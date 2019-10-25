Виборча кампанія Джо Байдена поступається конкурентам за обсягом зібраних пожертв - ЗМІ

Значною статтею видатків виборчої кампанії Байдена є витрати на подорожі приватними літаками



Виборча кампанія екс-віце-президента США Джо Байдена поступається іншим провідним кандидатам у президенти від Демократичної партії за кількістю пожертв від американців. Про це повідомляє видання Politico на основі аналізу фінансових звітів кандидатів.

Видання відзначає, що хоча Байден отримує найбільшу кількість пожертв від великих політичних спонсорів, пожертв від дрібних донорів він отримує менше за інших провідних кандидатів.

В іншому матеріалі видання відзначає, що Байден поступається одразу 4-м кандидатам від Демократичної партії за кількістю пожертв, включно із Берні Сандерсом, Елізабет Воррен та Пітом Буттіджичем, а витрати кампанії Байдена на майже 2 мільйони доларів перевищили надходження до неї.

Лише за третій квартал Трамп та Республіканська партія отримали 125 мільйонів доларів пожертв. А загалом на поточний момент року - 300 мільйонів доларів



Байден, відзначає Politico, станом на середину жовтня залучив загалом 15 мільйонів доларів, а Берні Сандерс - 28 мільйонів. При чому надходження до компанії у Сандерса перевищили видатки на 6 з половиною мільйонів доларів.

При цьому, як повідомляє видання The Daily Beast, значною статтею видатків виборчої кампанії Байдена є витрати на подорожі приватними літаками, звичка, яку у виданні назвали "елітною". Відзначається, що команда Байдена витратила понад 900 тисяч доларів на перельоти приватними літаками, за даними Федеральної виборчої комісії США.

Між тим, як пише видання NPR, на тлі розслідування в рамках початку процедури імпічменту Трампа у Палаті представників США, донори щедро жертвують і виборчій кампанії Трампа і Національному комітету Республіканської партії. Лише за третій квартал Трамп та Республіканська партія отримали 125 мільйонів доларів пожертв. А загалом на теперішній час - 300 мільйонів доларів.

"Це означає, що лише на поточний момент з початку року, вони залучили понад 300 мільйонів доларів, що у двічі перевищує загальну суму коштів, яку на аналогічній стадії виборчої кампанії зі свого (успішного) переобрання у 2011-му році зміг залучити тодішній президента США Барак Обама", - відзначає NPR

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