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Білий дім оголосив кандидатуру на посаду посла США в Росії
Білий дім запропонував призначити посолкою США в Росії Линн Трейсі, яка нині є посолкою США у Вірменії. Про це мовиться у повідомленні Білого дому.
Прес-служба адміністрації президента повідомляє, що раніше Линн Трейсі працювала головним радником з питань Росії у Державному департаменті США, а також була заступницею голови місії при посольстві США у Москві. Вона володіє російською мовою.
Крім того, раніше у своїй дипломатичній кар'єрі вона працювала у посольствах Туркменістану, Пакістану, Казахстану.
Раніше цього місяця посаду посла США в Росії залишив Джон Салліван. Як повідомляє CNN, посол Салліван фізично не перебував у Росії вже кілька місяців через хворобу його дружини. Як пише видання, його дружина серйозно хворіла і лікувалась у США, вона померла минулого тижня.
Щоб нова посолка США приступила до роботи, її кандидатуру має погодити Росія.
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Нелегітимно. Не визнаємо - Білий дім та НАТО про плани росіян провести "референдуми" у Херсоні та Запоріжжі
Вашингтон ніколи не визнає результати фіктивних "референдумів" на підконтрольних російським військам частинах України, заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу у Вашингтоні.
"Дозвольте мені чітко заявити, якщо це станеться, очевидно, це ще не відбулось, але якщо це станеться, Сполучені Штати ніколи не визнають зазіхань Росії – претензій на будь-які нібито анексовані частини України. І ми ніколи не визнаємо цю територію нічим іншим, ніж частиною України. Ми однозначно відкидаємо дії Росії та продовжуватимемо працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб змусити Росію заплатити та надати історичну підтримку Україні".
"Нам відомо, що президент Путін може готуватися провести мобілізаційні заходи. Як і його плани з фейкової анексії, це відображає невдачі Росії в Україні. Він може вдатися до часткової мобілізації, змушуючи ще більше росіян брати участь у його брутальній війні в Україні, частково тому, що їм просто потрібно більше особового складу й живої сили, враховуючи успіхи України на полі бою", – підкреслив радник президента США Джо Байдена.
Плани росіян провести так звані "референдуми" у Запоріжжі та Херсоні обговорили, серед іншого, представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою під час зустрічі в кулуарах Генасамблеї ООН 20 вересня.
"Ці фіктивні референдуми є посяганням на принципи суверенітету та територіальної цілісності, які є в центрі Статуту ООН. Посолка Томас-Грінфілд повторила, що США не визнають жодних спроб Росії претендувати на анексію суверенної території України", - заявив речник місії США при ООН Нейт Еванс.
"Фіктивні референдуми нелегітимні", - заявив також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він закликав міжнародну спільноту "піднятись і підтримати Україну".
Раніше Єнс Столтенберг в ефірі американського каналу MSNBC наголосив, що світ повинен продовжувати підтримувати Україну: "Зараз - найнебезпечніші часи з усіх, які ми бачили після Другої світової війни. […] Ми повинні підтримати Україну. Вони досягли певного прогресу, але ми повинні зробити все, щоб Путін не виграв в Україні, щоб Україна залишалась суверенною незалежною країною".
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що у Пентагоні заявили, що так звані "референдуми" – "інформаційна операція, яка покликана відволікти увагу від важкого стану, в якому зараз перебуває російська армія".
При цьому західні експерти вважають, що Росія намагається компенсувати військові поразки зміцненням своєї влади над окупованими територіями України, й "іде на загострення", плануючи мобілізацію та посилюючи покарання за ухилення від неї.
20 вересня у окупованих районах на сході України та в частково захопленій Херсонській області було призначено дати референдумів про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23–27 вересня. Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків.
Повномасштабну війну проти України, яка триває майже сім місяців, у Росії і надалі називають "спеціальною воєнною операцією".
У статті використано матеріали MSNBC, Голосу Америки.
