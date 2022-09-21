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Україна, продовольча безпека, охорона здоров'я в світі - основні теми виступу Байдена на ГА ООН
Президент США Джо Байден в промові перед Генеральною Асамблеєю ООН у Нью-Йорку в середу наголосив на зусиллях США зізміцнення глобальної продовольчої безпеки, поповнення Глобального фонду для боротьби зі СНІДом та іншими пандеміями, вирішення проблем каналів постачання та кліматичної кризи.
У своїй промові Байден також зупинився на агресії Росії в Україні.
«Росія безсоромно порушила основні принципи Статуту ООН. Ніщо не є більш важливим, ніж чітка заборона країнам захоплювати територію свого сусіда силою», — сказав Байден про вторгнення в Україну.
Байден зазначив, що «Сполучені Штати мобілізували величезну допомогу в галузі безпеки, гуманітарної допомоги та прямої економічної підтримки Україні. На сьогоднішній день понад 25 мільярдів доларів. Наші союзники та партнери по всьому світу також активізувалися».
У п'ятницю посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що хоча лідери не ігноруватимуть Україну, ця тема не буде домінувати на зустрічі.
“Ми знаємо, що в той час, як ця жахлива війна вирує по всій Україні, ми не можемо ігнорувати решту світу. Конфлікти відбуваються деінде”, - сказала вона журналістам.
Грінфілд окреслила три пріоритети США для Генеральної Асамблеї: вирішення проблеми глобальної продовольчої безпеки; покращення глобальної охорони здоров'я та глобальної безпеки охорони здоров'я; дотримання Статуту ООН і визначення майбутнього Організації Об’єднаних Націй.
“Ми вважаємо, що зараз настав час захистити Організацію Об’єднаних Націй і продемонструвати світові, що вона все ще може впоратися з найгострішими глобальними викликами світу”, – сказала вона.
Спостерігачі кажуть, що Байден намагатиметься збалансувати інтереси США та європейських союзників щодо підтримки України та ізоляції Росії з вирішенням інших проблем, з якими стикається решта світу.
«США та союзники намагатимуться переконати незахідні країни, що, незважаючи на те, що Росія зосереджена на війні проти України, Захід також піклується про глобальну продовольчу кризу та [вона] стає глобальною рецесія, і що це вплине на країни, що розвиваються", - сказав Голосу Америки Річард Гован, директор Міжнародної кризової групи ООН.
Гован сказав, що на ранній стадії російського вторгнення в Україну західні дипломати вимагали підтримки України від своїх африканських та азійських колег, але не почули їх занепокоєння щодо продовольчої безпеки та економічних потрясінь, пов’язаних із цією війною.
"Зараз США та європейці справді намагаються показати, що вони розуміють економічні проблеми країн, що розвиваються, і що вони працюватимуть над вирішенням цих проблем", - сказав він.
Продовольча безпека та здоров'я
Після вторгнення Росії в Україну експорт продовольства та добрив з регіону був перерваний, що підштовхнуло ціни на продовольство після пандемії ще вище. За даними Всесвітньої продовольчої програми, близько 828 мільйонів людей щовечора лягають спати голодними.
Світ зараз далекий від досягнення мети ООН подолати голод до 2030 року, сказав Роб Вос, економіст Міжнародного дослідницького інституту продовольчої політики.
«Нам потрібно набагато більше інвестувати в сільське господарство та продовольчі системи, або, зокрема, змінити речі в продовольчих системах таким чином, щоб вони стали більш інклюзивними, щоб бідні люди могли отримати від цього більше переваг, щоб ціни на продовольство залишалися низькими, щоб вони були доступніші, а виробництво все більш стійким», — сказав Вос Голосу Америки.
Державний секретар США Ентоні Блінкен головує на саміті з продовольчої безпеки, що триває на полях Генеральної Асамблеї у вівторок. У середу Байден проведе конференцію Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією. США виділили 2 мільярди доларів і планують надати ще 4 мільярди доларів, щоб перекрити потребу у 18 мільярдів доларів.
"Як нагадав нам COVID-19, глобальні загрози здоров'ю не знають кордонів. Ми повинні боротися з COVID-19, мавпячою віспою та іншими спалахами, і ми повинні робити це разом", - сказала Томас-Грінфілд.
Реформа Ради безпеки
Сполучені Штати намагатимуться просувати зусилля з реформування Ради Безпеки ООН (РБ ООН), включаючи "формування консенсусу навколо раціональних і надійних пропозицій розширення членства в Раді Безпеки", - сказала Томас-Грінфілд.
