону у вівторок, 31 травня, лідери обох країн обговорили не лише проблеми Індо-Тихоокеанського регіону, а й підтримку України у протистоянні російській агресії та шляхи притягнення Росії до відповідальності.

Байден та Ардерн, «обговорили фінансову та військову підтримку, яку обидві країни надали Україні, розглянули поточне застосування санкцій, які наші дві країни розробили, щоб позбавити Кремль засобів для продовження його війни в Україні, і розглянули, які подальші заходи можуть бути вжиті для посилення дипломатичних зусиль», йдеться в повідомлення Білого дому. Також вони засудили руйнівну кампанію кіберактивності Росії проти України та наголосили на «важливості забезпечення того, щоб глобальні ланцюги постачання продуктів харчування та сільськогосподарської продукції залишалися вільними та відкритими». Лідери висловили стурбованість впливом російських атак на цивільну інфраструктуру України та блокування українських морських портів - на глобальну продовольчу безпеку.

«Багато людей припускають, що Нова Зеландія, будучи на іншому боці землі, може не виявляти такого великого інтересу до конфлікту, але це не так. Як нація, яка повністю зосереджена на дотриманні правил і норм, а також на збереженні територіального суверенітету держав, ми безумовно дбаємо про те, що відбувається з народом України», - сказала Джасинда Ардерн під час підходу до преси на галявині перед Білим домом після зустрічі із американським президентом.

Вона нагадала, що Нова Зеландія фінансувала гуманітарну допомогу, роботу Міжнародного кримінального суду, зробили внески до Трастового фонду НАТО.

«У нас також є люди в Європі, частина з яких допомагають із логістикою у переміщені військової та гуманітарної допомоги Європою, а інші - тренують українські війська у Великій Британії. Це та експертиза, яку ми маємо, і можемо запропонувати. Часто те, чого ми не маємо з точки зору масштабів, ми заміщуємо здібностями і людьми», - сказала вона.

Раніше 30 військовослужбовців Сил оборони Нової Зеландії вилетіли до Великої Британії для навчання українців користуватися легкими польовими гаубицями L119 калібру 105 мм - зброєю, яку використовують лише кілька країн, включаючи Нову Зеландію.

Також, разом із прокурорами Великої Британії, США, Канади та Австралії, генеральний прокурор Нової Зеландії заявив про підтримку та співпрацю із ГПУ "у забезпеченні відповідальності за воєнні злочини, скоєні під час російського вторгнення".

Також уряд Нової Зеландії запровадив п’ять раундів санкцій, які охоплюють понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російським і білоруським режимами, та схвалив розгортання літака C-130H Hercules Королівських ВПС Нової Зеландії та персоналу збройних сил країни у Сполученому Королівстві та Європі для розвідувальної, зв’язкової, транспортної та матеріально-технічної підтримки протистоянню російській агресії.

За словами високопосадовця Білого Дому, президент США Джо Байден висловив Ардерн за підтримку Нової Зеландії України та наголосив на важливості співпраці з рештою міжнародної спільноти для забезпечення підтримки України.

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