- Голос Америки
У Сенаті США закликають Байдена запровадити вторинні санкції щодо покупців російської нафти
Американські сенатори, які представляють обидві головні партії США, закликали адміністрацію президента США Джо Байдена запровадити вторинні санкції щодо міжнародних банків, щоб посилити обмеження ціни на російську нафту і таким чином змусити Росію припинити воєнну агресію проти України.
Про це у вівторок оголосили сенатор-демократ Крис Ван Голлен і сенатор-республіканець Пет Тумі. Вони обидва є членами банківського комітету Сенату, який контролює політику санкцій.
«США та наші союзники вже запровадили каральні санкції щодо Росії за жорстоку війну в Україні, але ми повинні зробити більше, щоб зупинити величезні прибутки від нафти, які фінансують її військову машину. З планом санкцій, які я опублікував разом з сенатором Тумі, адміністрація матиме інструменти, необхідні для цього», – написав сенатор Ван Голлен у своєму твіті.
Згідно з пропозицією сенаторів, вторинні санкції будуть націлені на фінансові установи, що займаються фінансуванням торгівлі, страхуванням, перестрахуванням і посередництвом російської нафти і нафтопродуктів, що продаються за цінами, які перевищують встановлене обмеження.
Сенатор Пет Тумі написав, що таке законодавство потрібне, бо досі санкції не змогли позбавити Росію можливості продовжувати війну проти України.
«Будьмо чесними: санкції, накладені на Росію, не наблизилися до того, щоб позбавити Кремль коштів, необхідних для продовження війни з Україною. Ось чому сенатор Крис Ван Голлен і я працюємо над тим, щоб надати президенту інструменти, необхідні йому для встановлення обмеження ціни на російську нафту», – написав сенатор Тумі у Твітері.
За словами сенатора Тумі, це буде найбільше санкційне законодавство щодо Росії з лютого цього року, яке підкріпить дії адміністрації Байдена.
За словами сенатора, війна вже не йде, згідно із задумом Кремля, українці відвойовують назад захоплені Росією території, росіян публічно критикують Китай та Індія, ціни на нафту впали з серпня на 45%.
«Зараз не час для половинчастих заходів та самовдоволення, час позбавити можливості пана Путіна продовжувати цю війну», – сказав Тумі, виступаючи в Конгресі.
Згідно з пропозицією, яка має підтримати ініціативу країн «Групи семи», під санкції підпадуть ті країни, які «суттєво» перевищують довоєнний контрольний показник закупівлі російських енергоносіїв, мовиться у прес-релізі. Санкційне законодавство, за задумом його авторів, втратить чинність через сім років або якщо президент припинить його дію після дипломатичної угоди між Україною та Росією.
На початку вересня міністри фінансів країн G7 заявили, що запровадять обмеження цін на експорт російської нафти, що скоротить прибутки Росії.
Міністри фінансів з Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Сполучених Штатів заявили, що розмір обмеження ціни буде визначено пізніше «на основі низки технічних даних».
Як повідомляє видання The Hill, законодавство вимагатиме від Агентства енергетичної інформації США надати список усіх країн, які купують російські енергоносії, включно з вугіллям, природним газом і нафтою.
Після того, як західні країни наклали санкції на Росію, змушуючи її вивести свої війська з України та припинити нелегальну агресію, Путін неодноразово заявляв, що Росія не ізольована, тому що вона може дивитися на схід у бік великих азійських держав, таких як Китай та Індія.
Ці азійські країни збільшили купівлю російських енергоносіїв після того, як їхню закупівлю стали обмежувати європейські держави. Китай та Індія стали найбільшими покупцями російської нафти, скориставшись можливістю купувати її за зниженими цінами у той час, коли зростали світові ціни на продовольство та пальне.
Пентагон: Фіктивні "референдуми" покликані відволікати від тяжкого стану армії Росії
США не визнають будь-які фіктивні «референдуми», які окупаційна влада проводитиме в Україні. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу сьогодні.
Фіктивні «референдуми» – це інформаційна операція, покликана відволікати від тяжкого стану армії Росії, - заявив Пет Райдер.
