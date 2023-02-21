Попереду гіркі дні, але Росія ніколи не переможе Україну – Байден у Варшаві

Жорстокість Росії ніколи не перемеле волю вільної України й ніколи не переможе Україну, мужність президента Зеленського "викувана у вогні та сталі". Про це президент США Джо Байден заявив у своїй промові у королівському палаці Варшави з нагоди роковин повномасштабного вторгнення Росії до України.

Разом з тим Байден закликав бути чесними, дивлячись на майбутній рік. "Захист свободи – це не робота одного дня, - сказав президент США. - Це завжди важко… Будуть дуже гіркі дні, перемоги і трагедії. Але Сполучені Штати разом із нашими союзниками і партнерами планують й надалі підтримувати Україну в її захисті".

Вторгнення Росії до України стало випробуванням для всього світу, це випробування проходила Європа, Америка, випробування пройшло НАТО і всі демократії світу, - наголосив Джо Байден.

У моменти великих потрясінь, - сказав президент США, - важливо не тільки встояти, але і те, хто стоїть поряд з вами. "Знати, що ви відстоюєте - це найважливіше. А знати, хто з тобою поруч - це змінює все. Люди в Польщі дуже добре знають це, краще, ніж будь-хто", - звернувся Джо Байден до поляків, нагадуючи про складні воєнні роки бомбардування Варшави.

Президент США також звернувся у своєму виступі і до народу Росії: "Сполучені Штати та країни Європи ніколи не прагнули контролювати або знищувати Росію, Захід не планував нападати на Росію, як Путін заявив сьогодні". На думку Байдена, мільйони російських громадян хочуть жити в мирі із сусідами, а не ворогувати.

Війна - це не необхідність. Це трагедія

"Війна - це не необхідність. Це трагедія", - сказав Джо Байден.

Він також наголосив на помилках Володимира Путіна, який очікував роз'єднати країни заходу, натомість зустрівся з небувалою єдністю демократичних країн, що відмовилися прийняти світ, керований страхом і силою. Крім того, за словами Байдена, Путін опинився у стані війни з нацією, очолюваною людиною, "чия мужність була кована у вогні та сталі - президентом Зеленським".

"Цей рік був надзвичайним у всіх сенсах. Надзвичайна жорстокість російських військ і найманців. Вони без сорому чи сумління вчиняли злочини проти людяності. Вони вбивали мирних жителів, використовували зґвалтування як зброю. Викрадені українські діти потрапили в пастку спроби вкрасти майбутнє України. Вони розбомбили вокзали, пологові будинки, школи та дитячі будинки, ніхто не може відвести очі від звірств Росії. Їм треба протистояти. Автократи розуміють лише одне слово: "Ні!" "Ні, ви не захопите мою країну. Ні, ви не заберете моєї свободи. Диктатор, кожен, хто будує імперію, ніколи не зможе послабити любов людей до свободи", - сказав Джо Байден.