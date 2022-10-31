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- Голос Америки
Байден у розмові із Зеленським у червні обурювався недостатньою вдячністю за допомогу США Україні - NBC
Президент США Джо Байден під час телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським у червні обурився тим, що Київ не висловлював достатньо вдячності за американську фінансову й безпекову допомогу у війні Росії. Про це повідомляє американський телеканал NBC із посиланням на власні джерела в Білому дому.
"Не встиг Байден закінчити розповідати Зеленському, що він щойно схвалив виділення Україні ще одного мільярда доларів військової допомоги США, як Зеленський почав перераховувати всю додаткову допомогу, яку він ще потребує і не отримав. Байден не витримав, повідомяють люди, знайомі з дзвінком. Американський народ досить щедрий, а адміністрація та американські військові наполегливо працювали, щоб допомогти Україні, сказав він, підвищуючи голос, і Зеленський міг би виявити трохи більше вдячності", - пише видання.
В офіційному повідомленні про телефонну розмову Офісу президента України 15 червня йдеться, що Зеленський подякував Байдену за лідерство в мобілізації міжнародної допомоги: "Безпекова підтримка Сполучених Штатів є безпрецедентною. Вона наближає нас до спільної перемоги над російським агресором". У заяві Білого дому йдеться, що Байден заявив Зеленському, що Сполучені Штати "підтримують Україну, яка захищає демократію та свій суверенітет і територіальну цілісність на тлі неспровокованої російської агресії" й разом із союзниками та партнерами "будуть непохитні у своїй відданості українському народу".
Як пише NBC із посиланням на представників Білого дому, після цієї розмови "відносини Байдена та Зеленського лише покращилися". Але ця суперечка, зазначає видання, відображує раннє усвідомлення Байденом того, що підтримка з боку Конгресу та громадськості надсилання Україні мільярдів доларів "може почати зникати".
За даними медіа, після проміжних виборів у США наступного тижня Білий дім може просити у Конгресу надати Україні близько 50 мільярдів доларів. Минулого тижня Держдеп повідомив про виділення Україні додаткових 275 мільйонів доларів допомоги, а загальний обсяг підтримки Києва з боку Вашингтона від початку російської війни 24 лютого перевищив 17 мільярдів доларів.
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Індія та Туреччина збільшили імпорт російської продукції на тлі санкцій - медіа
Обсяг імпорту з Росії різко впав після введення проти неї санкцій, але низка країн, серед яких Індія, Туреччина та Бразилія, з кінця лютого значно наростили постачання. Про це пише The New York Times.
Індія збільшила імпорт товарів із Росії на 430%, Туреччина – на 213%, Бразилія – на 166%. Серед європейських країн лідерами російського імпорту стали Бельгія, яка збільшила імпорт на 130%, Іспанія – на 112% та Нідерланди – на 74%, зазначає видання.
Водночас майже всі з вивчених The New York Times країн скоротили постачання товарів до Росії. Виняток склали Туреччина, яка збільшила свій експорт на 113% та Китай з показником 24%.
Днями агенція Bloomberg повідомила, що Євросоюз стурбований зростанням постачання побутової техніки до Росії з Вірменії та Казахстану.
За даними Європейського статистичного агентства, за перші вісім місяців цього року Вірменія імпортувала з ЄС більше пральних машин, ніж за останні два роки.
Казахстан, як стверджує Євростат, імпортував із Євросоюзу холодильників на суму майже 21,5 мільйона доларів – утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Джерела Bloomberg припускають, що деякі компоненти та мікросхеми з побутової техніки можуть бути використані у військових цілях. Це викликає занепокоєння Брюсселя.
За даними Мінекономрозвитку РФ, у вересні в межах паралельного імпорту до Росії завезли понад мільйон тонн різних товарів на суму в понад дев'ять мільярдів доларів.
Після початку війни Росії в Україні США, Велика Британія та ЄС запровадили кілька раундів масштабних санкцій проти Москви. Обмеження серед іншого торкаються російських енергоресурсів та сировини, ювелірних виробів, косметики, сигарет.
- Голос Америки
Путін не хоче ядерної ескалації чи перемовин, але продовжувати бойові дії РФ не має підготовлених сил - аналітики
Росія і надалі намагатиметься продовжувати бойові дії в Україні з використанням звичайної зброї, прагнучи утримати окуповані території, захоплювати нові, а також домагатись зменшення підтримки України з боку Заходу на тлі суворої зими, йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) 30 жовтня.
Путін не бажає ані виходу з війни, ані ядерної ескалації, вважають американські аналітики. Російський президент не готовий до перемовин, однак застосування ним тактичної ядерної зброї також малоймовірно, за оцінками аналітиків, за виключенням сценарію, за якого Україна досягне значних успіхів по всьому театру бойових дій. Також Путін, ймовірно, не бажатиме прямого військового протистояння з НАТО, йдеться в повідомленні.
Щоб забезпечити продовження війни в Україні, Путін, ймовірно, продовжить надсилати на фронт погано підготовлених мобілізованих росіян, замість того, щоб взяти паузу і провести підготовку на створення ефективної військової сили, припускають американські аналітики.
Вони очікують на дві хвилі поповнення російських сил в Україні - у наступні тижні та навесні. Хоча Путін оголосив про завершення мобілізації резервістів, російський міністр оборони Шойгу вказав, що залучатимуть так званих "добровольців", а з першого листопада починається призов в російських збройних сил, пише ISW.
