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- Голос Америки
Путін хоче залякати українців, але вони не капітулюють, каже Байден
Президент США Джо Байден висловив впевненість в тому, що українці не капітулюють, незважаючи на залякування російського президента Путіна.
Заява прозвучала на тлі оголошень Росії про введення "воєнного стану" на деяких українських територіях а також повідомлень про російські обстріли енергооб'єктів в Україні.
"Гадаю, Володимир Путін перебуває в надзвичайно важкому становищі, - сказав Байден пресі в Білому домі в середу. - Мені це говорить про те, що, як видається, єдиний інструмент, який у нього залишився - це жорстокість щодо окремих громадян України, українських громадян, намагання залякати їх і змусити капітулювати".
"Вони цього не зроблять", - додав американський президент.
Як повідомляв Голос Америки, в Державному департаменті США назвали "тактикою відчаю"оголошення російського президента Путіна про "воєнний стан".
"Нікого не повинно дивувати, що Росія вдається до тактики відчаю, намагаючись встановити контроль в цих регіонах. Правда в тому, що Росія не є бажаною в цих регіонах і люди в Україні відкидають незаконне вторгнення Росії і силове захоплення української території", - заявив заступник речника Держдепу Ведант Пател під час брифінгу для преси в середу.
Він додав, що незважаючи на слова, або дії Кремля "Крим, Донецьк, Херсон, Луганськ та Запоріжжя - суверенна територія України", а Росія не має прав на цю територію.
"Це українська земля і Росія нахабно порушує українську територіальну цілісність, суверенітет та Статут ООН", - заявив Пател.
Путін в середу заявив про запровадження воєнного стану на територїі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областях. Раніше він оголошував про так звану анексію цих територій. Претензії Росії на ці території засудила в своїй резолюції Генеральна Асамблея ООН, а США, Британія та Канада запровадили додаткові санкції проти Росії, через такий крок.
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Заяви про переселення Росією українців з окупованих частин Херсонської області – підготовка до "здачі" Херсона - аналітики
Російські окупаційні сили, ймовірно, змушуватимуть українців переселятись з тимчасово окупованих північних територій Херсонської області далі за лінію фронту або в Росію. Про це заявили аналітики американського Інституту дослідження війни у щоденній аналітиці.
На думку аналітика Bellingcat Крісто Грозєва, подібне рішення може свідчити про підготовку суспільної думки в Росії про відхід російських сил із Херсона. «Для тих, хто пропустив: генерал Суровікін готує російську суспільну думку до здачі Херсона. Вони так виправдовуються: «Київ може застосувати заборонену зброю, ми не можемо дозволити собі наражати населення [на небезпеку]… треба приймати жорсткі рішення», - твітує Грозєв.
Напередодні призначена Росією незаконна «влада» Херсонщини повідомила, що з правобережних районів області масово вивезуть цивільне населення. Так званий «губернатор» окупованої Херсонщини Сальдо заявив про «рішення оголосити про організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського муніципалітетів на лівий берег Дніпра».
Для тих, хто пропустив: генерал Суровікін готує російську суспільну думку до здачі Херсона.аналітик Bellingcat Крісто Грозєв
Командувач російських військ в Україні Суровікін раніше назвав ситуацію на Херсонському напрямку напруженою. За його словами, російська армія будує оборонні укріплення. Суровікін також заявив, що російські війська забезпечуватимуть виїзд цивільного населення з регіонів бойових дій. Він сказав про можливе ухвалення «непростих рішень» щодо Херсона.
«Сьогодні суб’єкт Суровікін публічно зафіксував особисту участь у скоєнні воєнних злочинів на території України… та вперше усвідомив важливість обов’язкових «непростих рішень», «від’ємного наступу», примусової самодепортації, коли маєш справу із ЗСУ», - заявив радник керівника Офісу Михайло Подоляк.
Нагадаємо, що "тактикою відчаю" назвав заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател оголошення російського президента Путіна про "воєнний стан" на окупованих територіях. "Нікого не повинно дивувати, що Росія вдається до тактики відчаю, намагаючись встановити контроль в цих регіонах. Правда в тому, що Росія не є бажаною в цих регіонах і люди в Україні відкидають незаконне вторгнення Росії і силове захоплення української території", - заявив Пател під час брифінгу для преси в середу. Він додав, що незважаючи на слова, або дії Кремля "Крим, Донецьк, Херсон, Луганськ та Запоріжжя - суверенна територія України", а Росія не має прав на цю територію.
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- Голос Америки
Starlink продовжить працювати в Україні, ЄС розглядає можливість оплати цих послуг
Мільярдер Ілон Маск заявив, що його компанія Starlink не отримувала фінансування від Міністерства оборони США, а в понеділок видання Politico, з посиланням на двох американських посадовців, опубліквало інформацію про те, що Пентагон розглядає можливість оплатити послуги Starlink в Україні.
«SpaceX втрачає приблизно 20 мільйонів доларів щомісячно через надання безкоштовних послуг та посилені засоби безпеки для захисту кіберпростору, однак ми продовжуватиме це робити (зітхання)», - написав Маск у Twitter.
Він додав, що кілька деяких інших країн та організацій оплачують роботу терміналів.
Разом з тим напередодні видання Politico повідомило про те, що країни ЄС обговорюють можливість профінансувати роботу Starlink в Україні. Про ці плани, які поки що на ранній стадії обговорень, в інтерв’ю виданню в понеділок повідомив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.
