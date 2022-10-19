 Путін хоче залякати українців, але вони не капітулюють, каже Байден

Президент США Джо Байден висловив впевненість в тому, що українці не капітулюють, незважаючи на залякування російського президента Путіна.

Заява прозвучала на тлі оголошень Росії про введення "воєнного стану" на деяких українських територіях а також повідомлень про російські обстріли енергооб'єктів в Україні.

"Гадаю, Володимир Путін перебуває в надзвичайно важкому становищі, - сказав Байден пресі в Білому домі в середу. - Мені це говорить про те, що, як видається, єдиний інструмент, який у нього залишився - це жорстокість щодо окремих громадян України, українських громадян, намагання залякати їх і змусити капітулювати".

"Вони цього не зроблять", - додав американський президент.

Як повідомляв Голос Америки, в Державному департаменті США назвали "тактикою відчаю"оголошення російського президента Путіна про "воєнний стан".

"Нікого не повинно дивувати, що Росія вдається до тактики відчаю, намагаючись встановити контроль в цих регіонах. Правда в тому, що Росія не є бажаною в цих регіонах і люди в Україні відкидають незаконне вторгнення Росії і силове захоплення української території", - заявив заступник речника Держдепу Ведант Пател під час брифінгу для преси в середу.

Він додав, що незважаючи на слова, або дії Кремля "Крим, Донецьк, Херсон, Луганськ та Запоріжжя - суверенна територія України", а Росія не має прав на цю територію.

"Це українська земля і Росія нахабно порушує українську територіальну цілісність, суверенітет та Статут ООН", - заявив Пател.

Путін в середу заявив про запровадження воєнного стану на територїі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областях. Раніше він оголошував про так звану анексію цих територій. Претензії Росії на ці території засудила в своїй резолюції Генеральна Асамблея ООН, а США, Британія та Канада запровадили додаткові санкції проти Росії, через такий крок.