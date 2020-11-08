Байден і Гарріс звернулись до виборців і закликали до єднання, союзники Трампа кажуть, що він не планує визнавати поразку

У суботу ввечері Джо Байден і Камала Гарріс, яких у медіа називають обраними президентом і віце-президенткою США, виступили з телевізійним зверненням до американців із Вілмінгтона - столиці штату Делавер, де розташовувався передвиборчий штаб демократів.

Першою на сцену, встановлену поруч з конференц-залом в Вілмінгтоні, вийшла Камала Гарріс. Звертаючись до країни, вона підкреслила, що в історії Америки сьогодні була відкрита нова сторінка і подякувала всім, хто брав участь у виборчій кампанії, за допомогу в перемозі.

Джо Байден закликав об'єднатись всіх американців, незважаючи на розбіжності у політичних поглядах: "Я мав честь представляти на виборах Демократичну партію. Але як президент США я буду так само напружено працювати як на благо тих, хто не голосував за мене, так і тих, хто голосував за мене".

"Америка звернулася до нас і дала нам мандат керуватися силами науки і надії і вести битву нашого часу - битву з вірусом, з системним расизмом, битву за порятунок нашої планети і захист демократії. Ми повинні дати всім в цій країні шанс на справедливість", - заявив Байден.

Байден підкреслив, що почне свою роботу з того, щоб "взяти під контроль" поширення коронавируса, без чого неможливе відновлення економіки і соціальної сфери.

Тим часом чинний президент Дональд Трамп повідомив про те, що його юридична команда збирається оскаржувати результати підрахунку голосів в кількох штатах у судовому порядку. Ця стратегія, як сподівається Трамп, дозволить визнати недійсними підсумки виборів в ключових для нього штатах. Помічники Трампа і його союзники по партії в основному підтримують цю стратегію, розходячись в думках щодо подальших кроків.

"Очевидний факт полягає в тому, що цих виборів далеко до завершення. Джо Байден не був [офіційно] визнаний переможцем ні в одному зі штатів, не кажучи вже про штати, де буде проводитися обов'язковий перерахунок голосів, або штатах, де у нашої кампанії є законні та обґрунтовані юридичні претензії. Це може визначити остаточного переможця", - йдеться в заяві штабу Трампа.

"Я виграв ці вибори із великим відривом", - написав Трамп у Twitter. Соцмережа зробила позначку, що "офіційні джерела могли ще не оголосити результати виборів, коли було зроблено цей допис".

Водночас, як джерело з Білого дому повідомило агенції AP на умовах анонімності, "президент прийме результати вільних і справедливих виборів".

А от джерела агенції Reuters повідомили, що республіканці намагаються зібрати не менше 60 мільйонів доларів для фінансування судових розглядів в декількох штатах, заявляючи про нечесну гру і домагаючись пожертвувань від спонсорів. Більше половини зібраних грошей піде на виплату боргів виборчої кампанії. "Він повинен стежити за тим, щоб був підрахований кожен голос, і вимагати прозорості. Це дасть йому вагомі ... підстави", - заявив інший колишній чиновник Білого дому.

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