Про погану підготовку мобілізованих російських резервістів йдеться і у щоденному звіті британського Міноборони. "Росія з середини жовтня відправила декілька тисяч щойно мобілізованих резервістів на передову в Україні. В багатьох випадках вони погано оснащені", - твітує відомство 31 жовтня.
Британське відомство вказує на повідомлення, що багато резервістів мають зброю, вперше введену в експлуатацію в 1959 році, і її практично неможливо використовувати через погані умови зберігання.
Зусилля з інтеграції резервістів із солдатами-контрактниками та військовими ветеранами створить подальші складнощі для російської системи логістики, вважають британські аналітики.
На погану якість підготовки військового керівництва середньої ланки в російських збройних силах як одного з основних факторів провалу в Україні вказує і колишній командувач військами США в Європі Марк Гертлінг.
В серії твітів він обгрунтовує своє переконання, що сильні сторони - професіоналізм, турбота про особовий склад та обладнання українського військового керівництва на місцях - стане ключовою перевагою українських збройних сил над російськими цієї зими.
"Хоча погода і грунт загрожують обом сторонам однаково ... дисципліновані солдати діють краще", - каже Гертлінг.
- Голос Америки
Байден та інші світові лідери вітають Лулу да Сілва з перемогою на виборах президента Бразилії. Ось що він казав про Україну
Президент США Джо Байден привітав Луїса Ігнасіо Лулу да Сілва з перемогою у "вільних, чесних та справедливих" виборах на пост президента Бразилії. У заяві Білого дому зазначено, що Байден сподівається на продовження співпраці між США та Бразилією.
У другому турі президентських виборів у Бразилії в неділю 30 жовтня 77-річний колишній президент країни та лідер лівої Робочої партії Луїс Ігнасіо Лула да Сілва здобув перемогу над чинним президентом Бразилії Жаїром Болсонару. Лула отримав 50,9% голосів, порівняно з 49,1% відданих за чинного президента Бразилії 67-річного лідера консервативної Ліберальної партії Болсонару.
У 2018 році Да Сілва був засуджений до ув’язнення за звинуваченням у корупції. Він наполягав на своїй невинуватості й називав кримінальне переслідування політично вмотивованим, а в березні 2021 року суд повністю його виправдав і скасував вирок.
Із перемогою да Сілву привітали також лідери ЄС, Великої Британії, Канади, Індії, Китаю, Росії та інших країн.
А президент України Володимир Зеленський у привітанні у Twitter зазначив, що розраховує "на активну співпрацю з давнім другом України та посилення - стратегічного партнерства задля забезпечення демократії, миру, безпеки та добробуту в Україні, Бразилії та всьому світі!"
У травні в інтерв'ю виданню Time да Сілва сказав, що замість того, щоб бути за столом переговорів для закінчення російської війни, Зеленський виступає у парламентах країн Європи і називав українського президента таким самим відповідальним за війну, як і президента Росії Путіна: "Він хотів війни. Якби він не хотів війни, він би ще трохи домовлявся. Ось так. Я критикував Путіна, коли був у Мехіко [у березні], сказавши, що вторгнення було помилкою. Але я не думаю, що хтось намагається допомогти досягти миру. Люди розпалюють ненависть до Путіна. Це не вирішить нічого!"
У статті використано матеріали Reuters, Times, російськомовної служби Голосу Америки
«Зернову ініціативу» намагаються втілювати попри неучасть Росії
Представники ООН, України і Туреччини заявили, що вони далі працюють відповідно до міжнародної домовленості про експорт українського збіжжя, хоча Росія заявила минулими вихідними про припинення своєї участі.
Ми будемо і далі рішуче докладати зусиль на користь людства.Реджеп Таїп Ердоган
Українське міністерство інфраструктури повідомило у понеділок 31 жовтня, що з України вирушили 12 вантажних суден і до українських портів прямують ще 4.
У повідомленні з Києва також йдеться, що відповідно до домовленості судна й далі оглядають інспектори ООН і Туреччини, а російська делегація, яка бойкотує процес, «була поінформована».
«Представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією Росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації Зернової ініціативи», - повідомляє український уряд.
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив у понеділок у Стамбулі: «Навіть якщо Росія поводиться нерішуче, бо вона не отримала такі ж вигоди, ми будемо і далі рішуче докладати зусиль на користь людства».
Речник ООН підтвердив, що у понеділок у водах біля Стамбула інспектори ООН і Туреччини провели 40 оглядів суден.
Так звана «Зернова ініціатива» була підписана у липні в Стамбулі за участі України, ООН, Туреччини і Росії, щоб відновити постачання української пшениці та інших продуктів заблокованих внаслідок російського вторгнення в Україну, що супроводжувалося російськими бомбардуваннями українських міст, включно з Одесою та іншими чорноморськими портами, і фактичною морською блокадою України.
На тлі міжнародної харчової кризи Москва під зовнішнім тиском погодилася на «Зернову ініціативу», що мала б гарантувати проходження суден з пшеницю та іншими харчовими продуктами з українських портів через Чорне море до Туреччини і далі.
Але 29 жовтня Росія заявила, що припиняє участь у домовленості на невизначений час після того, що у Москві навали українським нападом на російські військові кораблі в Севастополі.
Росія заявляє, що не може гарантувати безпеку суднам, які виходять з українських портів, в той час як Україна вказує, що саме Росія запускає ракети, зокрема з російських кораблів, по українських містах включно з портами Одеси і Миколаєва, і саме Росія намагається тримати Україну у морській блокаді.
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