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Іран порушує резолюцію ООН продажем безпілотників до Росії – Держдеп США
Сполучені Штати вважають, що постачання Іраном безпілотників (БПЛА) до Росії для нападу на Україну є порушенням резолюції Ради Безпеки ООН, яка є частниою ядерної угоди з Іраном від 2015 року. Про це у понеділок заявив речник Держдепартаменту США Ведант Патель.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи використання іранських дронів Росією в Україні не порушують якихось резолюцій ООН, речник Державного департаменту сказав, що США вважають, що порушують, і Вашингтон погоджується в цьому з оцінками Великої Британії та Франції.
«Наші французькі та британські союзники публічно запропонували оцінку того, що постачання Іраном цих БПЛА для Росії є порушенням резолюції Ради Безпеки ООН 2231. Це те, з чим ми згодні»», – сказав Патель журналістам.
Останніми тижнями Україна повідомила про низку атак Росії з використанням безпілотників. Київ вважає, що ці дрони - іранського виробництва Shahed-136. Іран заперечує постачання безпілотників Росії, а Кремль не коментує цю інформацію.
Резолюція Радбезу ООН 2231 схвалює угоду між Іраном та Великою Британією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією та Сполученими Штатами. Згідно з цією угодою, в обмін на зняття міжнародних санкцій, Тегеран погодився на обмеженння робіт зі збагачення урану, що ускладнило для Ірану розробку ядерної зброї.
За резолюцією, ембарго на звичайну зброю щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року. Незважаючи на зусилля США продовжити ембарго на постачання зброї, Рада Безпеки не схалила такого рішення, чим відкрила шлях для відновлення експорту Іраном зброї.
Як пояснив Патель, не всі обмеження щодо експорту зброї Іраном втратили чинність. Деякі обмеження, за його словами, продовжуть діяти. І експорт дронів належить до цієї категорії зброї, що далі є заборонена для експорту.
Речник Держдепу відмовився підтвердити повідомлення, що саме іранські дрони були використані для нападу на українські міста у понеділок, але наголосив, що передача таких дронів була б порушенням резолюції ООН.
Патель також нагадав, що США попереджали раніше, що Іран готує таку передачу дронів до Росії.
У липні цього року радник з нацбезпеки США Джейк Салліван озвучив інформацію розвідки про те, що уряд Ірану готується надати Росії декілька сотень безпілотників, включаючи ті, що здатні переносити зброю.
Наприкінці серпня видання The Washington Post повідомило, що до Росії надійшли перші іранські бойові безпілотні літальні апарати для використання проти України.
Пізніше з’явилися повідомлення про використання Росією іранських дронів для атак по території України. Зокрема, за даними українського Генштабу, під час масованого обстрілу України 10 жовтня, російська армія використала 24 БПЛА, 13 з яких були дронами-камікадзе «Шахід-136».
Як повідомляло раніше видання The Washington Post, Іран погодився постачати Росії, крім безпілотників, також і ракети класу «земля-земля» для війни в Україні і ударів по українських містах і позиціях українських військ.
Як пише видання, збільшення потоку зброї від Тегерану може допомогти компенсувати «величезні, за словами представників адміністрації Байдена», втрати російської військової техніки після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому. Експерти вважають, що запаси високоточних боєприпасів у Росії, які були використані під час масованих ударів по багатьох українських містах, швидко скорочуються.
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"Завдяки зусиллям урядів, промисловості та інших зацікавлених сторін, які перебувають на передовій упровадження цих санкцій, ми знаємо, що ці зусилля мають суттєвий вплив на російську економіку. Путін і сам визнав «проблеми та труднощі», спричинені санкціями, і ми мали значний вплив на військово-промисловий комплекс Росії та її здатність вести несправедливу війну", - мовиться у заяві.
"З часом ми очікуємо побачити переваги нашої співпраці не лише щодо санкцій, запроваджених у відповідь на вторгнення Росії в Україну, але й щодо спільних санкцій проти інших режимів", - йдеться у заяві. - "Наші спільні цінності та спільна роль у світовій фінансовій системі роблять наше партнерство неймовірно потужним. Із тим, як ми розпочинаємо цю нову главу, ми, звісно, продовжуватимемо шукати та вітати можливості для тісної співпраці з додатковими союзниками та партнерами по всьому світу, щоб гарантувати, що санкції зробили якомога повніший внесок у політичні цілі, яких вони прагнуть досягти".
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