У Білорусі понад 10 тисяч випадків COVID-19, за добу зафіксували рекордний приріст захворюваності

Міністерство охорони здоров'я Білорусі 26 квітня повідомило про рекордний приріст захворюваності на коронавірус за добу - 873 нові випадки. Загалом у країні офіційно підтвердили інфікування 10 463 людей.

За офіційними даними білоруської влади, 72 пацієнти "із низкою хронічних захворювань із яскраво вираженою коронавірусною інфекцією" померли в країні протягом усього періоду поширення інфекції. Проведено 147 525 тестів, COVID-19 було підтверджено у 7,1% всіх тестованих.

25 квітня тисячі білорусів взяли участь у загальнонаціональному суботнику. Працюючи групами, громадяни саджали дерева, прибирали в парках та на вулицях в рамках щорічного традиційного заходу, який залишився ще з часів СРСР.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який неодноразово нехтував застереженнями щодо пандемії, також долучився до події разом з іншими урядовцями.

Білоруське державне телебачення показало, що в одному з парків для учасників були наявні пляшки з антисетиком. Водночас мало хто з них був у захисній масці.

Білорусь неодноразово зазнавала критики за те, що не запровадила заходи для соціального дистанціювання та не обмежина публічні заходи в умовах поширення коронавірусу.

24 квітня під час прес-конференції заступниця міністра охорони здоров’я Олена Богдан вперше висловила співчуття тим, хто "не врятувався", та закликала білорусів не виїжджати за межі своєї території на кладовище. "Ми залишаємось на роботі заради вас і просимо не робити непотрібних поїздок, покидати свою територію, залишатися вдома заради нас".

За словами заступниці міністра охорони здоров’я Олени Богдан, у Білорусі немає навантаження на медичну систему, не бракує медичних засобів та індивідуальних запобіжних заходів.

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