Байден у розмові із Зеленським у червні обурювався недостатньою вдячністю за допомогу США Україні - NBC

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським у червні обурився тим, що Київ не висловлював достатньо вдячності за американську фінансову й безпекову допомогу у війні Росії. Про це повідомляє американський телеканал NBC із посиланням на власні джерела в Білому дому.

"Не встиг Байден закінчити розповідати Зеленському, що він щойно схвалив виділення Україні ще одного мільярда доларів військової допомоги США, як Зеленський почав перераховувати всю додаткову допомогу, яку він ще потребує і не отримав. Байден не витримав, повідомяють люди, знайомі з дзвінком. Американський народ досить щедрий, а адміністрація та американські військові наполегливо працювали, щоб допомогти Україні, сказав він, підвищуючи голос, і Зеленський міг би виявити трохи більше вдячності", - пише видання.

В офіційному повідомленні про телефонну розмову Офісу президента України 15 червня йдеться, що Зеленський подякував Байдену за лідерство в мобілізації міжнародної допомоги: "Безпекова підтримка Сполучених Штатів є безпрецедентною. Вона наближає нас до спільної перемоги над російським агресором". У заяві Білого дому йдеться, що Байден заявив Зеленському, що Сполучені Штати "підтримують Україну, яка захищає демократію та свій суверенітет і територіальну цілісність на тлі неспровокованої російської агресії" й разом із союзниками та партнерами "будуть непохитні у своїй відданості українському народу".

Як пише NBC із посиланням на представників Білого дому, після цієї розмови "відносини Байдена та Зеленського лише покращилися". Але ця суперечка, зазначає видання, відображує раннє усвідомлення Байденом того, що підтримка з боку Конгресу та громадськості надсилання Україні мільярдів доларів "може почати зникати".

За даними медіа, після проміжних виборів у США наступного тижня Білий дім може просити у Конгресу надати Україні близько 50 мільярдів доларів. Минулого тижня Держдеп повідомив про виділення Україні додаткових 275 мільйонів доларів допомоги, а загальний обсяг підтримки Києва з боку Вашингтона від початку російської війни 24 лютого перевищив 17 мільярдів доларів.