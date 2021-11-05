Байден заявив про "історичне відновлення економіки" США

531 000 нових робочих місць було створено у США за жовтень, рівень безробіття впав до 4,6%, повідомило американське Міністерство праці у п'ятницю. Ці дані перевищили очікування аналітиків - прогноз Dow Jones а також опитування Bloomberg оцінювали створення нових робочих місць у жовтні на рівні 450 000. Звіт не враховує дані сільськогосподарської галузі.

У своєму виступі в Білому домі президент США Джо Байден привітав високі показники і заявив про "історичне відновлення економіки" США а також наголосив на успіхах пакету економічних стимулів, обсягом 1,9 трлн дол, затвердженого на початку його президентства.

"До того, як ми затвердили "План порятунку Америки" прогнози говорили що ми досягнемо рівня безробіття 4,6% на кінець 2023 року. Ми досягнули цього зараз - за два роки до того, як це прогнозували".

Він відзначив успіхи програми вакцинації у США:

"Це добре для нашого здоров'я а також для нашої економіки. Зараз вакциновані працівники повертаються на роботу. Вакциновані покупці повертаються до крамниць. І з початком цього тижня вакцинації дітей віком від 5 до 11 років, ми можемо переконатись, що більше дітей перебуватимуть у школі".

Байден визнав, що багатьох американців турбує зростання цін та проблеми з постачанням товарів і закликав Конгрес прийняти новий стимуляційний пакет "Відбудуємо краще" а також план інвестицій до інфраструктури.

"Якщо ваша проблема номер один - це вартість життя, вашим пріоритетом номер один бути, щоб Конгрес прийняв ці закони", - додав президент.

Все ж підтримка економічної політики Байдена серед американців знижується, показало загальноамериканське економічне опитування CNBC, проведене в жовтні.

40% опитаних позитивно оцінили економічну політику президента США, а 54% - негативно. Останній показник зріс на 7 відсоткових пунктів, порівняно з липнем.

Дивіться також: Ковід-19 у США: у Каліфорнії почали щеплювати діток