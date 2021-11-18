Країни G7 закликали Білорусь "припинити агресивну" кампанію зі створення міграційної кризи. Ірак почав вивозити своїх громадян з Білорусі

Країни G7 засудили "створення білоруським режимом незвичної міграції" і висловили солідарність із Польщею, Литвою та Латвією, "які стали цілями цієї провокації з використанням гібридної тактики незвичної міграції".

У спільній заяві "Велика Сімка" закликала білоруський режим "негайно припинити агресивну та експлуатаційну кампанію, щоб запобігти смертям та стражданням в майбутньому".

В заяві дії білоруської влади названі "спробою відволікти увагу від зневаги з боку режиму до міжнародного права, основоположних свобод та прав людини" в країні.

Влада Іраку повідомила, що в четвер починає вивозити своїх громадян з Білорусі. 430 іракців, яких було транспортовано з прикордонних територій до Мінська, буде евакуйовино літаком Іракських авіаліній.

За оцінками оглядачів, на кордоні Білорусі з Польщею перебуває біля тисячі мігрантів. У вівторок мігранти намагались прорвати кордон, повідомляє влада Польщі. Після інцидентів на кордоні, деяких мігрантів було розміщено в складських приміщеннях неподалік.

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