На мою думку, це просто інформаційна операція, яка покликана відволікти увагу від важкого стану, в якому зараз перебуває російська армія. Але ніхто не буде ставитись до таких фіктивних «референдумів» з довірою, США точно не визнають результати будь-яких фіктивних «референдумів».речник Пентагону Пет Райдер
«Звичайно, ми вже протягом деякого часу говорили про вірогідність проведення цих фіктивних «референдумів», а також про зусилля Росії для створення ґрунту для анексії української території. Це частина їхньої гри. Ми бачили, як вони робили це в 2014 році, і вони роблять приблизно те саме», - заявив речник Пентагону.
«По-перше, їхні [російських сил - ред.] представники, як ми бачимо зараз в медіа, стверджують, що вони збираються провести «референдум», а потім вони використовуватимуть це як основу, щоб спробувати претендувати на легітимність, з точки зору анексії суверенної української території», - додає Пет Райдер.
За словами представника Пентагону, будь-які фіктивні «референдуми» не вплинуть на підтримку України, а США продовжуватимуть працювати з Україною та надавати їй необхідну підтримку.
«На мою думку, це просто інформаційна операція, яка покликана відволікти увагу від важкого стану, в якому зараз перебуває російська армія. Але ніхто не буде ставитись до таких фіктивних «референдумів» з довірою, США точно не визнають результати будь-яких фіктивних «референдумів». Це не вплине на нас і міжнародну підтримку України. Ми продовжуватимемо працювати з Україною та нашими міжнародними партнерами, щоб надати їм підтримку, необхідну для захисту своєї території», - заявив Пет Райдер.
Нагадаємо, що у неділю голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі виступив із застереженням, зазначивши, що реакція Росії на завдані нею невдачі на полі бою в Україні непередбачувана, і закликав американські війська до підвищеної пильності.
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"Мобілізація може бути неминучою". Західні оглядачі пов'язують "рефендуми" на окупованих територіях з воєнними поразками Кремля
Росія намагається компенсувати військові поразки зміцненням своєї влади над окупованими територіями України. Також Кремль «іде на загострення», ймовірно, плануючи мобілізацію та посилюючи покарання за ухилення від неї, вважають західні оглядачі.
Так оглядачі у західній пресі відреагували на несподівані повідомлення про плани чиновників, призначених Москвою на окупованих територіях України, провести голосування щодо приєднання цих територій до Росії та на ухвалення поправок до Кримінального кодексу, що змінює визначення «воєнних дій» на «збройний конфлікт» або «бойові дії».
Війну проти України, що триває майже сім місяців, у Росії і надалі називають «спеціальною воєнною операцією».
Як повідомляють західні ЗМІ, один за одним у вівторок, 20 вересня, окупаційні адміністрації в Херсонській і Запорізькій областях та призначені Москвою чиновники на Донбасі оголосили про плани провести так звані «референдуми» 23-27 вересня.
«Після невдач на полі битви у вівторок Москва намагалася зміцнити свою владу над окупованою українською територією, – пише газета New York Times. – Ці плани, безсумнівно, посилять міжнародне засудження російського вторгнення, яке президент Володимир Путін розпочав у лютому з метою захоплення земель, які, як він стверджує, належать Росії».
Агентство Reuters пише, що це є «серйозним загостренням протистояння Москви із Заходом» у війні Росії проти України, яка спричинила "найсерйозніший розкол" з часів Кубинської ракетної кризи 1962 року.
Відразу після оголошень про «референдуми», Центральна виборча комісія Росії, яка є головним виборчим органом країни, заявила, що допоможе провести «референдуми». А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив по державному телеканалу «Росія-1» і заявив, що референдуми дозволять територіям визначити своє майбутнє.
Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив у вівторок, що після приєднання східних регіонів України до Російської Федерації, «геополітична трансформація у світі стане незворотною».
Офіційні особи США впродовж довгого часу попереджали, що Кремль може використати фіктивні референдуми на окупованих територіях, щоб спробувати легітимізувати незаконну анексію частин України.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що оголошення референдумів «у нових псевдореспубліках» означитиме неможливість проводити мирні переговори з Росією.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що плани "фіктивних референдумів нічого не змінять". За його словами, "Україна має повне право звільнити свої території і буде звільняти їх, що б не казала Росія".
