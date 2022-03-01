Україна буде серед ймовірних тем виступу Байдена у Конгресі "Про стан справ у країні"

Ескалація російського вторгнення в Україні, пандемія коронавірусу та економічна ситуація у США, ймовірно, стануть провідними темами щорічного виступу президента Джо Байдена перед Конгресом "Про стан держави" у вівторок ввечері.

При цьому прес-секретарка Джен Псакі наголосила, що ситуація в Україні стрімко змінюється, тож текст доповіді може змінитися до того, як президент постане перед законодавцями.

"Ми перебуваємо у ситуації активного вторгнення, – сказала вона у п'ятницю. – Тому я не можу дати вам попереднє уявлення про те, як це виглядатиме у доповіді. Щодо того, в чому президент бачить свій підхід до зовнішньої політики – як ви знаєте, президент балотувався на виборах, бажаючи повернути Америці її місце у світі, бажаючи повернутися до того часу, коли інші лідери у всьому світі могли довіряти словам та зобов'язанням США, і те, що ви бачили за останні кілька місяців, показує, що президент саме це і виконує".

За останній тиждень Байден виступав із трьома промовами, присвяченими повномасштабній війні Росії в Україні.

Однак, на думку оглядачів, коли він говоритиме про те, що вважає найбільшою загрозою глобальній безпеці з часів Другої світової війни, враховуючи політичне розділення у США, Байдену слід очікувати холодного прийому з боку політичних опонентів.

"Зазвичай країна гуртується навколо президента, коли ми стикаємося з міжнародною кризою, – заявив Норман Орнштайн із Американського інституту підприємництва. Але зараз значна частина населення не гуртуватиметься навколо президента. Наразі є розбіжності щодо навіть тих речей, які стосуються національної безпеки Америки".

Колишній президент США Дональд Трамп у понеділок розкритикував політику Байдена, заявивши, що війна в Україні "загалом не мала розпочатися".

Президенти також використовують свої звернення, щоб розповісти Конгресу про свій внутрішній порядок денний та законопроекти, прийняття яких вони хочуть.

"У своїй першій доповіді "Про стан справ у країні" президент дасть чітко зрозуміти, що чекає ще багато роботи для перебудови економіки, для більшої життєстійкості, безпеки", – заявив журналістам високопосадовець адміністрації.