Байден говоритиме з китайським керівником про російську війну в Україні

Американські офіційні представники й міжнародні спостерігачі кажуть, що президент США Джо Байден скористається телефонною розмовою з китайським керівником Сі Цзіньпіном 18 березня, щоб закликати Китай не підтримувати російську війну в Україні.

«Ми надалі закликаємо усі країни, особливо ті, що мають прямий вплив на Росію, використати усі можливі важелі, аби спонукати Москву покласти край цій війні. Ми вважаємо, що Китай має особливий обов’язок вплинути на президента Путіна і захистити міжнародні правила й принципи», - сказав напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він також наголосив на побоюваннях, що наразі «виглядає, що Китай рухається у протилежному напрямку, відмовившись засудити агресію, водночас подаючи себе нейтральним арбітром. І ми стурбовані, що вони розглядають пряму допомогу Росії військовим спорядженням для використання в Україні».

«Це нагода з’ясувати, на якій позиції стоїть Сі», - сказала речниця Білого дому Джен Псакі.

Китай досі заперечував, що збирається допомагати Росії вести війну.

Москва також відкинула повідомлення, що просила Пекін про військову допомогу, але російський міністр фінансів Антон Сілуанов сказав цього тижня, що Росія розраховує на Китай у намаганнях пом’якшити удар від західних економічних санкцій.

Чільні китайські представники заявляли, що наполягають на принципах суверенітету й непорушності кордонів усіх країн, а також наголошували на підтримці дипломатичного врегулювання суперечок.

Проте з Пекіна не було закликів до Росії припинити вторгнення в Україну, і коментатори вказують, що контрольовані державою китайські ЗМІ обмежено повідомляють про жертви та руйнівні наслідки російської війни.

Натомість китайські посадовці не раз повторювали поширювані Москвою твердження про загрозу НАТО, а також інші російські звинувачення на адресу Заходу загалом і США зокрема.

«Представники США щораз більше розглядають відносини з Пекіном через призму засадничою конкуренції, хоча вони хочуть уникнути холодної війни, чи прямого протистояння між суперницькими потугами», - пише з цього приводу агентство Reuters, додаючи, що «Вашингтон зі зростаючою стурбованість спостерігає за зближенням Сі і Путіна після того, як вони минулого місяця оголосили “безмежне” стратегічне партнерство».