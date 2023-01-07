Президент Байден привітав з Різдвом «православних християн у США і в усьому світі»

Президент США Джо Байден 7-го січня привітав з Різдвом християн, які користуються юліанським календарем у літургійному житті.

«Ми з Джилл бажаємо мирного і радісного Різдва православним християнам у Сполучених Штатах і в усьому світі», – мовиться у привітанні, розміщеному на офіційному сайті Білого дому.

«У цю священну пору ми святкуємо народження Ісуса Христа та силу віри піднести нас, змінити нас і змінити світ. Ми вдячні за численні способи, якими православні християни продовжують виявляти любов і співчуття до своїх ближніх», – наголошує американське президентське подружжя.

«Ми приєднуємося до наших православних сестер і братів у молитві за всіх дітей Божих у цьому новому році», – додає Байден у своєму твіті.

Президент США використав цю нагоду, щоб підтвердити відданість США праву «всіх людей вільно сповідувати свою віру» та обов’язок, який Америка взяла на себе «підтримувати тих, хто стикається з дискримінацією, переслідуваннями та насильством через свою віру».

«Ми приєднуємося до православної християнської спільноти в молитві за мир, справедливість і радість для всіх дітей Божих у цьому новому році», – мовиться у президентському зверненні

Православна церква в Америці (ПЦА) є cамоврядною помісною православною церквою в Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці. ПЦА частково визнана іншими православними церквами автокефальною і складається з понад 700 парафій, місій, громад, монастирів та установ. Томос про автокефалію церкві надав російський патріарх Олексій у 1970-му році. За даними на 2011 рік, ПЦА мала близько 85 тисяч вірних у Сполучених Штатах.

Як мовиться на офіційному сайті церкви, ПЦА бере свій початок з прибуття у місцевість Кадьяк, що у штаті Аляска, восьми російських православних монахів з Валаамського монастиря в північній Карелії в Росії в 1794 році.

Керівництво церквою здійснює Священний архієрейський синод, до якого входять як члени з правом голосу всі єпархіальні єпископи Церкви, митрополит за посадою є Головою Синоду. Нині цю посаду обіймає Блаженніший Тихон (Моллард), Архієпископ Вашингтонський, митрополит всієї Америки і Канади.