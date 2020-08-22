Заступник Держсекретаря США вирушає в Литву та Росію для переговорів щодо Білорусі - ЗМІ

Заступник Державного секретаря США Майка Помпео Стівен Біган відвідає Литву та Росію, де зустрінеться з політиками та посадовцями для переговорів щодо ситуації в Білорусі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані поінформованих осіб у Вашингтоні.

Заплановану зустріч з Стівеном Біганом підтвердили у штабі білоруської опозиційної лідерки Світлани Тихановської, яка зараз перебуває у Вільнюсі. Заступник Держсекратаря США має зустрітись із опозиціонеркою в понеділок, 24 серпня.

Міністерство закордонних справ Литви також підтвердило плани зустрітись із американським дипломатом. У відомстві заявили, що обговорять із заступником Майка Помпео протести після виборів у Білорусі та питання оборонної співпраці.

За інформацією ЗМІ, після цього Стівен Біган вирушить до Москви, де має зустрітись із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.

Стівена Бігана називають другим дипломатом у США після Майка Помпео. У Державному департаменті поки що офіційно не підтвердили візит Бігана до Литви і Росії.

Раніше Держсекретар Майк Помпео заявив, що вибори в Білорусі не були "ні вільними, ні справедливими", і засудив застосування сили щодо мирних протестувальників.

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