П'ять років тому в квітні "маленькі зелені чоловічки" – солдати без державних розпізнавальних знаків захопили відділок поліції в Слов'янську – невеликому селищі в Донецькій області, пише колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт в статті, присвяченій п'ятиріччю російської агресії на Донбасі.

"Сьогодні український прапор майорить над Слов'янськом і "маленькі зелені чоловічки", які керували нападом на поліцейський відділок п'ять років тому, можливо знову в Москві, п'яні, роздратовані і гадають, для чого це все було", - пише політик.

П'ять років тому, Кремль намагався втілити проект "Новоросія" і обмежити Україну так званою "Великою Галичиною", нагадує Більдт .

Однак, Україна не розсипалась. Після президентських виборів в травні 2014 року, вона почала стримувати загарбників і поновлювати порядок.

Щоб врятувати хоча б якісь здобутки, президент Путін спрямував регулярні збройні сили до України. Завдяки Мінським протоколам вдалось практично заморозити ситуацію, між танковими бригадами проведено межу, пише політик.

Це – значна перемога ЄС, з огляду на значні зусилля Кремля, спрямовані на те, щоб примусити ці країни рухатись в іншому напрямку

Через шість років, очевидно, що тиск Кремля, втручання до політики і навіть явна військова агресія не спрацювали. Хоча 7% України залишається в окупації силами за підтримки Кремля, а витрати на оборону та гуманітарні проблеми через переміщених осіб стали важким тягарем для державного бюджету, Україна досягла визначного прогресу з таких питань, як європейська інтеграція, початок економічного відновлення. Перший тур президентських виборів також відповідав високим європейським стандартам свободи та справедливості, пише політик.

Ця перемога є також свідченням успіху політики ЄС з Європейського партнерства, переконаний Більдт. Він вказує на те, що країни, які беруть участь в партнерстві: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна - зберегли свою незалежність, попри значні зусилля Кремля, спрямовані на те, щоб примусити ці країни рухатись в іншому напрямку.

Раніше спеціальний представник США з питань України Курт Волкер називав визволене від російських сил місто Слов'янськ прикладом того, що бойові дії в Україні мають місце лише там, де є російські сили.

"5 років тому Росія поширила свою агресію на Добнас. Важливо пам'ятати, що без російських сил не було би бойових дій. Слов'янськ - який тепер є мирним містом - прекрасний взірець цього. Бойові дії мають місце лише там, де перебувають російські сили", - відзначив дипломат на своїй сторінці у Twitter.

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