РБ ООН складається з п’яти постійних членів із правом вето – Китаю, Франції, Росії, США та Великобританії, а також 10 непостійних членів, які обираються ГА ООН.
Хоча реформа РБ ООН — це ідея, яку обговорюють протягом десятиліть, США лише нещодавно заявили, що хочуть працювати над нею, сказав Гован.
«Я не думаю, що в адміністрації Байдена є чіткий план щодо того, як реформувати Статут ООН, - сказав Гован. - Але після нападу Росії на Україну в лютому багато дипломатів у Нью-Йорку запитували, чи ця організація відповідає [своїм] цілям, і США реагують на це загальне відчуття, що вам дійсно потрібні деякі реформи в ООН у світлі цього конфлікту".
Гован додав, що демонструючи готовність до реформ, адміністрація Байдена може загнати Китай і Росію в кут, підкресливши їхнє небажання реформувати раду, де вони мають право вето на важливі рішення щодо глобальної безпеки.
Томас-Грінфілд зазначила, що США утримувались і продовжуватимуть утримуватися від використання права вето, за винятком «рідкісних, надзвичайних» обставин. "З 2009 року Росія наклала 26 вето, 12 з яких були об'єднані з Китаєм, а США використовували наше вето лише чотири рази з 2009 року", - сказала вона.
Вона сказала, що Байден проконсультується з іншими лідерами під час сесії асамблеї високого рівня, щоб досягти консенсусу щодо розширення ради.
Спостерігачі кажуть, що перспективи реформи РБ ООН є туманними. Ключовий момент суперечки полягає в тому, чи слід створювати нові постійні місця і чи повинні вони мати право вето. Обговорюються пропозиції щодо створення нової категорії постійних членів без права вето.
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Росія звільнила захоплених в Україні американців Александра Друке та Енді Гейна
ЛОНДОН, 21 вересня (Reuters) – Росія звільнила громадян США Олександра Друке, 39 років, і Енді Гейна, 27 років, під час обміну полоненими, здыйсненому за посередництва Саудівської Аравії, повідомив Reuters представник родини в середу.
Друке та Гейн, обидва родом з американського штату Алабама, потрапили в полон у червні під час бойових дій на сході України, куди вони вирушили підтримати українські війська, які протистояли вторгненню Росії.
Росія в середу звільнила 10 іноземних військовополонених, захоплених в Україні, за посередництва наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана, повідомило Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії.
Вважається, що Друке та Гейн - перші громадяни США, про які є підтверджена інформація, що їх захопили російські війська на сході України, після того, як їх оголосили зниклими безвісти в середині червня.
Тоді наречена Гейна, Джой Блек, сказала Reuters, що чоловіки прагнули підтримати Київ у боротьбі з Росією після того як побачили по телевізору відеорепортажі з України в перші тижні після вторгнення Росії.
У заяві, надісланій агентству Reuters електронною поштою в середу, Діанна Шоу, тітка Друке та представник обох сімей, підтвердила, що Друке та Гейн були серед 10 звільнених у середу.
Офіційних коментарів Росії з приводу звільнення не було.
Друке, який проживає в Таскалуза, штат Алабама, і Гейн з Хартселла, штат Алабама, раніше служили в армії США.
Після того, як їх захопили російські війська, вони перебували під вартою в так званій Донецькій Народній Республіці (ДНР), підтримуваному Росією режимі на сході України. Російське державне телебачення зняло інтерв’ю з парою, в якому вони сказали, що змінили свою думку про війну після того, як їх відправили воювати. Ролики, за словами їхньої сім’ї, явно записували під примусом і в пропагандистських цілях.
«Дерево – це дерево, а терорист – це терорист». Литовські парламентарі у Вашингтоні говорили про стримування Росії та Китаю
Перемога України у війні може відвернути війну Китаю проти Тайваню. Про це говорили делегати 30 країн у Вашингтоні минулого тижня на засіданні Міжпарламентського альянсу стосовно Китаю.
Ми розпитали членів литовського Сейму, депутатку з опозиційної партії Довіле Шакалене та депутата з провладної партії Маріус Матіхошаїтіса про їхні зустрічі з американськими колегами, збройну допомогу Україні, а також про те, чи готові США визнати Росію державою терористом.
Останнім часом під час дискусій в американському Конгресі опозиція озвучує критику високих витрат адміністрації Байдена на підтримку України. Все ж на усіх зустрічах з представниками литовського Сейму у Вашингтоні американські політики запевняють, що підтримують Україну і розбіжності в позиціях стосуються лише швидкості надання та обсягу підтримки, говорить Довіле Шакалене.