«Ані фейкові «референдуми», ані гібридна «мобілізація» нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії», – написав Кулеба у мережі Twitter.
Радник президента України Михайло Подоляк закликає Захід «жорстко відреагувати на спробу анексії території України» новими санкціями та зброєю для України.
«Світова спільнота має негайно та жорстко відреагувати на спробу анексії території України, посиливши допомогу зброєю та запровадивши нові економічні секторальні санкції щодо Росії. Кремль виступає проти постачання сучасних танків та ATACMS для України?» – запитує Подоляк у своєму твіті.
Західні оглядачі пишуть, що Кремлю не вдасться переконати світ у тому, що в так званих «референдумах» ідеться про вільне волевиявлення жителів окупованих українських територій.
Речник європейського відділення правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) Ендрю Стройлайн пише у твітері, що «референдум – це обман».
«Такий «референдум» не має легітимності, оскільки є порушенням міжнародного права. Території й надалі залишатимуться частиною України, окуповані Росією, як і Крим. Якщо коротко: це обман», – твітує представник HRW.
Політолог з Інституту політики безпеки Кільського університету Марсель Дірсус каже, що взагалі потрібно припинити вживати слово «референдум» у цьому контексті.
«Було б чудово, якби репортери (і ті, хто відповідає за написання заголовків) могли б утриматися від того, щоб називати останні пропагандистські ігри Москви «референдумами», не вводячи речі в контекст», – твітує політолог з німецького міста Кіль.
На його думку, ці кроки Кремля свідчать про намагання режиму не втратити владу, що змушує його піднімати ставки.
«Гадаю, що зараз правильно дивитися на це як на виживання режиму. Мені здається, що найбільша проблема Путіна тут полягає в тому, що він може або загострити, або відступити, і чим більше він загострює, тим важче йому буде відступити, не втрачаючи влади», – твітує політолог.
Головний кореспондент газети The Wall Street Journal із закордонних справ Ярослав Трофимов звертає увагу на те, що Москва не контролює території, на яких вона збирається провести референдум.
«Україна контролює 40% Донецька і Запоріжжя, частину Херсонщини і навіть Луганщини. Було б цікаво, як Росія включить в свої кордони території, які вона не змогла завоювати. Чому б не оголосити в Києві онлайн-референдум і теж його анексувати?» – твітує журналіст.
На його думку, оголошення про так звані «референдуми» пов’язані з розумінням в Кремлі, що Росія не може виграти війну нинішніми силами і потребує провести мобілізацію.
«Російська Дума ухвалює нові суворі покарання для дезертирів і тих, хто ухиляється від призову. Мобілізація може бути неминучою. Російські чоловіки, які не хочуть помирати в Україні, мають в запасі лише за кілька днів, щоб покинути країну», – пише журналіст у Twitter.
У вівторок, 20 вересня, депутати Держдуми одностайно ухвалили у другому та третьому читаннях законопроект, який вводить до кримінального кодексу країни такі поняття як «мобілізація», «воєнний стан» та «воєнний час».
Як повідомляє російська редакція «Радіо Свобода», у статті про обставини, що обтяжують покарання, замінили слова «в умовах збройного конфлікту або воєнних дій» на «у період мобілізації або воєнного стану, у воєнний час або в умовах збройного конфлікту або ведення бойових дій».
За здачу в полон російським солдатам загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі, якщо немає ознак державної зради, мовиться у повідомленні.
Також зміни до законодавства посилюють покарання за самовільне покидання військової частини у період мобілізації та воєнного стану. Неявка на службу протягом місяця і більше каратиметься від п'яти до 10 років позбавлення волі, тоді як раніше було покарання до п'яти років позбавлення волі.
Відмова брати участь у бойових діях каратиметься позбавленням волі на строк від двох до трьох років.
Після ухвалення законодавства верхньою палатою російського парламенту та підписання президентом, воно набере чинності, що, на думку оглядачів, може статися протягом найближчих кількох днів.
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