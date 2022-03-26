Байден на зустрічі з Дудою: "5 стаття НАТО - це наш священний обов'язок"

"5 стаття НАТО - це наш священний обов'язок. І ви можете на це розраховувати. Ваша свобода -це наша свобода", - заявив президент США Джо Байден під час двостороннї зустріч з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Перемовини відбулись в суботу, 26 березня, в Президентському палаці у Варшаві.

Байден також наголосив, що він "впевнений, що Володимир Путін розраховував на те, щоб розділити країни НАТО. Відділити східний фланг від Заходу. Він думав, що йому вдасться розділити нації, базуючись на історіях минулого. Але йому не вдалось цього зробити, ми усі тримаємось разом".

Своєю чергою, президент Польщі Анджей Дуда підкреслив, що Польща разом з Україною переживає російську агресію та велику трагедію українського народу, а також відчуває загрозу і для власного народу, тому, що"ми знаємо, що таке російський імперіалізм і що таке атака зі сторони російської армії".

Як повідомляє Білий дім, лідери обговорили гуманітарну кризу та кризу прав людини, яку спричинила невиправдана та неспровокована війна Росії проти України, та спільну відповідь на неї США, союзників та партнерів. На зустрічі також були присутні міністри оборони та керівники зовнішньополітичних відомств США та Польщі.

Далі, в рамках свого візиту Президент США планує зустрітись з українськими біженцями на території Національного стадіону імені польського футболіста і тренера Казімежа Гурського "PGE Narodowy" у Варшаві.

Як повідомляють у Білому домі, Байден також спілкуватиметься з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким та мером Варшави Рафалом Тшасковським, щоб обговорити допомогу та послуги, які Варшава та загалом Польща надають українцям, які вимушені тікати від війни Путіна. Окрім того, американський лідер зустрінеться із неурядовими постачальниками гуманітарної допомоги, зокрема із організацією "World Central Kitchen".

Нагадаємо, раніше у п'ятницю під час спільного брифінгу з президентом Польщі Дудою, та представниками допомоговових організацій щодо гуманітарних зусиль спрямованих на допомогу Україні, Байден, серед іншого, наголосив на необхідності негайного надання допомоги українцям постраждалим від війни, а також назвав Путіна воєнним злочинцем.

Дивіться також: Весілля у час війни. Відео