«Звучала повна згода на всіх зустрічах в усіх установах, що Сполучені Штати допомагають Україні і будуть допомагати стільки, скільки необхідно, щоб перемогти Росію. Обговорюються конкретні заходи, швидкість, обсяг підтримки, додаткові дії необхідні, щоб допомогти Україні вистояти в цій жахливій кривавій війні, але загалом – ніхто не залишить Україну на самоті», - гворить Шакалене, депутатка Сейму від опозиції.
Крім посилення допомоги Україні, найважливішим для підтрмки Україні є змінити ментальність на Заході стосовно того, що означатиме перемога, каже Маріус Матіхошаїтіс, депутат литовського Сейму від правлячої партії.
Єдиний шлях виграти – перемогти Росію і звести їхню військову спроможність до найслабшого стану і це означає, що ми дозволимо Україні давати відсіч на території Росії, не лише захищатись, а давати відсіч.Маріус Матіхошаїтіс
«Гадаю треба змінити ментальність щодо можливості тепер Путіна та Зеленського домовитись, - говорить Матіхошаїтіс. - Єдиний шлях виграти – перемогти Росію і звести їхню військову спроможність до найслабшого стану і це означає, що ми дозволимо Україні давати відсіч на території Росії, не лише захищатись, а давати відсіч. Це означає більше важкої зброї. Гарно себе показали HIMARS, коли Україна надзвичайно потужно повертала території у попередні тижні. Це має тривати».
Литва активно допомагає Україні і долучена до міжнародної координації цих зусиль і незабаром надасть нову безпекову допомогу, говорить Шакалене, вона все ж відмовилась детально розповісти про нову допомогу з міркувань національної безпеки.
Більше 50 країн взяли участь в засіданні Контактної групи з оборонної допомоги України в рамках «Рамштайн» на початку вересня, в якому брала участь і Литва. Під час засідання йшлося не лише про забезпечення негайних потреб України у зброї та боєприпасах на фронті, але і про навчання українських військових та розбудову української системи оборони на перспективу.
16-20 років військова індустрія Європи скорочувалась, військо в Європі скорочувалось. Ми маємо це швидко відбудувати і пріоритет цього розширення -забезпечити УкраїнуДовіле Шакалене
«Ми знаємо, що Україна б’ється і за нас, тому ми дамо ще більше обладнання та зброї, - говорить парламентар, - але ми з нашими партнерами говоримо і про збільшення виробництва зброї, щоб всі країни, які на «Рамштайні» зобов’язались збільшити поставки важкої зброї, різних її видів, могли це зробити швидше і легше, бо, як відомо, 16-20 років військова індустрія Європи скорочувалась, військо в Європі скорочувалось. Ми маємо це швидко відбудувати і пріоритет цього розширення - забезпечити Україну".
У перші місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії до України в Європі відбувся тектонічний зсув у питанні оборонної допомогі Україні, зазначає Матіхошаїтіс, але координацію надання такої допомоги потрібно прискорити, вважає політик.
«Мусимо діяти швидше і бачити загальну картину. Бо війна – це не лише солдати та рушниці, але і фінансова стабільність, відбудова зруйнованих міст та інфраструктури. Мені здається, не всі це розуміють», - додає він.
Литва була першою країною, яка визнала Росію терористичною країною і депутати Сейму переконані – США мають зробити так само.
Шакалене каже: на рівні комітету Конгресу США вже є згода, а перемовини тривають про те, як це зробити в Конгресі.
«Ми говорили з різними людьми і ніхто не сумнівається. Жодних сумнівів: Росія – держава-терорист», - говорить Шакалене.
Матіхошаїтіс згадує, як підписував відповідне рішення на рівні литовського парламенту, і говорить – визнання Росії державою-споносором тероризму засвідчить очевидне.
«Литва була першою, і я сам голосував за це, бо поза сумнівом – це держава-терорист. І це не сталось цього року. Ми всі пам’ятаємо цивільний літак МН17, Це факт – літак з цивільними пасажирами збили російські солдати. Це порушення міжнародного права. Це шалений воєнний злочин і акт тероризму. Всі країни, які себе поважають і не бояться, мають хоробрість і здоровий глузд назвати дерево деревом, а терориста - терористом, повинні так зробити», - вказує він.
Відбити вторгнення Росії в Україну означає стримати Китай від наступу на Тайвань, вважають члени Сейму
Депутати литовського Сейму перебували у Вашингтоні в рамках Міжпарламентської асоціації щодо Китаю, але Україна була в центрі обговорень, бо відбити вторгнення Росії в Україну означає стримати Китай від наступу на Тайвань, вважають парламентарі.
