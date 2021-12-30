“Байден окреслив два шляхи, які будуть залежати від дій Росії”, - Білий дім розкрив зміст розмови з Путіним

Джо Байден та Володимир Путін провели телефонну розмову, яка тривала близько 50 хвилин. В ній лідери обох країн обговорили відносини між США та Росією, безпекову ситуацію в Європі та скупчення російських військ довкола України. Сторони домовились розпочати переговори в Женеві 9 січня - раніше очікувалось, що вони почнуться 10 числа.

Після закінчення розмови між президентами в Раді з національної безпеки США розкрили деталі дзвінка між Джо Байденом та Володимиром Путіним. В адміністрації сказали, що розмова була “серйозною і по суті”, і що обидва лідери виклали свої позиції щодо врегулювання ситуації.

Президент Байден окреслив два шляхи підходу США... Перший - це шлях дипломатії. Другий шлях зосереджений на стримуванні, в тому числі з серйозною ціною та наслідками, якщо Росія вирішить здійснити подальше вторгення в Україну.

“Президент Байден окреслив два шляхи підходу США, які будуть залежати від дій Росії в найближчий час. Перший - це шлях дипломатії, який призведе до деескалації ситуації. Другий шлях зосереджений на стримуванні, в тому числі з серйозною ціною та наслідками, якщо Росія вирішить здійснити подальше вторгнення в Україну”, - повідомив посадовець Ради з національної безпеки США.

В адміністрації підкреслили, що Джо Байден був дуже чітким і прояснив Путіну, що США діятимуть за принципом “нічого про вас без вас”, коли йдеться про партнерів та союзників. “Путін сказав, що він зрозумів”, - додав посадовець Ради з національної безпеки США.

Відповідаючи на запитання, чи прояснив Путін свої наміри щодо можливого вторгнення в Україну, посадовець Ради з національної безпеки відповів, що протягом розмови президентів від Путіна не пролунало жодних ствердних заяв з цього приводу.

Ми продовжимо дуже пильно стежити за пересуванням та нарощуванням російських сил на кордоні з Україною та готуватись до будь-якого рішення, яке зрештою може ухвалити Путін.

“Та без огляду на це, зараз ми зосереджені на діях та свідченнях, а не на словах. Тож ми продовжимо дуже пильно стежити за пересуванням та нарощуванням російських сил на кордоні з Україною та готуватись до будь-якого рішення, яке зрештою може ухвалити Путін”, - сказав посадовець.

На додачу, короткий зміст дзвінка опублікувала і речниця Білого дому Джен Псакі.

“Президент Байден закликав Росію до деескалації напруги з Україною. Він прояснив, що Сполучені Штати та їх союзники з партнерами дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну”, - повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

Вона додала, що Джо Байден також висловив підтримку дипломатичному шляху вирішення питання, який має розпочатись в січні 2022 року через серію переговорів між США, Росією, НАТО та ОБСЄ. “Президент Байден повторив, що істотний прогрес у цих діалогах може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації”, - заявила Джен Псакі.

В Білому домі також заявили, що переговори між США та Росією в Женеві розпочнуться 9 січня і продовжаться до 10 січня. До того часу Сполучені Штати перебуватимуть у тісних консультаціях з партнерами, зокрема з урядом України.

Зі свого боку, деталями розмови поділились і в Кремлі. Російська служба BBC цитує помічника Володимира Путіна Юрія Ушакова. За його словами, Джо Байден “чітко заявив про те, що США не мають наміру розміщувати в Україні ударне наступальне озброєння”. Своєю чергою, за словами Ушакова, Путін відповів: розміщення такої зброї означало б повний розрив відносин між США та Росією.

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