Міністр заявив, що доступ до інтернету в Україні не повинен бути зосереджений в руках єдиної «суперсильної» людини, яка може «прокинутись одного дня та сказати: «Я більше не хочу цього робити. Та і годі». А наступного дня українці залишаться без інтернету».
Він додав, що найкраще це зробити шляхом укладання угоди між кількома країнами, які б могли закупити ці послуги у Маска та надати ці послуги для використання Україні. Цю ідею, за словами Ландсбергіса , подав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель під час зустрічі у понеділк, і деякі країни долучились до цих обговорень.
Найбагатша людина у світі та виконавчий директор компанії Tesla Inc Ілон Маск каже, що SpaceX витрачає майже 20 мільйонів доларів на місяць через підтримку супутникову зв’язку в Україні, а на встановлення цієї системи в Україні він витратив 80 мільйонів доларів.
В матеріалі використані джерела Рейтер та Politico
- Голос Америки
"Тактика відчаю" - в Держдепі відреагували на заяву Путіна про "воєнний стан"
"Тактикою відчаю" назвав заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател оголошення російського президента Путіна про "воєнний стан".
"Нікого не повинно дивувати, що Росія вдається до тактики відчаю, намагаючись встановити контроль в цих регіонах. Правда в тому, що Росія не є бажаною в цих регіонах і люди в Україні відкидають незаконне вторгнення Росії і силове захоплення української території", - заявив Пател під час брифінгу для преси в середу.
Він додав, що незважаючи на слова, або дії Кремля "Крим, Донецьк, Херсон, Луганськ та Запоріжжя - суверенна територія України", а Росія не має прав на цю територію.
"Це українська земля і Росія нахабно порушує українську територіальну цілісність, суверенітет та Статут ООН", - заявив Пател.
Путін в середу заявив про запровадження воєнного стану на територїі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областях. Раніше він оголошував про так звану анексію цих територій. Претензії Росії на ці території засудила в своїй резолюції Генеральна Асамблея ООН, а США, Британія та Канада запровадили додаткові санкції проти Росії, через такий крок.
Окремо Путін також оголосив про введення посиленого рівня реагування в Криму а також в російських регіонах: Краснодарський край, Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Курській та Ростовській областях.
В Україні назвали заяви Путіна про "воєнний стан" "підготовкою до масової депортації українського населення в депресивні райони Росії для зміни етнічного складу окупованої території", як написав секретар РНБО Олексій Данілов у Twitter. Він закликав ООН засудити цей злочин.
Радник керівника Офісу Михайло Подоляк заявив, що оголошення так званого воєнний стан "нічого не змінює". "Продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій", - додав він.
Заява Путіна прозвучала на тлі успіхів українського контрнаступу та заяви російського військового командувача про те, що на фронті "можливі непрості рішення", а також повідомлень окупаційної влади в Херсоні про намір перемістити 50 000 - 60 000 мешканців Херсонської області.
Заява Путіна про "воєнний стан" - відповідь на нещодавні військові поразки через контрнаступ України, твітує керівник московського бюро FT Макс Седдон. Він звертає увагу, що Путін назвав заяву про "воєнний стан" "технічним кроком" і сказав, що такий режим вже фактично діє. Седдон також вказує, що особливий режим введений в шести регіонах Росії та в Криму включає "мобілізацію" економіки та суворі обмеження на пересування.
"Відчай Путіна через російську "спеціальну військову операцію" зростає", - твітує колишній посол США в Україні Стівен Пайфер, коментуючи рішення РФ про "воєнний стан". Пайфер вказує, що російське військо не контролювало територію, під час заяв Путіна про анексію і тепер контролює ще менше.
- Голос Америки
В Білому домі реагують на заяву лідера опозиції в Конгресі, щодо необхідності контролю над допомогою Україні - CBS
Обидві провідні партії американського Конгресу - Демократична та Республіканська - виступають за підтримку України і адміністрація президента США Джо Байдена діє у відповідності до позиції парламенту щодо подальшої підтримки України, про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Він також висловив впевненість, що така співпраця триватиме.
"Про те, щоб виписати необмежений чек [blank check] не йдеться", - сказав Кірбі в інтерв'ю CBS у середу, на прохання журналіста прокоментувати заяву лідера республіканців в Палаті представників США Кевіна Маккарті.
У вівторок Маккарті, який може обійняти посаду спікера Палати представників, якщо Республіканська партія отримає більшість на проміжних виборах в листопаді, заявив про необхідність більшого нагляду за допомогою Україні. "Гадаю, під час рецесії ніхто не буде виписувати необмежені чеки Україні", - сказав Маккарті в інтерв'ю виданню Punchbowl News.
Маккарті у середу в коментарі CNBC заявив, що він підтримує Україну, але "необмежених чеків не буде". "Гадаю, Україна дуже важлива, - сказав Маккарті. - Я підтримую програму нашого руху вперед, щоб Росія зазнала поразки, але ми не повинні виписувати необмежені чеки на будь-що. Наш борг - 31 трильйон доларів".
Кірбі, у свою чергу, додав, що в російській війні проти України - на кону здатність України захистити себе і свій суперенітет а також "буквально сотні тисяч життів українців, на яких вплинула війна", захист суверенітету та безпека в Європі.
"Гадаю, всі розуміють, про що йдеться - це більше ніж Херсон чи Харків ... Йдеться про ідею суверенітету. Йдеться насправді про безпеку в Європі на майбутнє", - заявив посадовець.
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