Якщо ми доведемо, що можемо виграти цю війну, об’єднатись, якщо ми доведемо, що не схилимось перед Росією, це означає, що Китай може переглянути плани вторгнутись на ТайваньДовіле Шакалене
«Якщо ми доведемо, що можемо виграти цю війну, об’єднатись, якщо ми доведемо, що не схилимось перед Росією, це означає, що Китай може переглянути плани вторгнутись на Тайвань. Ми показуємо США, що мусимо допомагати Україні не просто тому, що так правильно зі здорового глузду та сумління, але це прагматичний вибір – щоб уникнути війни через сім років», - вказує Шакалене.
Вона вказує на те, що керівник Китаю Сі Цзіньпін та російський президент Володимир Путін, які зустрілись минулого тижня на саміті Шанхайської організації співпраці в узбецькому Самарканді, говорять про співпрацю. Політик не виключає, що Пекін може військовим чином підтримати Росію, адже «політична, економічна та фінансова підтримки вже є».
Матіхошаїтіс сподівається, що Китай утримається від прямої збройної підтримки Росії.
Якщо Сі Цзіньпін планує встромити ніж Путіну в спину, то це – історія успіху. Бажаю йому цьогоМаріус Матіхошаїтіс
«Якщо Китай підтрмає Росію - треба готуватись до найгіршого сценарію. Якщо ж Сі Цзіньпін спостерігає, що відбувається, може планує якісь сценарії, можливо забрати сибірські землі, де де-факто є китайці і навіть подекуди діють китайські закони. Якщо він планує встромити ніж Путіну в спину, то це – історія успіху. Бажаю йому цього», - додає литовський політик.
- Голос Америки
Мобілізація в Росії є ознакою слабкості – фон дер Ляєн і Трасс у спільній заяві
Рішення президента Володимира Путіна призначити часткову мобілізацію в Росії для посилення війни в Україні є ознакою слабкості, заявили глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс у спільній заяві.
«Вторгнення Росії зазнає невдачі», – заявили вони після зустрічі на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Про зміст заяви повідомляється у прес-релізі на сайті Європейської комісії та у твітер-повідомленні лідерки ЄС.
У середу російський президент Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію резервістів. Цьому кроку передував успішний контрнаступ України на північному сході країни.
У записаному телевізійному зверненні Путін заявив, що мобілізація важлива для захисту суверенітету та народу Росії. Він звинуватив Захід у намаганнях послабити та зруйнувати РФ.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив, що буде мобілізовано до 300 000 резервістів.
- Голос Америки
"Ядерну війну неможливо виграти, і її не можна починати" - Байден з трибуни ООН
Президент США Джо Байден у зверненні до учасників 77-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй закликав зробити все, щоб відвернути загрозу ядерної війни: "Ядерну війну неможливо виграти, і її ніколи не можна починати".
"Лише сьогодні президент Путін озвучив прямі ядерні погрози Європі із відкритим зневажанням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Зараз Росія призиває ще більше солдатів для участі в боях, а Кремль організовує фейкові "референдуми", щоб спробувати анексувати частину України, надзвичайно грубо порушуючи Статут ООН", - сказав Байден.
Американський глава нагадав, що п'ять країн-постійних членів Ради Безпеки ООН лише у січні підтвердили відданість договору, натомість сьогодні Росія робить "безвідповідальні" заяви, погрожуючи ядерною зброєю.
"Постійний член Ради Безпеки ООН здійснив вторгнення до сусіда, спробував стерти суверенну країну із карти. Росія безсоромно порушила ключові положення Статуту ООН", - сказав Байден і заявив, що США підтримують ідею збільшення кількості постійних і непостійних членів Радбезу, зокрема, постійні місця мають отримати Африка, Латинська Америка та країни Карибського регіону.
"Представники Ради Безпеки ООН, включаючи США, повинні послідовно дотримуватись і захищати Статут ООН й утримуватись від права вето, за винятком рідкісних, надзвичайних ситуацій, щоб переконатись, що рада залишається ефективною", - додав президент США.
Закликаючи країни світу до спільного вирішення глобальних викликів і виконання Статуту ООН, Байден сказав: "Сполучені Штати поводяться як розсудливий лідер. Ми не шукаємо конфлікту. Ми не шукаємо Холодної війни. Ми не хочемо, щоб якась країна мала обирати між США та іншою стороною. Але США будуть просувати наше бачення вільного, відкритого, безпечного й процвітаючого світу".
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