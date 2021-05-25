Білий дім і Кремль узгоджують деталі зустрічі Байдена і Путіна

Білий дім і Кремль наближаються до проведення саміту президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна наступного місяця. У спільній заяві 24 травня американський радник із національної безпеки Джейк Салліван і його російський колега Микола Патрушев назвали проведені ними консультації в Женеві "важливим кроком" у підготовці саміту двох лідерів.

"Обговорення відбувалося конструктивно і, незважаючи на значні розбіжності, дозволило краще зрозуміти позиції одне одного", – йдеться у спільній заяві.

Як пишуть Politico та CNN із посиланням на власні джерела в адміністрації президента США, остаточні дата і місце проведення саміту президентів будуть оголошені пізніше, але, як очікується, він пройде в червні, коли Байден здійснить свою першу закордонну поїздку на посаді президента до Європи на саміт "Групи семи" у Великій Британії.

Після саміту G7 він також матиме переговори з лідерами ЄС і представниками НАТО в Брюсселі. Женеву вважають ймовірним місцем проведення двостороннього саміту Байдена і Путіна. CNN називає ймовірною датою 15-16 червня.

У понеділок радники з питань безпеки США і Росії обговорили широкий спектр питань, що становлять взаємний інтерес, при цьому ключовим акцентом була стратегічна стабільність, йдеться у заяві.

"Сторони висловили впевненість у тому, що взаємоприйнятні рішення можуть бути знайдені в низці сфер, – йдеться у спільній заяві. – Сторони погодилися, що нормалізація американсько-російських відносин буде в інтересах обох країн і сприятиме глобальній передбачуваності та стабільності".

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